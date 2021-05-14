Autodesk 認為人工智慧等自動化技術，是幫助企業和社會滿足持續成長及全球人口都市化需求的要素。我們明白技術變革會顛覆現狀，因此 Autodesk 致力於協助工作人員適應與發展。我們相信經由持續學習、獲得最需要掌握的技能，以及取得最有成就感的職務，員工就能蓬勃發展。