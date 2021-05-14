未來工作型態

Autodesk 倡議

未來工作型態

Autodesk 致力於協助客戶、社群和員工，在自動化時代蓬勃發展。 

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自動化與未來工作型態

Autodesk 認為人工智慧等自動化技術，是幫助企業和社會滿足持續成長及全球人口都市化需求的要素。我們明白技術變革會顛覆現狀，因此 Autodesk 致力於協助工作人員適應與發展。我們相信經由持續學習、獲得最需要掌握的技能，以及取得最有成就感的職務，員工就能蓬勃發展。

為未來工作型態做好準備

Autodesk 正在投資客戶，藉由發展訓練和技術來幫助工作人員學習新技能、取得專業的認證，並使用自動化工具以全新且令人期待的方式協作，來推動他們的職涯發展。

Autodesk 認證

產業快速發展，Autodesk 訓練讓工作人員能夠與時俱進。我們經過業界驗證的認證可使工作人員的技能永不過時，並協助雇主遙遙領先。

瞭解更多 (英文)

產品內學習

大有可為的新技術搭配運用演算法的能力與人類解決問題的見解。Autodesk 正在開發新方法將人工與人類智慧結合，以助客戶獲得成功。

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獻給所有人的未來工作技術

Autodesk 與新創公司及貿易、教育和政府組織合作，提升員工因應市場挑戰的能力。我們投資協助工作人員和雇主蓬勃發展的解決方案和政策。

  • 非營利與新創公司

    Autodesk 基金會提供資金，協助 ISAICZinc 等組織處理系統性的勞動力挑戰。

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  • 學生與教師

    Autodesk 提供技術與學習內容，幫助學生和教師學習及教授最需要掌握的技能。 

    造訪教育社群

  • 技能職類

    Autodesk 支援合格的工會夥伴計畫，在美國各地成長快速的領域內訓練、測試及認證會員。

    瞭解訓練方案 (英文)

  • 政府倡議

    健全的經濟體系就從多元共容的勞動力開始。Autodesk 的政策議程旨在確保工作人員能隨著工作發展不斷成長茁壯。

    瞭解倡議活動

監看跨產業趨勢

我們與產業分析師協作，觀察重塑我們工作方式的趨勢。請閱讀最新報告，讓您的勞動力在瞬息萬變的市場上迎向成功。

銜接技能差距

監視 Deloitte 探索如何在不斷變化的市場中，消弭新技能供需之間的差距。

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亞太地區是否準備好迎接未來工作型態？

瞭解工作在亞太地區各地的轉變，並從德勤經濟研究所 (Deloitte Access Economics) 的報告中獲得因應之道。

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歐洲、中東和非洲的未來工作型態

歐洲和非洲正在重新定義工作，RSA 為工作人員和雇主的因應之道指點明燈。

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自動化與不斷變化的經濟體系

瞭解政策和公共部門可以如何支援新自動化時代：請閱讀阿斯彭研究所 (Aspen Institute) 的建議。

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投資我們的員工

在培養多元共融的影響力文化及公平員工體驗的同時，Autodesk 也提供廣泛的專業和技術發展機會，幫助員工適應不斷變化的工作場所。 

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多樣性與歸屬感

Autodesk 致力於打造多元共融的工作場所，現在如此，未來亦然。多樣性可激發新構想、創意和業務成長，多元的工作場所則可為客戶創造創新產品、解決方案和體驗。 

學習與開發

我們正在投資未來的勞動力。2020 年技能評估協助我們瞭解技術技能和行為技能中的差距，為我們確保員工在 Autodesk 開創有意義的職涯，指引向前邁進的道路。 

分享未來工作型態的見解和管理階層觀點

直接聆聽 Autodesk 管理階層對於關鍵產業趨勢的見解，並瞭解我們支援工作人員、企業和社會的方式。

Autodesk 執行長 Andrew Anagnost 訪問 MIT 的 Andy McAfee，談論從技術、永續性和人才，乃至現今的科技公司風貌，以及 McAfee 著作的書《以少創多》等主題。

觀看訪談 (英文)

Autodesk 行銷長 Lisa Campbell 說明公司的新認證計畫如何幫助今日的勞動力為自動化時代做好準備。

閱讀文章

Autodesk 印度董事總經理 Rajev Mital 在與印度《財星》的訪談中，探討科技和自動化的未來，以及印度如何自給自足。

閱讀文章

Autodesk 影響力創新資深總監 Joe Speicher 跳脫一般專注於重新訓練員工的思維，探索在製造業和營造業中消弭技能差距的新方法。

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