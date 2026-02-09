Programvara för produktionshantering används av många olika personer som är inblandade i filmproduktion – från producenter och regissörer till redigerare och VFX-ansvariga.

Med hjälp av verktyg som Flow Production Tracking och Flow Capture kan du förbättra produktiviteten under alla produktionsfaser markant. Under den tidiga utvecklingen sparas resurser som manus, storyboards, konceptbilder och andra filer centralt i molnet, så att alla teammedlemmar kan få tillgång till de senaste versionerna, enkelt utbyta idéer och samarbeta smidigt.

Under förproduktionen hjälper dessa filmproduktionsverktyg team att skapa scheman och budgetar samt spåra element som foton från potentiella inspelningsplatser, designfiler och annat material, så att alla kan hitta den senaste informationen. Verktyg för automatiserad schemaläggning och budgetering minskar tidsödande manuella uppgifter och underlättar korrekta uppdateringar.

Under inspelningen kan inspelningsteamet använda programvara för filmproduktion för att streama kameramaterial till molnet, så att teammedlemmar på andra platser kan granska det. Detta innebär även att efterproduktionen kan påbörjas medan inspelningen fortfarande pågår.

Under inspelning och efterproduktion kan programvara för produktionsspårning användas för att hantera och uppdatera scheman när ändringar uppstår, hantera budgetar och spåra element, som olika versioner och tagningar, på vägen genom pipeline.