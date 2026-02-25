Buscar un socio de capacitación de Autodesk

El buscador de socios es la plataforma de búsqueda oficial de Autodesk para encontrar socios de capacitación que proporcionan servicios de formación, experiencias de aprendizaje personalizadas y asistencia para los clientes.

Conviértete en socio de capacitación de Autodesk

Nuestros socios de capacitación ayudan a estudiantes, docentes y profesionales a llevar adelante un aprendizaje continuo al darles poderosas herramientas de diseño, contenido, capacitación y planes de estudio para enfrentar los desafíos del mundo real y prepararse para los trabajos del futuro.

Autodesk Learning en línea (inglés)

Los estudiantes y educadores pueden aprovechar el contenido actualizado en línea y los cursos de Autodesk Learning. Practica, prueba tus habilidades y aprende a tu propio ritmo.

Certificación de Autodesk (inglés)

Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu sector. Logra que te contraten, destaca en tu carrera profesional y añade tu insignia digital a tus perfiles públicos.

Comunidad de Autodesk

Accede a los foros y blogs (inglés) de Autodesk para conectarte con tus compañeros, hacer preguntas y compartir información. También hay una comunidad educativa muy dinámica.

Sesiones a petición de Autodesk University

Autodesk University es la conferencia perfecta para quienes crean todo lo que quieren. AU reúne a los innovadores del sector de diseño y fabricación en arquitectura, ingeniería, construcción, diseño de productos, manufactura, medios y entretenimiento, para compartir ideas, avanzar en las prácticas del sector y explorar oportunidades para el futuro. Explora las sesiones de AU a petición para cada profesional de diseño y fabricación.