Autodesk för småföretag

Programvara för att designa och skapa som arbetar lika hårt som ditt företag.

Vi inför ett lägre inköpsminimum för Autodesk Flex

Med Autodesk Flex kan du betala i förskott med token för flexibel åtkomst till 100+ Autodesk-produkter till en daglig kostnad. Priset varierar beroende på vilken produkt som används. Flex är ett bra alternativ för teammedlemmar eller enmansföretagare som vill utforska en produkt eller bara behöver projektbaserad åtkomst.

Kombinera Flex-token med Autodesk-produkter i utvalda projekt för att:

  • Få åtkomst till 3D-funktioner, BIM-modellering och branschspecifika verktygsuppsättningar. 
  • Köra avancerade simuleringar, generera fotorealistiska renderingar och få tillgång till specialiserade tillverknings-verktyg. 
  • Skalanpassa programvaruåtkomsten upp under produktionstoppar utan extra licenser eller långsiktiga åtaganden.

Välj bland våra produkter som är framtagna för företag som ditt

Autodesk erbjuder lättillgängliga lösningar för yrkesverksamma, inklusive AutoCAD för 2D- och 3D-ritning och Fusion för 3D-modellering och -utskrift.

SPECIALERBJUDANDE

AutoCAD

Programvara för 2D och 3D CAD. I prenumerationen ingår AutoCAD, specialiserade verktygsuppsättningar och appar.

3.307 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Revit

Planera, designa, konstruera och hantera byggnader med kraftfulla verktyg för byggnadsinformationsmodellering.

4.800 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Fusion

Molnbaserad produktdesignprogramvara för tillverkning, 3D-modellering, elektronik, simulering och datahantering

1.082 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Maya

Programvara för animering, modellering, simulering och rendering i 3D för film, spel och TV

3.225 kr*/månad
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Produktinformation

* inkluderar beräknad moms

Hitta rätt Autodesk-avtal för ditt företag

Alla prenumerationer och Flex-köp inkluderar support under lokal kontorstid, enkel inloggning (SSO) och användningsrapportering. Årlig, månatlig och Flex har pengarna-tillbaka-garanti. 

Kalendergrafik som visar årliga prenumerationer

Årsprenumeration

Bäst för stabila produktionsteam
Om du ...

  • använder samma produkt varje dag
  • har heltidsanställda designers eller ingenjörer
  • behöver kontinuerlig åtkomst
  • föredrar förutsägbar budgetering

Välj då en ettårsprenumeration:

  • Säkra besparingar
  • Spara upp till 33 % jämfört med månadsprenumeration
Utforska årsprenumerationer
Kalendergrafik som visar månadsprenumerationer

Månadsprenumeration

Bäst för kortsiktig flexibilitet

Om du ...

  • arbetar med säsongsprojekt
  • anställer tillfälligt
  • har behov av att hantera kassaflödet
  • inte vill ha något långsiktigt åtagande

Välj då en månadsprenumeration:

  • Betala från månad till månad
  • Lägg till eller ta bort användare när som helst
  • Konvertera till årsprenumeration om det behövs
Börja månadsvis
Flex-tokengrafik tillsammans med grafik över tokenanvändning

Flex

Passar bäst för delad användning eller flera produkter

Om du ... 

  • använder flera Autodesk-produkter
  • bara behöver tillfällig åtkomst 
  • arbetar med entreprenörer 
  • vill ha delad åtkomst för ett team 

Köp då Flex-token: 

  • Förskottsbetala för antal använda dagar 
  • Få tillgång till 100+ Autodesk-produkter 
  • Dela token mellan användare
Läs mer om Flex
Ikon av en bärbar dator med grafik som representerar att prova och konfigurera

Prova och utforska

Bäst för att komma igång

Om du ...

  • vill utforska innan du köper
  • utvärderar produkter
  • lär dig på egen hand

Välj då:

  • Kostnadsfria testversioner (upp till 30 dagars åtkomst)
  • API-fri nivå för utvecklare
Börja med kostnadsfri tillgång

Presentation av Autodesk för småföretag

Autodesk strävar efter att hjälpa småföretag att få den upplevelse, flexibilitet och de priser de behöver för att växa och konkurrera. Läs meddelandet Autodesk för småföretag och utforska vår nya rapport State of Small Business för att se hur småföretag formar framtiden inom design och tillverkning.

