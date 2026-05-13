Onze Autodesk Onderwijspartner-distributeur geeft uitleg over de vereisten en voordelen van het ACI-programma en hoe u kunt beginnen met het verdienen van uw ACI-referenties. De belangrijkste vereisten zijn:

De instructeur moet zijn aangesloten bij een actieve Autodesk Onderwijspartner

Vraag een Instructeur-ID van Autodesk aan bij uw aangesloten Autodesk Onderwijspartner

Activeer uw profiel in het Autodesk Certified Instructor Enablement Portal (portal voor door Autodesk gecertificeerde instructeurs); voltooi de cursus Training the Trainer

Blijf het Autodesk-trainingsevaluatiesysteem actief gebruiken

Deelname aan het ACI-programma, het gebruik van de ACI-badge en elk recht om uzelf te identificeren als een ACI is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst van het Autodesk Certified Instructor-programma en alle richtlijnen die beschikbaar zijn gesteld in de Programmagids of het Badgingplatform voor het gebruik van de ACI-badge, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Autodesk kunnen worden gewijzigd. Autodesk kan de programmavoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen of het programma beëindigen.