Ga verder dan 2D, maar alleen als dat nodig is. Ontgrendel volledige AutoCAD wanneer projecten meer vereisen. Met uw AutoCAD LT-abonnement kunt u dagelijkse tekeningen maken. Wanneer een project vraagt om 3D-modellering of gespecialiseerde toolsets zoals Architecture, Mechanical of Electrical, gebruikt u Flex-tokens om volledige AutoCAD voor een dag te ontgrendelen. U hoeft geen nieuw AutoCAD-abonnement te upgraden of kopen. Betaal voor wat u nodig hebt. Toegang tot wat u wilt.

Softwareabonnementen en Flex-tokencombinatie: AutoCAD LT-abonnement met Flex-tokens om toegang te krijgen tot AutoCAD.

Workflowdoelstelling: per project toegang tot 3D-mogelijkheden en branchespecifieke toolsets krijgen zonder uw abonnement te upgraden.

Wie er baat bij heeft: kleine architectenbureaus, ingenieursbureaus en ontwerpbureaus die voornamelijk in 2D werken, maar af en toe AutoCAD-functies nodig hebben.

Aanbevolen tokenhoeveelheid:

Ga aan de slag met 33 tokens.

Professionals gebruiken meestal 250 tokens per gebruiker per jaar voor dit gebruiksscenario.

Raadpleeg dit ondersteuningsartikel (Engels) voor meer informatie over het gebruik van Flex-tokens met abonnementen.

Aanvullende informatiebronnen