A demanda do mercado e as regulamentações líquidas zero cada vez mais rígidas estão tornando o design sustentável uma exigência para projetos arquitetônicos. Como arquiteto, você tem a oportunidade de influenciar as emissões totais de carbono de um projeto com decisões que toma desde a fase de projeto conceitual.



Descubra como as ferramentas de análise de carbono podem ajudá-lo a conduzir análises no estágio inicial do projeto de construção e além, e saiba como elas podem dar à sua empresa uma vantagem competitiva.



Preencha o formulário e obtenha nosso novo guia com tudo o que você precisa saber sobre a gestão de carbono para arquitetos.