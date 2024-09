AEC Collection inclut des logiciels de CAO et de BIM, notamment Revit, Civil 3D et AutoCAD, ainsi qu’un environnement de données commun et basé dans le cloud, afin que les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs puissent exécuter leurs projets de construction et d’infrastructure avec un rendement efficace et de haute qualité. De puissants outils d’avant-projet aident les professionnels du secteur AEC à réaliser l’intention du concepteur, tandis que les solutions de conception basées sur des modèles accélèrent les processus de conception et prennent en charge les workflows intégrés pour la coordination pluridisciplinaire. Les outils d’analyse et d’optimisation améliorent la qualité de la conception et assurent la constructibilité. La coordination de la construction et la simulation du calendrier permettent de réduire les coûts et de limiter les problèmes de coordination sur le terrain pendant la construction. Grâce à AEC Collection, les équipes peuvent créer facilement, explorer les possibilités et construire en toute confiance.