Originele Autodesk-software is software met een geldige licentie die rechtstreeks bij Autodesk of een geautoriseerde partner van Autodesk is gekocht. Originele Autodesk-software werkt zoals beschreven in de productdocumentatie en de Gebruiksvoorwaarden van Autodesk en bevat geen kwetsbaarheden zoals die wel in illegale software kunnen worden gevonden.