Metro İstanbul, her yıl yeni istasyonların eklenmesiyle giderek genişleyen, an itibariyle 234 istasyonu içeren 18 raylı sistem hattında, dev bir ekipman envanterini yönetiyor. CER trafolarından yardımcı servis trafolarına, aydınlatma sistemlerinden HVAC sistemlerine uzanan oldukça karmaşık bir altyapı ve sürekli genişleyen, büyüyen bir ağ söz konusu. Metro İstanbul'un yönettiği neredeyse 2 milyon metrekarelik alanda yüz binlerce ampul, ısıtma ve klima sistemleri ile birçok elektromekanik sistem kullanıldığını belirten Dr. Özgür Soy, "Bu sistemlerin yanı sıra, istasyonlarımıza konforlu bir erişim sağlamak için 2.000'den fazla yürüyen merdiven, yürüryen bant ve asansör bulunuyor. Bunların birçoğu da İstanbul'un topografik özellikleri nedeniyle ciddi derinliklerde yer alıyor. Dünyada yürüyen merdiven ve asansör sayısı bakımından da bir numaradayız. Tüm bu sistemleri her zaman işlevsel tutmak ve verimli bir kullanımla enerji tasarrufu yapmak zorundayız. Çok büyük bir varlık tabanını yönetiyoruz ve zamanımızın %60'ını yolcu taşıma operasyonlarına, %40'ını bakım sistemlerine ayırıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar ve hizmet kalitesi konusundaki hassasiyetimiz, dijital ikiz kullanımını bizim için bir gereklilik haline getiriyor" diyor.