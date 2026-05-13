El conocimiento es poder. Especialmente con Autodesk.

Socio académico autorizado

Los socios académicos ofrecen a los docentes y los estudiantes oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.

aex-customer-image-kogakuin-university-japan-06

Las habilidades del futuro comienzan en las aulas de hoy. ¿Todo listo?

Los socios académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas para preparar a los docentes para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores y con los estudiantes para prepararlos para las industrias en el futuro. Los socios académicos ofrecen a los docentes y los estudiantes oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.

aex-customer-image-kogakuin-university-japan-06

Obtén una certificación de Autodesk

Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu industria. Pon a prueba tus habilidades de diseño y fabricación para conseguir un empleo, avanzar en tu carrera y dar un impulso a tu negocio en las industrias de AECO, diseño de programas y manufactura, además, medios y entretenimiento.

¿Eres docente o estudiante?

Taller en el laboratorio de CNC en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Autodesk para educadores

Autodesk se compromete a ayudarte a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.

Visitar página
Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Autodesk para estudiantes

Autodesk te ofrece acceso a software profesional para que puedas hacer realidad tus ideas y prepararte para una carrera profesional en la que liderarás y revolucionarás las industrias en las que trabajes en el futuro.

Visitar página
Estudiantes de Fusion 360 en la Universidad Nihon Kogakuin de Hachioji, en Tokio, Japón.

Recursos de Autodesk Educación

En Autodesk, nos comprometemos a inspirarte y a proporcionarte las herramientas necesarias para que adquieras las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitas para diseñar y crear un mundo mejor para todos.

Visitar página
Estudiantes de Fusion 360 en la Universidad Nihon Kogakuin de Hachioji, en Tokio, Japón.

Asistencia para Autodesk Educación

Encuentra ayuda y recursos para todas tus necesidades de educación, aprendizaje y capacitación, así como respuestas a tus preguntas sobre los productos de Autodesk.

Visitar página