未來工作型態

未來工作型態已經展開。您準備好了嗎？

在前所未見的轉型時代裡，充實您的職涯及員工，讓您永遠跟得上未來的腳步，不會被淘汰。

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開展工作未來的三種方式

自動化和人工智慧 (AI) 正在改變工作的本質。Autodesk 提供了涵蓋各行各業的解決方案，提供深入見解、技術和訓練，協助您和企業做好準備，迎向快速變化的未來。

1) 以全新思考方式獲得深入見解

瞭解產業關鍵趨勢，並發掘員工和企業如何成功適應未來工作。

  • 為了培育未來的英才，請立即提升員工的技能

    在技術日新月異的時代，致力發展和提升不同技能的企業，才能培育員工茁壯發展。

    觀賞影片 (5:43 分鐘) (英文)

  • 透過提升員工技能，縮小製造業技能落差

    技術環境日新月異，技術員工又數量短缺，瞭解製造業者與教師如何在這種環境下勇往直前。

    閱讀電子書 (英文)

  • 員工如何在瞬息萬變的職場上自我調適

    自動化幾乎改變了所有產業，工作者必須終生不斷學習、採用靈活的新型學習模式，才能精進茁壯。

    閱讀文章 (英文)

  • 建築設計的第四次轉型已經來臨

    Autodesk 副總裁 Nolas Mangon 說明由集中化資料、自動化及數位分身所領導的數位轉型。

    閱讀文章 (英文)

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2) 迎接新技術

在數位轉型加速的同時，採用能幫助您並駕齊驅的技術和工具，隨時保持競爭力。

  • 瞭解建築師與工程師如何重新定義團隊協同合作

    瞭解公司如何加速採用協同合作的數位工具，讓在家工作的協定能夠順利實施。

    閱讀案例 (英文)

  • 將例行性工作自動化，可節省時間並改善品質

    運用產品設計及製造軟體集，將流程自動化，將產品生命周期中各個工作流程連結起來。

    查看軟體集

  • 緊密連結資料與團隊，從中獲得商業見解

    即時串聯專案團隊和資料，主動管理品質、預測問題、自動執行工作，並減少重新作業的需要。

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  • 在雲端上與創意團隊達成製作上的共識

    在創意過程的所有階段，讓全球生產團隊、資料、實體資產和數位資產都保持聯繫。

    查看創意專案管理軟體 (英文)

3) 投資於持續學習

無論是個人工作者，還是負責建立員工團隊的主管，只要擁有持續學習的思維模式，您自己和公司都能不斷精進茁壯。

  • 瞭解為何業界的資格證書是掌握最新變化的關鍵

    可自行調整進度的彈性技能培育計畫，透過證書和徽章的形式，能為員工和雇主創造雙方優勢。


    閱讀文章 (英文)

  • 透過經業界驗證的訓練，拓展您的職業生涯

    設定學習路徑來擴展知識，並取得 Autodesk 認證，展現出您的經歷具備未來所需的技能。


    瞭解認證 (英文)

  • 從可信任的來源接受訓練課程，讓您的員工能順應未來需求

    由 Autodesk 授權的學習合作夥伴提供訓練，讓您的員工具備完善的技能，不僅能處理現今的挑戰，也可抓住未來的機會。


    尋找訓練中心 (英文)

學生與教師：獲得免費軟體、訓練及更多資源 (英文)