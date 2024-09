Er worden tokens in rekening gebracht wanneer deze producten of diensten leiden tot resultaten zoals een ontwerp, rendering of simulatie.

Voor elke 24 uur dat een product of dienst in gebruik is, worden er tokens in rekening gebracht.

*Niet alle producten, functies, diensten of voordelen zijn beschikbaar met Flex. Alle tarieven voor tokens die hierboven staan vermeld, zijn per gebruiker. Tokens verlopen driehonderdvijfenzestig (365) dagen na hun aankoopdatum en Autodesk verstrekt geen krediet, restitutie of andere schikking in verband met de tokenvervaldatum. Op dit moment kunnen tokens uit een tokenpakket niet over meerdere teams worden verdeeld. Autodesk kan de tokentarieven op elk moment wijzigen en deze wijzigingen zijn met vooruitwerkende kracht van toepassing.

De getoonde prijzen zijn slechts een schatting. De prijzen worden in de lokale valuta weergegeven en zijn gebaseerd op de wereldwijde adviesprijs van $3 per token vanaf 7 september 2021. De adviesprijs omvat geen korting of provisie voor installatie en de prijzen zijn mogelijk exclusief btw en kwantumkorting. Neem voor de precieze prijzen in uw regio contact op met een Autodesk-medewerker of -partner.