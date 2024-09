Originele Autodesk-producten

Illegale Autodesk-software is niet door Autodesk geproduceerd of is gekraakt. Door illegale software te gebruiken, loopt u een verhoogde kans op blootstelling aan malware en virussen. Het kan voor uw bedrijf erg duur zijn om dit op te lossen. Bovendien brengt u uw persoonlijke gegevens in gevaar en loopt u het risico software te gebruiken die niet goed werkt of niet volledig werkt.