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La participación en el Programa de ACI, el uso de la insignia de ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa de Instructor certificado por Autodesk y a las pautas disponibles en la Guía del programa o en la Plataforma de insignias para el uso de la insignia de ACI, las cuales pueden cambiar periódicamente a entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o finalizar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.