自動化和人工智慧 (AI) 正在改變工作的本質。Autodesk 提供了涵蓋各行各業的解決方案，提供深入見解、技術和訓練，協助您和企業做好準備，迎向快速變化的未來。
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瞭解產業關鍵趨勢，並發掘員工和企業如何成功適應未來工作。
在技術日新月異的時代，致力發展和提升不同技能的企業，才能培育員工茁壯發展。
技術環境日新月異，技術員工又數量短缺，瞭解製造業者與教師如何在這種環境下勇往直前。
自動化幾乎改變了所有產業，工作者必須終生不斷學習、採用靈活的新型學習模式，才能精進茁壯。
Autodesk 副總裁 Nolas Mangon 說明由集中化資料、自動化及數位分身所領導的數位轉型。
在數位轉型加速的同時，採用能幫助您並駕齊驅的技術和工具，隨時保持競爭力。
瞭解公司如何加速採用協同合作的數位工具，讓在家工作的協定能夠順利實施。
運用產品設計及製造軟體集，將流程自動化，將產品生命周期中各個工作流程連結起來。
即時串聯專案團隊和資料，主動管理品質、預測問題、自動執行工作，並減少重新作業的需要。
在創意過程的所有階段，讓全球生產團隊、資料、實體資產和數位資產都保持聯繫。
無論是個人工作者，還是負責建立員工團隊的主管，只要擁有持續學習的思維模式，您自己和公司都能不斷精進茁壯。