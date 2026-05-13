Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Los instructores certificados de Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y los productos de Autodesk, su impartición de formación profesional y sus habilidades avanzadas de capacitación. Los ACI son aprobados por Autodesk y están afiliados a socios de capacitación de Autodesk. Su misión es empoderar a los estudiantes y permitirles adaptarse a un mundo en constante cambio.
Con nuestros visionarios socios de aprendizaje, queremos ayudar a crear un mundo mejor para todos. La autorización de instructor certificado de Autodesk es un reto alcanzable con requisitos realistas para los instructores. Convertirte en ACI te ofrece un retorno inmediato y tangible en el desarrollo de tu experiencia, flujos de ingresos futuros garantizados y la atracción de nuevos clientes que se mantienen y negocios a largo plazo.
Para obtener una certificación de Instructor certificado por Autodesk, el instructor debe ser afiliado de un socio de capacitación calificado. Los instructores deben cumplir con los requisitos mínimos del programa para obtener una certificación de ACI.
Se obtiene después de convertirse en instructor aprobado de Autodesk.
La Certificación ACI se mantiene anualmente por tres años.
La Certificación ACI se mantiene anualmente por seis años.
La Certificación ACI se mantiene anualmente por nueve años.
Nuestro distribuidor de socios de capacitación de Autodesk te explicará más sobre los requisitos, las ventajas y la obtención de una credencial de ACI. Los requisitos clave incluyen:
La participación en el Programa de ACI, el uso de la insignia de ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa de Instructor certificado por Autodesk y a las pautas disponibles en la Guía del programa o en la Plataforma de insignias para el uso de la insignia de ACI, las cuales pueden cambiar periódicamente a entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o finalizar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.
Para empezar a convertirte en instructor certificado de Autodesk, ponte en contacto con el administrador del sitio en tu centro de formación autorizado de Autodesk, socio académico autorizado de Autodesk o proveedor de capacitación de membresía (.es) autorizado de Autodesk.
Para obtener más información, visita el Acuerdo del programa (inglés), la Guía global del programa y la explicación de los beneficios (inglés) sobre los instructores certificados por Autodesk.