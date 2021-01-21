Autodesk, Inc. olarak Lisans Uygunluğu Ekibimizle yapmış olduğunuz yazışmalar için teşekkür ediyoruz. Fikri mülkiyeti korumaya inanan uluslararası bir şirket olarak Autodesk, yazılım korsanlığıyla mücadeleye yönelik önemli bir zaman ve çaba harcıyor. Bu nedenle size bu konudaki ilginiz için müteşekkiriz.

Personelimiz, yazılım korsanlığı hakkında bilgi almaya yönelik sorular ve isteklerle derhal ilgilenir. Autodesk yazılımlarının olası izinsiz kopyalanması ve/veya dağıtımı ile ilgili tüm bildirimleri aktif olarak takip ediyoruz.

Lisans Uygunluğu Departmanımızdan veya Autodesk, Donahue, Gallagher, Woods LLP'yi temsil eden dış hukuk danışmanlarından biri, ek bilgi için sizinle iletişime geçebilir. Kimliğiniz ve sağlamış olduğunuz bilgiler gizli kalacaktır. Ancak, bildirimlerin çok sayıda olması ve bu konuların hassas hukuki nitelikleri nedeniyle, gönderinize ilişkin gerçekleştirilen eylemler hakkında geri bildirim veya güncellemeler sağlamamız mümkün değildir. Bu hiçbir şekilde bize sağlamış olduğunuz bilginin önemini azaltmaz. Her gönderinin ciddiye alındığına, araştırıldığına ve bunlar için gerekli görülen tüm işlemlerin yapıldığına emin olabilirsiniz.

Autodesk, kendinizi korsan yazılımlardan korumanız için kullanabileceğiniz değerli bilgilerin yanı sıra, müşterileri korumak ve yazılım korsanlığı ile mücadele etmek için tasarlanmış Autodesk girişimleri hakkında bilgiler de sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için https://www.autodesk.com/tr/piracy adresini ziyaret edin.

Yazılım korsanlığına karşı mücadeleye ilginiz ve katılımınız için bir kez daha teşekkür ederiz!

Autodesk, Inc.

Lisans Uygunluğu Ekibi

Ek bilgiler:

Autodesk Yetkili Distribütörleri: https://www.autodesk.com/resellers (İNGİLİZCE)

Business Software Alliance'tan Korsanlıkla Mücadele hakkında bilgi için https://www.bsa.org adresini ziyaret edin.