 

Rapport om läget för småföretag (State of Small Business)

Se hur andra yrkesverksamma använder Autodesks programvara

Konstruera modulära städer

RAD LAB använder Revit för att förvandla obebyggda tomter till levande, flyttbara gemenskapsutrymmen byggda av fraktcontainrar.

Titta på berättelsen

Skapa smartare förvaring

GoBe och Sample Studio använde Fusion för att designa, skapa prototyper och skalanpassa en produkt från idé till en detaljhandelsklar produkt.

Titta på berättelsen

Stärkande berättande

Efter att ha haft en idé i huvudet i åratal gav 3D-konstnären JL Mussi äntligen liv åt sin debutkortfilm med hjälp av Flow Studio.

Läs artikeln

Konstruktion av lättare delar

Se hur Shute Dynamics använder generativ design från Fusion för att skapa lättare och starkare delar till Pikes Peaks tävlingsbilar.

Läs artikeln (engelska)

Ompröva hälso- och sjukvården

EzeRx kombinerar teknik, AI och hållbar design för att bygga hälsolösningar som förbättrar vården och minskar miljöpåverkan.

Läs artikeln (engelska)

Bild med tillstånd av Apple

Digitalisering av konstruktioner

Wendy Stevens, designer av lyxiga handväskor, återupplivar sin verksamhet med AutoCAD LT efter en katastrofal brand.

Läs artikeln (engelska)

Bilden används med tillstånd från Wendy Stevens

Kom igång med professionella verktyg som är prissatta för faktiska företagsförhållanden

AutoCAD LT och Revit LT ger prisvärd tillgång till viktiga funktioner för 2D-ritning och 3D-modellering, vilket ger teamen de verktyg de behöver för sitt dagliga arbete. Yrkesverksamma kombinerar sina prenumerationer med Flex-token för att låsa upp avancerade 3D- och BIM-verktygsuppsättningar i AutoCAD och Revit på projektbasis.

SPECIALERBJUDANDE

AutoCAD LT

Kostnadseffektiv 2D-CAD-programvara för skissning, ritning och dokumentation

838 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

AutoCAD Web

Rita, anteckna och lägg till fältdata i dina ritningar online via din webbläsare eller mobil enhet. Få tillgång till och redigera DWG-filer och möjlighet till snabbt samarbete med AutoCAD-användare inom design.

144 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Revit LT

Förenklat 3D BIM-verktyg för att skapa byggnadsdesign i 3D och dokumentation

869 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Autodesk Flow Studio

Skapa fantastiska visuella effekter med AI som du kontrollerar. Förvandla bildmaterial till datorgenererade scener som du kan regissera, redigera och exportera – med hjälp av AI-baserade verktyg för mocap, kameraspårning, animering och compositing.

 
Jämför nivåer
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* inkluderar beräknad moms

Smartare ritningar med AI i AutoCAD

Autodesks AI hjälper dig att arbeta snabbare genom att automatisera återkommande uppgifter och minska antalet manuella redigeringar. Omvandla snabbt markeringar till uppdateringar, placera block intelligent och rensa i ritningar med färre klick. Lägg mindre tid på revideringar och mer tid på att föra projekten framåt med tillförsikt.

Letar du efter fler funktioner i din prenumeration? Kombinera och spara med de här erbjudandena

Få tillgång till flera produktivitets- och automatiseringsverktyg och spara upp till 80 % jämfört med enskilda årliga licenser med våra paketerbjudanden.

SPECIALERBJUDANDE

AutoCAD Revit LT Suite

Skaffa Revit LT och AutoCAD LT tillsammans till ett fantastiskt pris

1.100 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Architecture Engineering & Construction Collection

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg för designer, tekniker och entreprenörer, däribland Revit, AutoCAD, Civil 3D Forma Site Design med flera

5.825 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Product Design & Manufacturing Collection

Skaffa Inventor + AutoCAD + Fusion + m.fl. – professionella verktyg för produktutveckling och tillverkningsplanering

5.357 kr*/månad
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SPECIALERBJUDANDE

Media & Entertainment Collection

Programvara för animering, modellering, simulering och rendering i 3D för film, spel och TV

