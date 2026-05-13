Autodesk Authorized Training Centers zijn organisaties of aanbieders van trainingen die hoogwaardige studeerervaringen bieden aan klanten, brancheprofessionals, studenten en docenten. Ze voorzien toekomstige innovators van diepere kennis van Autodesk-producten, bereiden studenten voor op certificeringsexamens en stellen studenten in staat hun carrièredoelen te bereiken in een veranderende wereld.

Om een ATC te worden, moet een organisatie een gevestigde trainingsaanbieder zijn met ervaren, door Autodesk gecertificeerde instructeurs en faciliteiten die voldoen aan de normen van Autodesk. Ze moeten zich inzetten om de uitmuntendheid in training te handhaven, hun curriculum regelmatig bijwerken en een adequate ondersteuning en middelen aan leerlingen aanbieden. Daarnaast moeten ze voldoen aan de vereisten van het ATC-programma van Autodesk. Bouw aan uw toekomst. Word een Autodesk Authorized Training Center.