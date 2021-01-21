不論您是要與其他人合作設計圖樣，還是要彩現 3D 影像，只要將雲端服務加入到您的 Autodesk 軟體，就可以協助您更快地執行工作。
部分軟體的固定期限的使用授權或維護方案 (maintenance plan) 享有雲端服務和雲端儲存空間。您也可以針對所需的特定雲端服務單獨訂購固定期限的使用授權。
瀏覽: 一般設計與協同合作 | 建築與營造 | 產品設計與製造 | 彩現
從行動裝置檢視、建立、編輯及共用 DWG™ 檔案
主要用途：
實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務
專案交付與營造管理軟體 – 提供 BIM 360 Docs、BIM 360 Design、BIM 360 Glue、BIM 360 Build、BIM 360 Layout、BIM 360 Plan 和 BIM 360 Ops 等產品。
具有原生 Revit 互通性的直覺式 3D 草圖繪製應用程式
建築效能分析軟體
用於產品設計的雲端式 3D CAD/CAM/CAE 軟體
用於產品設計和製造的雲端式協同合作工具
雲端式產品生命週期管理
網頁式 3D 角色產生
只有精選 Autodesk 軟體的訂購客戶和維護方案 (maintenance plan) 客戶可享有此服務
Web-based 3D character generation
Primarily used for
Available only to subscribers and maintenance plan customers of select Autodesk software
Autodesk
購買方式
支援
隱私權 | Cookie 偏好 | 檢舉違規事項 | 使用條款 | 法律 (英文) | © 2024 Autodesk, Inc. All rights reserved.