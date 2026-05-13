Studeren, training en certificering

Vind een Learning Partner

Wees nieuwsgierig, studeer en train met een vertrouwde partner.

Workshop in het CNC-laboratorium aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Autodesk Fusion.

Gemaakt door Autodesk. Mogelijk gemaakt door Learning Partners.

Begin vandaag nog met een Autodesk Learning Partner. Leer van organisaties en bedrijven die door Autodesk® zijn geautoriseerd en bekend staan om hun uitmuntende kennis en het leveren van hoogwaardige leerervaringen. Autodesk biedt Learning Partners toegang tot originele Autodesk-softwaretechnologieoplossingen, bevestigt hun verbeterde kennis van het gebruik van Autodesk-oplossingen en verifieert hun effectieve onderwijstechnieken. Learning Partners kunnen u in staat stellen om te studeren en onderscheid te maken in uw vakgebied, klaar om nieuwe banen na te streven en carrièregroei mogelijk te maken.

Het creëren van een betere toekomst begint hier

Klaslokaal aan het Diablo Valley College in Pleasant Hill, Californië. Studenten en docenten werken met Fusion 360.

Authorized Training Centers ATC®

Authorized Training Centers zijn uw katalysator voor loopbaanontwikkeling. Maak gebruik van onze trainingscentra en hun personeel van door Autodesk gecertificeerde instructeurs om producten onder de knie te krijgen en professionele certificering (Engels) en badges te verdienen.

Meer informatie
Autodesk Fusion-studenten.

Authorized Academic Partners

Authorized Academic Partners ondersteunen gekwalificeerde studenten en docenten. Onze partners en hun personeel van Autodesk Certified Instructors bieden trainingsservices die anderen helpen om te leren en zich te onderscheiden in hun vakgebied, klaar om nieuwe kansen op het werk na te streven en carrière te maken.

Meer informatie
Kantoor van Mace Construction Co., Inc. voor de bouwplaats in Greenwich (Londen).

Membership Training Providers

Het Membership Training Provider Program (Engels) is een professionele samenwerking tussen Autodesk en de leidinggevenden op nationaal niveau van grote vakbonden en hun trainingsorganisaties. Dit programma is bedoeld voor gekwalificeerde vakbonden, bij vakbonden aangesloten trainingsaanbieders, brancheverenigingen en vergelijkbare organisaties die door Autodesk zijn goedgekeurd.

Meer informatie (Engels)
Een man die met een computer aan een bureau zit.

Wilt u een Autodesk Learning Partner worden?

Onze learning partners helpen studenten, docenten en professionals continu te leren door hen te voorzien van krachtige ontwerptools, inhoud, training en curricula om echte uitdagingen op te lossen en zich voor te bereiden op de banen van morgen.

Door Autodesk gecertificeerde instructeurs

Autodesk Certified Instructors (ACI's) zijn gediplomeerde professionals, aangesloten bij Autodesk Learning Partners, en zijn wereldwijd erkend voor hun productbeheersing, levering en instructievaardigheden. Autodesk stelt onze gecertificeerde instructeurs in staat om de innovators van morgen op te leiden in Autodesk-oplossingen, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende wereld.

Aanvullende leermiddelen

Ontdek onze leeropties.

Vind een Autodesk Learning Partner

Partner Finder is het officiële zoekplatform van Autodesk om Learning Partners te vinden die trainingen, op maat gemaakte leerervaringen en ondersteuning bieden aan klanten.

 

Word een Autodesk Learning Partner (Engels)

Onze learning partners helpen studenten, docenten en professionals continu te leren door hen te voorzien van krachtige ontwerptools, inhoud, training en curricula om echte uitdagingen op te lossen en zich voor te bereiden op de banen van morgen.

 

Autodesk Learning Online (Engels)

Studenten en docenten kunnen online gebruikmaken van actuele inhoud en cursussen van Autodesk Learning. Oefen, test uw vaardigheden en leer in uw eigen tempo.

 

Autodesk-certificering (Engels)

Autodesk-certificeringen laten de geavanceerde vaardigheden in uw branche zien. Word aangenomen, val op in uw carrière en voeg uw digitale badge toe aan uw openbare profielen.

 

Autodesk Community

Ga naar Autodesk-forums en -blogs (Engels) om in contact te komen met collega's, vragen te stellen en informatie te delen. Er is ook een levendige onderwijscommunity (Engels).

 

Autodesk University On Demand-sessies (Engels)

Autodesk University is de conferentie voor wie het maar wil. AU brengt innovatieve ontwerpers uit de ontwerp- en productiesector op het gebied van architectuur, engineering, bouw, productontwerp, productie, media en entertainment samen om ideeën uit te wisselen, werkwijzen in de branche te bevorderen en kansen voor de toekomst te verkennen. Verken AU On Demand-sessies voor elke professional op het gebied van ontwerpen en professionaliseren.