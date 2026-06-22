Det finns fem vanliga arbetsflöden där Autodesk rekommenderar enskilda yrkesmän och team att kombinera Flex-token med sina programvaruprenumerationer för att öka produktiviteten och värdet i sina projekt.

Användningsfall 1: Lås upp fullständig AutoCAD när projekten kräver mer

Se bortom 2D, men bara när du behöver det. Din AutoCAD LT-prenumeration tar hand om det löpande ritarbetet. När ett projekt kräver 3D-modellering eller specialiserade verktygsuppsättningar som arkitektur, mekanisk konstruktion eller elkonstruktion kan du använda Flex-token för att låsa upp fullständig AutoCAD för dagen. Ingen uppgradering eller inköp av ny AutoCAD-prenumeration krävs. Betala för det du behöver. Få tillgång till det du vill ha.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till AutoCAD.

Arbetsflödesmål: Få åtkomst till 3D-funktioner och branschspecifika verktygsuppsättningar på projektbasis utan att uppgradera din prenumeration.

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och designföretag som huvudsakligen arbetar i 2D men ibland behöver full AutoCAD-kapacitet.

Rekommenderat antal token:

Kom igång med 33 token.

Proffs brukar använda 250 token per användare och år i det här användningsfallet.

Användningsfall 2: Leverera BIM-klart arbete utan en fullständig Revit-prenumeration

Ta dig an BIM-projekt utan omkostnader. Använd Flex-token för att få åtkomst till Revit när ett projekt kräver byggnadsmodeller i 3D, samordning eller BIM-leveranser. Behåll din prenumeration på AutoCAD LT (eller Revit LT) för dagligt arbete och utöka bara till Revit när projektet kräver det.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till fullständig Revit.

Arbetsflödesmål: Få åtkomst till fullständig Revit för BIM-modellering, samordning och leveranser i utvalda projekt utan att binda dig till en separat prenumeration.

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionsföretag som hanterar både traditionellt ritarbete och ibland BIM-arbete.

Rekommenderat antal token:

Kom igång med 33 token.

Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet.

Användningsfall 3: Få åtkomst till mekanisk konstruktion i 3D när du behöver det

Ta steget in i fullständig mekanisk konstruktion i 3D projekt för projekt. Jobbar du i Fusion eller AutoCAD och behöver parametrisk modellering, sammanställningshantering eller detaljerad komponentkonstruktion? Använd Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional för de projekt som kräver det och skala sedan ned när du är klar.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing Collection-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional.

Arbetsflödesmål: Få tillgång till fullständiga funktioner för mekanisk konstruktion i 3D och parametrisk modellering i utvalda projekt utan en separat prenumeration på Inventor.

Vem har nytta av det: Små tillverkningsföretag och produktdesigners som främst använder Fusion-verktyg eller lättare verktyg men som med jämna mellanrum behöver Inventor-djup.

Rekommenderat antal token:

Kom igång med 33 token.

Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet.

Användningsfall 4: Gå upp i nivå med avancerad simulering, rendering och CAM

Avancerade verktyg för de projekt som behöver dem. Arbetar du redan i Fusion? Använd Flex-token för att få åtkomst till tillägg för simulering, molnrendering, generativ design och avancerad CAM. Få den kraft du behöver för specifika projekt utan att binda dig till en permanent uppgradering.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Fusion-prenumeration och Flex-token för att få tillgång till Fusion-tillägg för rendering.

Arbetsflödesmål: Kör avancerade simuleringar, generera fotorealistiska renderingar och få tillgång till specialiserade tillverkningsverktyg per projekt.

Vem har nytta av det: Produktdesigners och små tillverkare som behöver avancerade funktioner i utvalda projekt, men inte varje dag.

Rekommenderat antal token:

Kom igång med 33 token.

Proffs brukar använda 33 token per användare och år för det här användningsfallet.

Användningsfall 5: Skala upp ditt kreativa team under produktionstoppar

Fler konstnärer. Fler verktyg. Inget långsiktigt åtagande. Produktionskraven fluktuerar. Använd Flex-token för att ge ditt team tillgång till Maya, 3ds Max eller andra kreativa verktyg under perioder med hög belastning. Ta in frilansare, växla mellan verktyg eller använd Arnold för rendering och skala ner när projektet är klart.

Köp token

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Maya- eller 3ds Max-prenumeration och Flex-token för ytterligare media- och underhållningsverktyg eller överflödesåtkomst.

Arbetsflödesmål: Skala upp åtkomsten till kreativa verktyg under produktionstoppar och tillbaka ner när projekten avslutas utan extra licenser eller långsiktiga avtalstid åtaganden.

Vem har nytta av det: Studior, frilansare och små M&E-team som hanterar varierande projektkrav och snäva budgetar.

Rekommenderat antal token:

Kom igång med 33 token.

Proffs brukar använda 275 token per användare och år i Maya och 100 token per användare och år för 3ds Max för detta användningsfall.

Ytterligare resurser