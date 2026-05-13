Studeren. Voorbereiden. Maken.

Authorized Training Center ATC®

Authorized Training Centers maken deel uit van de Learning Partner-community. Studenten, docenten, consumenten, professionals uit de branche en bedrijven kunnen verschillende manieren ontdekken om de toekomst van dingen te ontwerpen en te maken.

state of design and make rapport 2025

Ontdek het nieuwste op het gebied van executive-inzichten en opkomende technologie

Inzichten (Engels) en onderzoek (Engels) van leiders in de branche over hoe digitale transformatie de drijvende kracht is achter de wendbaarheid, duurzaamheid en het talentbeheer van bedrijven.

Voed uw nieuwsgierigheid met een training van Autodesk met instructeurs, online of in uw eigen tempo

Authorized Training Centers bieden klanten en docenten hoogwaardige studeerervaringen. Hun uitgebreide trainingen helpen u uw productkennis te vergroten, u voor te bereiden op certificeringsexamens en uw carrièredoelen te bereiken. Deze trainingscentra zijn geautoriseerd door Autodesk en beschikken over een professioneel personeelsbestand van door Autodesk gecertificeerde instructeurs die worden erkend door de wereldwijde Autodesk Learning Partner-community.

Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Heeft uw organisatie interesse om ATC te worden?

Autodesk Authorized Training Centers zijn organisaties of aanbieders van trainingen die hoogwaardige studeerervaringen bieden aan klanten, brancheprofessionals, studenten en docenten. Ze voorzien toekomstige innovators van diepere kennis van Autodesk-producten, bereiden studenten voor op certificeringsexamens en stellen studenten in staat hun carrièredoelen te bereiken in een veranderende wereld.

 

Om een ATC te worden, moet een organisatie een gevestigde trainingsaanbieder zijn met ervaren, door Autodesk gecertificeerde instructeurs en faciliteiten die voldoen aan de normen van Autodesk. Ze moeten zich inzetten om de uitmuntendheid in training te handhaven, hun curriculum regelmatig bijwerken en een adequate ondersteuning en middelen aan leerlingen aanbieden. Daarnaast moeten ze voldoen aan de vereisten van het ATC-programma van Autodesk. Bouw aan uw toekomst. Word een Autodesk Authorized Training Center.

Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Autodesk Certified Instructor-programma

Autodesk Certified Instructors (ACI's) zijn vertrouwde, gediplomeerde professionals die bekend staan om hun Autodesk-oplossingen en productbeheersing, professionele training en geavanceerde instructievaardigheden. ACI's worden gecontroleerd door Autodesk en zijn aangesloten bij Autodesk Onderwijspartners. Hun missie is om cursisten in staat te stellen zich aan te passen in een steeds veranderende wereld.

Het creëren van een betere toekomst begint hier

Fusion 360-studenten aan het Nihon Kogakuin College of Hachioji in Tokio (Japan).

neem contact op met een aap

Authorized Academic Partner-programma

Autodesk Authorized Academic Partners (AAP) werken samen met academische instellingen om docenten voor te bereiden om de volgende generatie innovators te inspireren en te ondersteunen, en met studenten om hen voor te bereiden op de branches in hun toekomst. Academic Partners bieden samenwerkingsmogelijkheden, gerichte gesprekken en voorbereiding op certificeringsexamens.

 

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Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

een autodesk-certificering behalen

Autodesk-certificeringsprogramma

Autodesk-certificeringen laten de geavanceerde vaardigheden in uw branche zien. Valideer uw ontwerpen en maak vaardigheden om aangenomen te worden, uw carrière vooruit te helpen en sneller zaken te doen in de AECO-sector, programmaontwerp en productie, en media- en entertainmentsector.

 

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BIM-professionals van Fortis Construction op de bouwplaats van het Autodesk-kantoor in Portland, Oregon (Verenigde Staten).

klassikale training in de praktijk 

Membership Training Provider-programma

Autodesk Membership Training Providers (MTP) zijn bij de vakbond aangesloten opleidingsorganisaties of aan handelsvaardigheden gelieerde verenigingen die garant staan voor het bieden van hoogwaardige studeerervaringen, meer productkennis en verbeterde initiatieven voor de implementatie van Autodesk-software voor vakbondsleerlingen en toekomstige professionals in de branche.

 

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Meer over onderwijs

Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Autodesk-onderwijsbronnen

Bij Autodesk willen we uw studenten en docenten inspireren en stimuleren om de vaardigheden, praktische ervaringen en certificeringen op te doen die nodig zijn om een betere wereld voor iedereen te ontwerpen en te maken.

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Fusion 360-studenten aan het Nihon Kogakuin College of Hachioji in Tokio (Japan).

Autodesk-onderwijsondersteuning

Vind hulp en bronnen voor al uw onderwijs-, leer- en trainingsbehoeften, evenals antwoorden op uw vragen over Autodesk-producten.

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