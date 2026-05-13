Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Los socios académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas para preparar a los docentes para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores y con los estudiantes para prepararlos para las industrias en el futuro. Los socios académicos ofrecen a los docentes y los estudiantes oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.
Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu industria. Pon a prueba tus habilidades de diseño y fabricación para conseguir un empleo, avanzar en tu carrera y dar un impulso a tu negocio en las industrias de AECO, diseño de programas y manufactura, además, medios y entretenimiento.
Autodesk se compromete a ayudarte a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.
Autodesk te ofrece acceso a software profesional para que puedas hacer realidad tus ideas y prepararte para una carrera profesional en la que liderarás y revolucionarás las industrias en las que trabajes en el futuro.
En Autodesk, nos comprometemos a inspirarte y a proporcionarte las herramientas necesarias para que adquieras las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitas para diseñar y crear un mundo mejor para todos.
Encuentra ayuda y recursos para todas tus necesidades de educación, aprendizaje y capacitación, así como respuestas a tus preguntas sobre los productos de Autodesk.