4.407 kr*/månad
Lägg till i kundvagnen
Produktinformation

* inkluderar beräknad moms

Kom igång med dessa resurser

AutoCAD

  • Skapa exakta 2D-ritningar och 3D-modeller snabbare. Den här snabbstartsguiden (engelska) hjälper dig att bygga färdigheter och arbeta med tillförsikt.
  • Ta del av våra webbinar (engelska) och lär dig fem praktiska AutoCAD-tips som hjälper dig att arbeta snabbare, undvika misstag och få ditt företag att växa med tillförsikt.
  • Titta på den här videon (engelska) för att se hur rensningsverktygen från AutoCAD hjälper små team att snabbt hitta och åtgärda ritningsfel.
  • Letar du efter AutoCAD-support? Hitta hjälp, svar och resurser (engelska).

AutoCAD LT

  • Är AutoCAD LT nytt för dig eller behöver du en uppfräschning? Denna snabbstartsguide (engelska) hjälper små team att snabbt bygga upp grundläggande ritningsfärdigheter så att ni kan producera korrekta ritningar och vara produktiva från dag ett.
  • Letar du efter support för AutoCAD LT? Hitta hjälp, svar och resurser (engelska).

Revit

  • Är Revit nytt för dig eller behöver du en uppfräschning? Den här snabbstartsguiden (engelska) hjälper dig att bygga grundläggande BIM-färdigheter så att du kan skapa, dokumentera och samarbeta i projekt med tillförsikt från första dagen.

  • Skaffa dig kunskap om Revit snabbare och lär dig i din egen takt. Titta på självstudier som omfattar viktiga arbetsflöden, modelleringsverktyg, dokumentation och projektsamordning.

  • Förbättra dina dagliga Revit-arbetsflöden med utbildning inom grundläggande färdigheter med fokus på de verktyg och tekniker som arkitekter, ingenjörer och designteam använder mest.

  • Letar du efter Revit-support? Hitta hjälp, svar och resurser (engelska)

Revit LT

  • Kom igång med effektivare BIM-arbetsflöden med hjälp av denna snabbstartsguide (engelska) som är utformad för att hjälpa dig att skapa korrekt byggnadsdesign och dokumentera effektivt.
  • Öka dina kunskaper om Revit snabbare och lär dig i din egen takt. Titta på självstudier som omfattar viktiga arbetsflöden, modelleringsverktyg, dokumentation och projektsamordning.
  • Förbättra dina dagliga Revit-arbetsflöden med utbildning inom grundläggande färdigheter med fokus på de verktyg och tekniker som arkitekter, ingenjörer och designteam använder mest.
  • Letar du efter Revit-support? Hitta hjälp, svar och resurser (engelska).

Fusion

  • Öka dina CAD-kunskaper med centrala Fusion-arbetsflöden som är utformade för växande företag. Den här snabbstartsguiden (engelska) visar hur du utforma, modellerar, monterar och förbereder produkter för produktion så att du kan förverkliga dina idéer snabbare.
  • Lär dig Fusion-verktyg och -arbetsflöden i den här videoserien som visar hur du designar och tillverkar en komplett fiskerulle.
  • Letar du efter Fusion-support? Hitta hjälp, svar och resurser (engelska).

Maya

Flow Studio

Utforska kostnadsfria lösningar, API:er med mera

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Kostnadsfria testversioner

Ladda ned en kostnadsfri testversion och utforska möjligheterna i våra senaste programvaror för 3D-design.

 

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Utbildningsåtkomst

Studenter kan förbereda sig för morgondagens jobb med kostnadsfri tillgång till Autodesk-programvara.

Kostnadsfri programvara för studenter (engelska)
autodesk api

Autodesks API:er

Börja använda API:er i molnet kostnadsfritt för att anpassa arbetsflöden och skapa lösningar som passar din verksamhet.

Utforska API:er i molnet

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Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

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Vanliga frågor

Hur kan jag kombinera Flex-token med en prenumeration på AutoCAD LT?

