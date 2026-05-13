Ontwikkel uw instructievaardigheden en behaal een concurrentievoordeel

Door Autodesk gecertificeerde instructeurs

Door Autodesk gecertificeerde instructeurs beschikken over de productkennis die nodig is om te voldoen aan de branchenormen en om cursussen te geven in instructieomgevingen. ACI-badges worden uitgegeven en gevalideerd door gerenommeerde organisaties. Verdien het vertrouwen van uw klanten en toon een gecertificeerde badge waarmee u uw kwalificaties kunt aantonen. Om een Autodesk Certified Instructor-certificering te behalen, moet een instructeur een Gelieerde instructeur zijn bij een gekwalificeerde Onderwijspartner.

Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Win het vertrouwen van uw klant wanneer u een wereldwijde referentie presenteert die uw kennis bevestigt

Autodesk Certified Instructors (ACI's) zijn vertrouwde, gediplomeerde professionals die bekendstaan om hun Autodesk-oplossingen en productbeheersing, professionele training en geavanceerde instructievaardigheden. ACI's worden gecontroleerd door Autodesk en zijn aangesloten bij Autodesk Onderwijspartners. Hun missie is om cursisten in staat te stellen zich aan te passen in een steeds veranderende wereld.

Onderscheid u van de concurrentie met expertise en geloofwaardigheid

Met onze visionaire Onderwijspartners willen we bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. De Certified Instructor-autorisatie van Autodesk is een haalbare uitdaging met realistische instructeursvereisten. Een ACI worden zorgt voor een tastbaar, onmiddellijk rendement in het verbeteren van uw expertise, het veiligstellen van toekomstige inkomsten en het aantrekken van duurzame nieuwe klanten en zaken op de lange termijn.

ACI-programmaniveaus

Om een Autodesk Certified Instructor-certificering te behalen, moet een instructeur een Gelieerde instructeur zijn bij een gekwalificeerde Onderwijspartner. Instructeurs moeten voldoen aan minimale programmavereisten om een ACI-certificering te behalen.

Afbeelding met het Standard ACI-logo

Standard ACI

Deze kunt u verdienen nadat u een door Autodesk goedgekeurde instructeur bent geworden.

 

Silver ACI

Silver ACI

De ACI-certificering wordt drie jaar lang jaarlijks bijgehouden.

 

Afbeelding met het Gold ACI-logo

Gold ACI

De ACI-certificering wordt zes jaar lang jaarlijks bijgehouden.

 

Afbeelding met het Platinum ACI-logo

Platinum ACI

De ACI-certificering wordt negen jaar lang jaarlijks bijgehouden.

 

Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Vereisten voor het behalen van een Autodesk Certified Standard-certificering

Onze Autodesk Onderwijspartner-distributeur geeft uitleg over de vereisten en voordelen van het ACI-programma en hoe u kunt beginnen met het verdienen van uw ACI-referenties. De belangrijkste vereisten zijn: 

  • De instructeur moet zijn aangesloten bij een actieve Autodesk Onderwijspartner
  • Vraag een Instructeur-ID van Autodesk aan bij uw aangesloten Autodesk Onderwijspartner
  • Activeer uw profiel in het Autodesk Certified Instructor Enablement Portal (portal voor door Autodesk gecertificeerde instructeurs); voltooi de cursus Training the Trainer
  • Blijf het Autodesk-trainingsevaluatiesysteem actief gebruiken

Deelname aan het ACI-programma, het gebruik van de ACI-badge en elk recht om uzelf te identificeren als een ACI is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst van het Autodesk Certified Instructor-programma en alle richtlijnen die beschikbaar zijn gesteld in de Programmagids of het Badgingplatform voor het gebruik van de ACI-badge, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Autodesk kunnen worden gewijzigd. Autodesk kan de programmavoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen of het programma beëindigen.

Workshop in het CNC-laboratorium aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Wacht niet op vooruitgang. Wees de vooruitgang.

Begin uw traject om een Autodesk Certified Instructor te worden door contact op te nemen met de sitemanager van uw Autodesk Geautoriseerd opleidingscentrum, Autodesk Geautoriseerde academische partner of Aanbieder van lidmaatschapstrainingen (Engels).

Raadpleeg onze Autodesk Certified Instructor- programmaovereenkomst (Engels), Wereldwijde programmagids en Uitleg van de voordelen (Engels) voor meer informatie.