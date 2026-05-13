Les centres de formation agréés Autodesk sont des organisations ou des prestataires de formation qui proposent des expériences d’apprentissage de qualité aux clients, aux professionnels du secteur, aux étudiants ainsi qu’aux enseignants. Ils apportent de puissants outils aux futurs innovateurs en les aidant à approfondir leurs connaissances concernant les produits Autodesk, ils préparent les étudiants aux examens de certification et offrent aux apprenants les moyens d’atteindre leurs objectifs de carrière dans un monde en constante évolution.

Pour devenir un ATC, l’organisation doit être un fournisseur de formation établi, comprenant des instructeurs certifiés Autodesk expérimentés et des installations qui répondent aux normes d’Autodesk. Elle doit s’engager à maintenir l’excellence de la formation, à mettre régulièrement à jour son programme d’études, mais aussi à apporter un soutien et des ressources adéquats aux apprenants. En outre, elle doit se conformer aux exigences du programme ATC d’Autodesk. Construisez votre avenir. Devenez un centre de formation agréé Autodesk.