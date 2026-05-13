Los socios académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas para preparar a los docentes para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores y con los estudiantes para prepararlos para las industrias en el futuro. Los socios académicos ofrecen a los docentes y los estudiantes oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.