Het licentienalevingsteam handhaaft de Gebruiksvoorwaarden van Autodesk en helpt klanten bij het oplossen van gevallen van niet-conforme software-installatie en -gebruik. We willen al onze klanten helpen hun software te optimaliseren en nalevingsrisico's te beperken. Daarom kan uw bedrijf worden geselecteerd om een controle te ondergaan, die ook bekend is als een Softwarelicentiebeoordeling.



Elke willekeurige Autodesk-klant met een Autodesk-product kan voor dit proces worden geselecteerd. Dit betekent niet dat Autodesk vermoedt dat uw bedrijf zich niet aan de nalevingsvereisten houdt. Indien u dit kiest, ontvangt u een e-mail of brief met uitleg over het proces.