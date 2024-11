Aurecon, cabinet international de conseil en ingénierie, a commencé son parcours de transformation numérique il y a sept ans. L’entreprise est maintenant prête pour la prochaine étape : intégrer l’intelligence artificielle (IA) générative dans ses processus d’automatisation de la conception.

L’optimisation de ses capacités lui a permis de participer à des projets à grande échelle en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie en tirant parti de stratégies numériques comme le développement logiciel, l’automatisation et la conception informatique. Parmi ses projets figurent la centrale solaire Dau Tieng 1 et 2, la plus grande d’Asie du Sud-Est, ainsi que le centre Boola Katitjin de l’Université Murdoch, le premier bâtiment en bois d’ingénierie d’Australie-Occidentale.

Au cours de l’année écoulée, la transformation numérique a atteint un tournant pour les entreprises du monde entier. Selon le rapport 2024 State of Design & Make (anglais), une étude mondiale d’Autodesk réalisée auprès de dirigeants des secteurs de la conception et de la fabrication, 64 % des participants estiment désormais que leur entreprise est mature sur le plan numérique. L’année précédente, ce chiffre n’était que de 38 %.

Ces entreprises constatent l’impact positif de leurs efforts de transformation numérique et continuent d’investir pour rester dans la course. Dans le secteur de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et de l’exploitation (AECO) (anglais), les entreprises ont investi dans les technologies de modélisation des données du bâtiment (BIM) (anglais), la livraison numérique de projets (anglais) ou les services et plates-formes cloud (.fr) comme Autodesk Construction Cloud.