Se bortom 2D, men bara när du behöver det. Lås upp full AutoCAD för projekt som kräver mer. Din AutoCAD LT-prenumeration tar hand om det löpande ritarbetet. När ett projekt kräver 3D-modellering eller specialiserade verktygsuppsättningar som arkitektur, mekanisk konstruktion eller elkonstruktion kan du använda Flex-token för att låsa upp fullständig AutoCAD för dagen. Ingen uppgradering eller inköp av ny AutoCAD-prenumeration krävs. Betala för det du behöver. Få tillgång till det du vill ha.

 

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT prenumeration med Flex-token för att få tillgång till AutoCAD. 

Arbetsflödesmål: Få åtkomst till 3D-funktioner och branschspecifika verktygsuppsättningar på projektbasis utan att uppgradera din prenumeration.

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och designföretag som huvudsakligen arbetar i 2D men ibland behöver full AutoCAD-kraft. 

 

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token. 
  • Proffs brukar använda 250 token per användare och år i det här användningsfallet.

Mer information om hur du använder Flex-token med prenumerationer finns i den här supportartikeln (engelska)

 

Ytterligare resurser

Hur kan jag kombinera Flex-token med en prenumeration på AutoCAD LT eller Revit LT?

Ta dig an BIM-projekt utan omkostnader. Leverera BIM-klara arbete utan en fullständig Revit-prenumeration. Använd Flex-token för att få åtkomst till Revit när ett projekt kräver byggnadsmodeller i 3D, samordning eller BIM-leveranser. Behåll din prenumeration på AutoCAD LT (eller Revit LT) för dagligt arbete och utöka bara till Revit när projektet kräver det.
 

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till fullständig Revit. 

Arbetsflödesmål: Få tillgång till fullständig Revit för BIM-modellering, samordning och leveranser i utvalda projekt utan att binda dig till en separat prenumeration.

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionsföretag som hanterar både traditionella ritningar och tillfälliga BIM-arbeten. 
 

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token. 
  • Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet.

Mer information om hur du använder Flex-token med prenumerationer finns i den här supportartikeln (engelska).
 

Ytterligare resurser

Hur kan jag kombinera Flex-token med en prenumeration på AutoCAD, Fusion eller Product Design and Manufacturing Collection?

Ta steget in i fullständig mekanisk konstruktion i 3D projekt för projekt: Jobbar du i Fusion eller AutoCAD och behöver parametrisk modellering, sammanställningshantering eller detaljerad komponentkonstruktion? Använd Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional för de projekt som kräver det och skala sedan ned när du är klar. Få åtkomst till mekanisk konstruktion i 3D när du behöver den.

 

En kombination av programvaruprenumerationer och Flex-token: Prenumeration på AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing Collection med Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional.

Arbetsflödets mål: Få tillgång till fullständiga funktioner för mekanisk konstruktion i 3D och parametrisk modellering i utvalda projekt utan en separat prenumeration på Inventor.

Vem har nytta av det: Små tillverkningsföretag och produktdesigners som främst använder Fusion-verktyg eller lättare verktyg men som med jämna mellanrum behöver Inventor-djup.

 

Rekommenderat antal token:

  • Kom igång med 33 token.
  • Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet.

Mer information om hur du använder Flex-token med prenumerationer finns i den här supportartikeln (engelska).

 

Ytterligare resurser

Hur kan jag kombinera Flex-token med en Fusion-prenumeration?

Avancerade verktyg för de projekt som behöver dem. Arbetar du redan i Fusion? Använd Flex-token för att få åtkomst till tillägg för avancerad simulering, molnrendering, generativ design och avancerad CAM. Få den kraft du behöver för specifika projekt utan att binda dig till en permanent uppgradering.

 

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Fusion-prenumeration och Flex-token för att få tillgång till Fusion-tillägg för rendering.

Arbetsflödesmål: Köra avancerade simuleringar, generera fotorealistiska renderingar och få tillgång till specialiserade tillverkningsverktyg per projekt.

Vem har nytta av det:Produktdesigners och små tillverkare som behöver avancerade funktioner i utvalda projekt, men inte varje dag.

 

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token.
  • Proffs brukar använda 33 token per användare och år för det här användningsfallet.

Mer information om hur du använder Flex-token med prenumerationer finns i den här supportartikeln (engelska).

 

Ytterligare resurser

Hur kan jag kombinera Flex-token med en Maya- eller 3ds Max-prenumeration?

