Dijital ikiz, bir fiziksel nesnenin veya sistemin, her açısıyla dijital bir kopyasını oluşturmayı ifade ediyor. Aslında her şey tasarım aşamasında başlıyor. Bir metro hattının, istasyonunun yapımı söz konusu olduğunda, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) modelleri, dijital ikizlerin de önemli bir bileşeni haline geliyor. Yaratılan Dijital ikiz, fiziksel yapının tüm özelliklerini, performansını ve davranışını dijital ortamda birebir taklit edebiliyor ve işletmeye geçişten başlayarak tüm işletim süreçlerinde gerçek zamanlı analiz, tahmin ve optimizasyon için sağlam bir ortam sağlıyor.

Metro İstanbul tarafından yürütülen dijital ikiz projesi, İstanbul halkına, metro hizmetlerinin kalitesinde süreklilik ve yürüyen merdivenlerden asansörlerin kullanımına kadar tüm alanlarda sorunsuz işleyiş vadediyor. Raylı sistemleri, İstanbul halkına aksamadan, konforlu ve uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği olarak sunmayı misyonu olarak gören Metro İstanbul, dijital ikiz projesiyle işletme ve bakım maliyetlerini düşürmeyi, verimliliği yükseltmeyi ve muhtemel sorunları daha oluşmadan önlemeyi hedefliyor.