Desarrolla tus destrezas como instructor y adquiere una ventaja competitiva

Instructores certificados de Autodesk

Los instructores certificados de Autodesk tienen el conocimiento del producto necesario para cumplir con los estándares de la industria y liderar cursos en entornos de enseñanza. Organizaciones respetables emiten y validan las insignias de ACI (Autodesk Certified Instructors, Instructores Certificados de Autodesk). Obtén la confianza de tu cliente presentando una insignia certificada que valide tus credenciales. Para obtener una certificación de Instructor certificado por Autodesk, el instructor debe ser afiliado de un socio de capacitación calificado.

Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Obtén la confianza de tu cliente presentando una credencial global que valide tus conocimientos

Los instructores certificados de Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y los productos de Autodesk, su impartición de formación profesional y sus habilidades avanzadas de capacitación. Los ACI son aprobados por Autodesk y están afiliados a socios de capacitación de Autodesk. Su misión es empoderar a los estudiantes y permitirles adaptarse a un mundo en constante cambio.

Diferénciate de la competencia con experiencia y credibilidad

Con nuestros visionarios socios de aprendizaje, queremos ayudar a crear un mundo mejor para todos. La autorización de instructor certificado de Autodesk es un reto alcanzable con requisitos realistas para los instructores. Convertirte en ACI te ofrece un retorno inmediato y tangible en el desarrollo de tu experiencia, flujos de ingresos futuros garantizados y la atracción de nuevos clientes que se mantienen y negocios a largo plazo.

Niveles del programa de ACI

Para obtener una certificación de Instructor certificado por Autodesk, el instructor debe ser afiliado de un socio de capacitación calificado. Los instructores deben cumplir con los requisitos mínimos del programa para obtener una certificación de ACI.

La imagen presenta el logotipo de Standard ACI

Standard ACI

Se obtiene después de convertirse en instructor aprobado de Autodesk.

 

Silver ACI

Silver ACI

La Certificación ACI se mantiene anualmente por tres años.

 

La imagen muestra el logotipo de Gold ACI

Gold ACI

La Certificación ACI se mantiene anualmente por seis años.

 

La imagen muestra el logotipo de Platinum ACI

Platinum ACI

La Certificación ACI se mantiene anualmente por nueve años.

 

Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Requisitos para obtener una certificación estándar de Autodesk

Nuestro distribuidor de socios de capacitación de Autodesk te explicará más sobre los requisitos, las ventajas y la obtención de una credencial de ACI. Los requisitos clave incluyen: 

  • Debes ser un instructor afiliado de un socio de capacitación de Autodesk activo
  • Obtén un ID de instructor de Autodesk de tu socio de capacitación de Autodesk afiliado
  • Activa tu perfil en el portal de habilitación de instructores certificados por Autodesk. Completa el curso Capacitar al capacitador
  • Mantén un uso activo y continuo del sistema de evaluación de capacitación de Autodesk

La participación en el Programa de ACI, el uso de la insignia de ACI y el derecho a identificarse como ACI están sujetos a los términos del Acuerdo del Programa de Instructor certificado por Autodesk y a las pautas disponibles en la Guía del programa o en la Plataforma de insignias para el uso de la insignia de ACI, las cuales pueden cambiar periódicamente a entera discreción de Autodesk. Autodesk puede cambiar los términos del Programa o finalizar el Programa en cualquier momento, a su entera discreción.

Taller en el laboratorio de CNC en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

No esperes el progreso. Créalo.

Para empezar a convertirte en instructor certificado de Autodesk, ponte en contacto con el administrador del sitio en tu centro de formación autorizado de Autodesk, socio académico autorizado de Autodesk o proveedor de capacitación de membresía (.es) autorizado de Autodesk.

Para obtener más información, visita el Acuerdo del programa (inglés), la Guía global del programa y la explicación de los beneficios (inglés) sobre los instructores certificados por Autodesk.