Fler konstnärer. Fler verktyg. Inget långsiktigt åtagande. Skala upp ditt kreativa team under produktionstoppar när produktionskraven varierar. Använd Flex-token för att ge ditt team tillgång till Maya, 3ds Max eller andra kreativa verktyg under perioder med hög belastning. Ta in frilansare, växla mellan verktyg eller använd Arnold för rendering och skala ner när projektet är klart.

 

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Maya eller 3ds Max-prenumeration och Flex-token för ytterligare media- och underhållningsverktyg eller överflödesåtkomst.

Arbetsflödesmål: Skala upp åtkomsten till kreativa verktyg under produktionstoppar och tillbaka ner när projekten avslutas utan extra licenser eller avtalstid långsiktiga åtaganden.

Vem har nytta av det: Studior, frilansare och små M&E-team som hanterar varierande projektkrav och snäva budgetar. 

 

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token.
  • Proffs brukar använda 275 token per användare och år i Maya och 100 token per användare och år för 3ds Max för detta användningsfall.

Mer information om hur du använder Flex-token med prenumerationer finns i den här supportartikeln (engelska).

 

Ytterligare resurser

Vad kostar prenumerationer och uppgraderingar?

Alla produktprenumerationer inkluderar förmåner och erbjuds enligt den lokala prissättningen i din region. Uppgradering till ett Business Success-avtal kostar cirka 200 USD för valbara erbjudanden (engelska).

Hur köper eller uppgraderar jag en prenumeration?

Du kan köpa prenumerationer online, via en Autodesk-representant eller en Autodesk Partner.

Hur kan jag kombinera Flex-token med prenumerationer på Autodesk-programvara?

Det finns fem vanliga arbetsflöden där Autodesk rekommenderar enskilda yrkesmän och team att kombinera Flex-token med sina programvaruprenumerationer för att öka produktiviteten och värdet i sina projekt. 

 

Användningsfall 1: Lås upp fullständig AutoCAD när projekten kräver mer

Se bortom 2D, men bara när du behöver det. Din AutoCAD LT-prenumeration tar hand om det löpande ritarbetet. När ett projekt kräver 3D-modellering eller specialiserade verktygsuppsättningar som arkitektur, mekanisk konstruktion eller elkonstruktion kan du använda Flex-token för att låsa upp fullständig AutoCAD för dagen. Ingen uppgradering eller inköp av ny AutoCAD-prenumeration krävs. Betala för det du behöver. Få tillgång till det du vill ha.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till AutoCAD. 

Arbetsflödesmål: Få åtkomst till 3D-funktioner och branschspecifika verktygsuppsättningar på projektbasis utan att uppgradera din prenumeration.

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och designföretag som huvudsakligen arbetar i 2D men ibland behöver full AutoCAD-kapacitet.

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token. 

  • Proffs brukar använda 250 token per användare och år i det här användningsfallet.

 

Användningsfall 2: Leverera BIM-klart arbete utan en fullständig Revit-prenumeration

Ta dig an BIM-projekt utan omkostnader. Använd Flex-token för att få åtkomst till Revit när ett projekt kräver byggnadsmodeller i 3D, samordning eller BIM-leveranser. Behåll din prenumeration på AutoCAD LT (eller Revit LT) för dagligt arbete och utöka bara till Revit när projektet kräver det.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD LT- eller AutoCAD Revit LT Suite-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till fullständig Revit.

Arbetsflödesmål: Få åtkomst till fullständig Revit för BIM-modellering, samordning och leveranser i utvalda projekt utan att binda dig till en separat prenumeration. 

Vem har nytta av det: Små arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionsföretag som hanterar både traditionellt ritarbete och ibland BIM-arbete.

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token.

  • Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet. 

 

Användningsfall 3: Få åtkomst till mekanisk konstruktion i 3D när du behöver det

Ta steget in i fullständig mekanisk konstruktion i 3D projekt för projekt. Jobbar du i Fusion eller AutoCAD och behöver parametrisk modellering, sammanställningshantering eller detaljerad komponentkonstruktion? Använd Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional för de projekt som kräver det och skala sedan ned när du är klar.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: AutoCAD-, Fusion- eller Product Design and Manufacturing Collection-prenumeration med Flex-token för att få tillgång till Inventor Professional.

