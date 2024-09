Autodesk Flex

Voor producten en diensten die per dag worden aangerekend

Wanneer een gebruiker een bij Flex inbegrepen Autodesk-product opent of zich daarbij aanmeldt, wordt er eens in de 24 uur een dagprijs per product in rekening gebracht. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het openen van meerdere versies van hetzelfde product of voor het meermaals openen van hetzelfde product binnen 24 uur.

Stel dat Priscilla op maandag van 08.00 uur tot 17.00 uur AutoCAD gebruikt. In dat geval is haar team 7 tokens verschuldigd. Ze opent AutoCAD van 19.00 tot 17.00 uur op dinsdag. In dat geval is haar team om 08.00 uur 7 tokens verschuldigd. Nadat ze AutoCAD om 17.00 uur sluit, opent ze het een week lang niet meer. Er worden slechts twee dagen gebruik in rekening gebracht.

Voor producten en diensten die per resultaat worden aangerekend

Gebruikers betalen een variabel tarief op basis van het type resultaat (bijvoorbeeld het renderen van een afbeelding in Revit).

Bekijk de tarieven (Engels) voor alle producten en services die bij Flex zijn inbegrepen.