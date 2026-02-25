Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Empieza hoy mismo con un socio de capacitación de Autodesk. Aprende de organizaciones y empresas que han sido autorizadas por Autodesk y reconocidas por sus excelentes conocimientos y por la entrega de experiencias de aprendizaje de alta calidad. Autodesk proporciona a los socios de capacitación acceso a soluciones tecnológicas de software de Autodesk genuinas, confirma su conocimiento mejorado sobre el uso de las soluciones de Autodesk y verifica sus técnicas de enseñanza eficaces. Los socios de capacitación reciben formación y apoyo para que puedas aprender y destacarte en tu campo, con todo listo para buscar nuevas oportunidades de trabajo y progresar en tu carrera.
Los Centros de capacitación autorizados son tu catalizador para avanzar en la carrera. Aprovecha nuestros centros de capacitación y su personal de instructores certificados por Autodesk para controlar productos y obtener certificación (inglés) profesional e insignias.
Los socios académicos autorizados apoyan a estudiantes y educadores calificados. Nuestros socios y su personal de instructores certificados por Autodesk ofrecen servicios de capacitación que ayudan a otros a aprender y destacar en su campo, y los prepara para buscar nuevas oportunidades de trabajo y crecer en su carrera profesional.
El Programa de proveedores de capacitación de membresía es una colaboración profesional entre Autodesk y el liderazgo nacional de los sindicatos más importantes y sus organizaciones de capacitación. Este programa es para sindicatos calificados, proveedores de capacitación afiliados a sindicatos, asociaciones comerciales y organizaciones similares aprobadas por Autodesk.
Nuestros socios de capacitación ayudan a estudiantes, docentes y profesionales a llevar adelante un aprendizaje continuo al darles poderosas herramientas de diseño, contenido, capacitación y planes de estudio para enfrentar los desafíos del mundo real y prepararse para los trabajos del futuro.
Los instructores certificados por Autodesk (ACI) son profesionales matriculados, afiliados con los socios de capacitación de Autodesk y reconocidos mundialmente por su dominio del producto, entrega y habilidades de capacitación. Autodesk les da a los instructores certificados la capacidad de formar a los innovadores del futuro en el uso de las soluciones de Autodesk, lo que les permite adaptarse a un mundo en constante cambio.
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Buscar un socio de capacitación de Autodesk
El buscador de socios es la plataforma de búsqueda oficial de Autodesk para encontrar socios de capacitación que proporcionan servicios de formación, experiencias de aprendizaje personalizadas y asistencia para los clientes.
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Nuestros socios de capacitación ayudan a estudiantes, docentes y profesionales a llevar adelante un aprendizaje continuo al darles poderosas herramientas de diseño, contenido, capacitación y planes de estudio para enfrentar los desafíos del mundo real y prepararse para los trabajos del futuro.
Autodesk Learning en línea (inglés)
Los estudiantes y educadores pueden aprovechar el contenido actualizado en línea y los cursos de Autodesk Learning. Practica, prueba tus habilidades y aprende a tu propio ritmo.
Certificación de Autodesk (inglés)
Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu sector. Logra que te contraten, destaca en tu carrera profesional y añade tu insignia digital a tus perfiles públicos.
Accede a los foros y blogs (inglés) de Autodesk para conectarte con tus compañeros, hacer preguntas y compartir información. También hay una comunidad educativa muy dinámica.
Sesiones a petición de Autodesk University
Autodesk University es la conferencia perfecta para quienes crean todo lo que quieren. AU reúne a los innovadores del sector de diseño y fabricación en arquitectura, ingeniería, construcción, diseño de productos, manufactura, medios y entretenimiento, para compartir ideas, avanzar en las prácticas del sector y explorar oportunidades para el futuro. Explora las sesiones de AU a petición para cada profesional de diseño y fabricación.