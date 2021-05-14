Autodesk 認為人工智慧等自動化技術，是幫助企業和社會滿足持續成長及全球人口都市化需求的要素。我們明白技術變革會顛覆現狀，因此 Autodesk 致力於協助工作人員適應與發展。我們相信經由持續學習、獲得最需要掌握的技能，以及取得最有成就感的職務，員工就能蓬勃發展。
Autodesk 認為人工智慧等自動化技術，是幫助企業和社會滿足持續成長及全球人口都市化需求的要素。我們明白技術變革會顛覆現狀，因此 Autodesk 致力於協助工作人員適應與發展。我們相信經由持續學習、獲得最需要掌握的技能，以及取得最有成就感的職務，員工就能蓬勃發展。
Autodesk 與新創公司及貿易、教育和政府組織合作，提升員工因應市場挑戰的能力。我們投資協助工作人員和雇主蓬勃發展的解決方案和政策。
我們與產業分析師協作，觀察重塑我們工作方式的趨勢。請閱讀最新報告，讓您的勞動力在瞬息萬變的市場上迎向成功。
在培養多元共融的影響力文化及公平員工體驗的同時，Autodesk 也提供廣泛的專業和技術發展機會，幫助員工適應不斷變化的工作場所。
Autodesk 致力於打造多元共融的工作場所，現在如此，未來亦然。多樣性可激發新構想、創意和業務成長，多元的工作場所則可為客戶創造創新產品、解決方案和體驗。
我們正在投資未來的勞動力。2020 年技能評估協助我們瞭解技術技能和行為技能中的差距，為我們確保員工在 Autodesk 開創有意義的職涯，指引向前邁進的道路。
直接聆聽 Autodesk 管理階層對於關鍵產業趨勢的見解，並瞭解我們支援工作人員、企業和社會的方式。
Autodesk 執行長 Andrew Anagnost 訪問 MIT 的 Andy McAfee，談論從技術、永續性和人才，乃至現今的科技公司風貌，以及 McAfee 著作的書《以少創多》等主題。