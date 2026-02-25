Apprentissage, formation et certification

Trouver un partenaire de formation

Cultivez votre curiosité, enrichissez vos connaissances et formez-vous en faisant appel à un partenaire de confiance.

Atelier organisé au laboratoire CNC du Diablo Valley College à Pleasant Hill, en Californie. Étudiants et enseignants travaillant avec Autodesk Fusion.

Des solutions créées par Autodesk. Des formations optimisées par nos partenaires.

Faites appel dès aujourd’hui à un partenaire de formation Autodesk. Formez-vous auprès d’organisations et d’entreprises agréées par Autodesk®, et réputées pour leur expertise et leurs offres de formations de qualité. Nos partenaires de formation bénéficient d’un accès complet aux logiciels Autodesk authentiques. En outre, leurs connaissances de nos solutions technologiques et l’efficacité des méthodes qu’ils proposent font également l’objet d’un processus de validation par Autodesk. Nos partenaires de formation disposent des compétences nécessaires pour vous aider à apprendre et à vous démarquer dans votre domaine, tout en vous préparant à saisir de nouvelles opportunités professionnelles et à dynamiser votre carrière.

Lancez-vous dans la création d’un avenir meilleur

Salle de classe du Diablo Valley College à Pleasant Hill, en Californie. Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Centres de formation agréés (ATC®)

Nos centres de formation agréés sont de véritables accélérateurs de carrière. Grâce à leurs équipes de formateurs certifiés Autodesk, apprenez à maîtriser nos produits et obtenez une certification (anglais) professionnelle ainsi que des badges.

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Étudiants utilisant Autodesk Fusion.

Partenaires éducatifs agréés

Nos partenaires éducatifs agréés accompagnent les étudiants et les enseignants éligibles. Avec le soutien de leurs équipes de formateurs certifiés Autodesk, ils proposent des services de formation qui vous aident à apprendre et à vous démarquer dans votre domaine, tout en vous préparant à saisir de nouvelles opportunités professionnelles et à dynamiser votre carrière.

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Bureau de Mace Construction Co., Inc. avec image du chantier de Greenwich à Londres.

Programme Membership Training Provider

Le programme Membership Training Provider (.fr) est le fruit d’une collaboration professionnelle entre Autodesk et les dirigeants nationaux des principaux syndicats et leurs organismes de formation. Ce programme est destiné aux syndicats éligibles, aux organismes de formation affiliés à des syndicats, aux associations professionnelles et aux organisations similaires approuvées par Autodesk.

En savoir plus (.fr)
Un homme assis à un bureau en train d’utiliser un ordinateur.

Êtes-vous partant pour devenir un partenaire de formation Autodesk ?

Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception puissants, des contenus et des programmes de cours qui les aideront à relever les défis du monde réel et à les préparer aux métiers de demain.

Formateurs certifiés Autodesk

Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités, affiliés à des partenaires de formation Autodesk et reconnus mondialement pour leur maîtrise des produits, leurs méthodologies et leurs compétences pédagogiques. Autodesk apporte à ses formateurs certifiés les connaissances et les compétences indispensables pour former les innovateurs de demain et les aider à évoluer dans un monde en pleine mutation.

Ressources de formation supplémentaires

Découvrez nos options de formation.

Trouver un partenaire de formation Autodesk

Notre plate-forme officielle de recherche de partenaires permet de trouver des professionnels qui proposent des services de formation, des expériences personnalisées et une assistance aux clients.

 

Devenir partenaire de formation Autodesk (.fr)

Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception puissants, des contenus et des programmes de cours qui les aideront à relever les défis du monde réel et à se préparer aux métiers de demain.

 

Formation en ligne Autodesk (anglais)

Sur notre page Autodesk Learning, les étudiants et les enseignants ont accès à des cours et à des contenus mis à jour. Avec ces ressources en ligne, ils peuvent s’exercer, tester leurs compétences et apprendre à leur propre rythme.

 

Certification Autodesk (anglais)

Les certifications Autodesk valorisent les compétences avancées dans un secteur d’activité. Véritables atouts sur le marché de l’emploi, elles permettent aux utilisateurs certifiés de se démarquer au niveau professionnel et d’obtenir des badges numériques qu’ils peuvent afficher dans leurs profils publics.

 

Autodesk Community

Les forums et les blogs (anglais) d’Autodesk offrent un espace d’échange pour communiquer avec vos pairs, poser des questions et partager des informations. Ils peuvent également accéder à Education Community (.fr), notre communauté dynamique.

 

Sessions à la demande d’Autodesk University (.fr)

Autodesk University est le lieu dédié à ceux qui repoussent les limites du possible. AU rassemble des innovateurs du secteur de la conception et de la fabrication dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la conception de produits, de la fabrication, des médias et du divertissement, et ce, afin de partager des idées, de faire progresser les pratiques de l’industrie et d’explorer les possibilités pour l’avenir. Explorez les sessions à la demande d’Autodesk University pour tous les professionnels de la conception et de la fabrication.