雲端服務

在雲端中建立專案、協同合作和執行運算

不論您是要與其他人合作設計圖樣，還是要彩現 3D 影像，只要將雲端服務加入到您的 Autodesk 軟體，就可以協助您更快地執行工作。

  • 在數分鐘或數小時 (而非一整天) 內完成需要密集運算的工作
  • 近乎隨時隨地彩現 3D 影像和執行各種分析
  • 從行動裝置即時與您的團隊一起更新專案規劃
  • 將 BIM 管理延伸至整個團隊
  • 在現場改善品質、安全和委派程序

雲端產品和服務

部分軟體的固定期限的使用授權或維護方案 (maintenance plan) 享有雲端服務和雲端儲存空間。您也可以針對所需的特定雲端服務單獨訂購固定期限的使用授權。

瀏覽: 一般設計與協同合作  |  建築與營造  |  產品設計與製造  |  彩現

一般設計與協同合作

建築與營造

產品設計與製造

彩現

  • 網頁式 3D 角色產生

    主要用途：

    • 角色建立

    只有精選 Autodesk 軟體的訂購客戶和維護方案 (maintenance plan) 客戶可享有此服務

    訂購固定期限的使用授權

傳媒娛樂

  • Web-based 3D character generation

    Primarily used for

    • Web-based 3D character generation

    Available only to subscribers and maintenance plan customers of select Autodesk software

    Subscribe