Arbetsflödesmål: Få tillgång till fullständiga funktioner för mekanisk konstruktion i 3D och parametrisk modellering i utvalda projekt utan en separat prenumeration på Inventor. 

Vem har nytta av det: Små tillverkningsföretag och produktdesigners som främst använder Fusion-verktyg eller lättare verktyg men som med jämna mellanrum behöver Inventor-djup.

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token.

  • Proffs brukar använda 200 token per användare och år för det här användningsfallet. 

 

Användningsfall 4: Gå upp i nivå med avancerad simulering, rendering och CAM

Avancerade verktyg för de projekt som behöver dem. Arbetar du redan i Fusion? Använd Flex-token för att få åtkomst till tillägg för simulering, molnrendering, generativ design och avancerad CAM. Få den kraft du behöver för specifika projekt utan att binda dig till en permanent uppgradering.

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Fusion-prenumeration och Flex-token för att få tillgång till Fusion-tillägg för rendering.

Arbetsflödesmål: Kör avancerade simuleringar, generera fotorealistiska renderingar och få tillgång till specialiserade tillverkningsverktyg per projekt. 

Vem har nytta av det: Produktdesigners och små tillverkare som behöver avancerade funktioner i utvalda projekt, men inte varje dag.

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token.

  • Proffs brukar använda 33 token per användare och år för det här användningsfallet. 

 

Användningsfall 5: Skala upp ditt kreativa team under produktionstoppar

Fler konstnärer. Fler verktyg. Inget långsiktigt åtagande. Produktionskraven fluktuerar. Använd Flex-token för att ge ditt team tillgång till Maya, 3ds Max eller andra kreativa verktyg under perioder med hög belastning. Ta in frilansare, växla mellan verktyg eller använd Arnold för rendering och skala ner när projektet är klart.

Köp token

Programvaruprenumerationer kombinerat med Flex-token: Maya- eller 3ds Max-prenumeration och Flex-token för ytterligare media- och underhållningsverktyg eller överflödesåtkomst. 

Arbetsflödesmål: Skala upp åtkomsten till kreativa verktyg under produktionstoppar och tillbaka ner när projekten avslutas utan extra licenser eller långsiktiga avtalstid åtaganden.

Vem har nytta av det: Studior, frilansare och små M&E-team som hanterar varierande projektkrav och snäva budgetar.

Rekommenderat antal token: 

  • Kom igång med 33 token. 

  • Proffs brukar använda 275 token per användare och år i Maya och 100 token per användare och år för 3ds Max för detta användningsfall.

Ytterligare resurser

Hur länge kan jag använda mina Flex-token? Och förs de över till nästa period?

Du har ett år från köpdatumet att använda dina token. Eftersom Flex är en förskottsbetalningsmodell övergår inte token till nästa period, men du kan köpa fler när du vill. Autodesk meddelar dig när ditt tokensaldo börjar ta slut.

Hur debiteras jag för användningen av Flex-produkterna?

För produkter och tjänster som debiteras per dag:
När en användare öppnar och loggar in på en Autodesk-produkt som ingår i Flex debiteras de en daglig avgift per produkt och dygn. Användare debiteras inte för användning av flera versioner eller om de stänger och öppnar produkten inom 24 timmar.

 

Till exempel: Priscilla öppnar och loggar in på AutoCAD från klockan 8 till 17 på måndagen. Hennes team debiteras sju token. Hon öppnar AutoCAD från klockan 7 till 17 på tisdagen. Hennes team debiteras sju token klockan 8. Hon stänger AutoCAD klockan 17 och öppnar det inte igen under veckan. Hon debiteras endast för två dagars användning.

 

För produkter och tjänster som debiteras per resultat:
Användare debiteras ett variabelt pris baserat på typen av resultat (till exempel rendering av en bild i Revit).

 

Se priserna för de produkter och tjänster som är tillgängliga med Flex.

Kan jag ha en blandning av Flex och prenumeration?

Ja. Administratörer kan ha en kombination av prenumerationer och Flex för sina användare.

 

När en användare är tilldelad både prenumerationer och Flex används prenumerationer före token. Om Priscilla t.ex. har tilldelats Flex och en prenumeration på AutoCAD använder hon prenumerationen när hon öppnar AutoCAD och inte token. Om hon öppnar Revit utan prenumeration använder hon token.

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