Den tidsbegränsade AutoCAD IST-rabatten gäller från och med den 2 november 2026 till och med den 15 december 2026. Detta erbjudande är tillgängligt för kvalificerade småföretagskunder i följande länder och territorier: Amerikanska Jungfruöarna, Andorra, Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Julön, Kokosöarna (Keelingöarna), Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Falklandsöarna, Färöarna, Fiji, Finland, Frankrike, Franska Polynesien, Franska Guyana, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Ungern, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallöarna, Martinique, Mayotte, USA:s mindre öar i Oceanien, Monaco, Nordmarianerna, Nauru, Nederländerna, Nya Kaledonien, Nya Zeeland, Niue, Norfolkön, Norge, Palau, Papua Nya Guinea, Pitcairnöarna, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rumänien, Samoa, Amerikanska Samoa, San Marino, Slovenien, Salomonöarna, Spanien, Saint-Pierre och Miquelon, Svalbard, Sverige, Schweiz, Tonga, Tuvalu, Storbritannien, USA, Vanuatu och Wallis och Futuna. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden eller kampanjer och gäller inte i händelse av förbud eller begränsningar enligt lag. Vid Autodesk Store-köp visas erbjudanderabatten automatiskt i kundvagnen.

Detta erbjudande är begränsat till upp till två (2) nya licenser för en 1- eller 3-årig prenumeration på AutoCAD IST per kund och en kampanjkod per kund. Detta erbjudande kan inte användas för förnyelser av prenumerationer, tillägg till befintliga prenumerationer eller för produkter som köpts tidigare. Kunder inom offentlig sektor och utbildning är inte kvalificerade för den här kampanjen.

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