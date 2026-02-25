Trouver un partenaire de formation Autodesk

Notre plate-forme officielle de recherche de partenaires permet de trouver des professionnels qui proposent des services de formation, des expériences personnalisées et une assistance aux clients.

Devenir partenaire de formation Autodesk (.fr)

Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception puissants, des contenus et des programmes de cours qui les aideront à relever les défis du monde réel et à se préparer aux métiers de demain.

Formation en ligne Autodesk (anglais)

Sur notre page Autodesk Learning, les étudiants et les enseignants ont accès à des cours et à des contenus mis à jour. Avec ces ressources en ligne, ils peuvent s’exercer, tester leurs compétences et apprendre à leur propre rythme.

Certification Autodesk (anglais)

Les certifications Autodesk valorisent les compétences avancées dans un secteur d’activité. Véritables atouts sur le marché de l’emploi, elles permettent aux utilisateurs certifiés de se démarquer au niveau professionnel et d’obtenir des badges numériques qu’ils peuvent afficher dans leurs profils publics.

Autodesk Community

Les forums et les blogs (anglais) d’Autodesk offrent un espace d’échange pour communiquer avec vos pairs, poser des questions et partager des informations. Ils peuvent également accéder à Education Community (.fr), notre communauté dynamique.

Sessions à la demande d’Autodesk University (.fr)

Autodesk University est le lieu dédié à ceux qui repoussent les limites du possible. AU rassemble des innovateurs du secteur de la conception et de la fabrication dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la conception de produits, de la fabrication, des médias et du divertissement, et ce, afin de partager des idées, de faire progresser les pratiques de l’industrie et d’explorer les possibilités pour l’avenir. Explorez les sessions à la demande d’Autodesk University pour tous les professionnels de la conception et de la fabrication.