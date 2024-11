De autonome robots van ACWA Robotics maken de weg vrij voor veerkrachtig waterbeheer

Watervoorzieningen over de hele wereld staan onder druk. Elk jaar worden oude leidingen nog ouder, terwijl de bevolking groeit en er steeds meer wordt gebouwd. In de VS gaan biljoenen liters drinkwater verloren door lekken en breuken. De kosten voor reparatie van de in slechte staat verkerende watervoorziening in het land bedragen naar schatting een duizelingwekkende 625 miljard dollar in de komende 20 jaar.

Door de klimaatverandering zal de problematiek alleen maar verergeren, aangezien de toegang tot schoon water ook nu al een urgent wereldwijd probleem is. Dit jaar is er in Johannesburg regelmatig geen water meer uit de kraan gekomen. En in Mexico-Stad gaat tot 40% van het water verloren door lekkende hoofdleidingen en aansluitingen.

Maar er gloort hoop aan de horizon: ontwerp- en productiebedrijven overal ter wereld pakken ernstige milieuproblemen aan door duurzaamheid voorop te stellen. Volgens het rapport State of Design & Make 2024 (Engels) van Autodesk onderneemt 97% van de bedrijven in allerlei branches actie om meer duurzaamheid te realiseren. Ze zien technologie als een kans om aan milieudoelstellingen te voldoen, innovatieve oplossingen te ontwikkelen en meer omzet te genereren.

De Franse startup ACWA Robotics is een van die bedrijven. ACWA Robotics richt zich op de enorme uitdagingen waarmee waterleidingbedrijven worden geconfronteerd. Dit doet het bedrijf door robotica-oplossingen te ontwikkelen die zich door leidingsystemen voortbewegen om gegevens te verzamelen voor efficiënter waterbeheer.