Aprende. Prepárate. Crea.

Centro de capacitación autorizado ATC®

Los Centros de capacitación autorizados forman parte de la comunidad de socios de capacitación. Estudiantes, educadores, consumidores, profesionales de la industria y empresas pueden explorar diferentes modos de diseñar y fabricar el futuro de las cosas.

Informe de State of Design & Make de 2025

Descubre lo último en información ejecutiva y tecnología emergente

Información (inglés) y estudios (inglés) de directivos de la industria sobre cómo la transformación digital impulsa la resiliencia, la sustentabilidad y la gestión de talentos en las empresas.

Alimenta tu curiosidad con capacitación guiada por un instructor, en línea o a tu propio ritmo con Autodesk

Los Centros de capacitación autorizados brindan experiencias de aprendizaje de calidad a estudiantes y docentes. Sus cursos de capacitación integrales ayudan a incrementar el conocimiento sobre el producto, prepararse para los exámenes de certificaciones y alcanzar las metas profesionales. Estos centros de capacitación autorizados por Autodesk mantienen un personal profesional de instructores certificados por Autodesk, reconocidos por la comunidad de socios de capacitación de Autodesk.

Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

¿Tu organización está interesada en convertirse en un ATC?

Los Centros de capacitación autorizados de Autodesk son organizaciones o proveedores de formación que ofrecen experiencias de aprendizaje de alta calidad a clientes, profesionales de la industria, estudiantes y docentes. Potencian a los futuros innovadores con un conocimiento más profundo de los productos de Autodesk, preparan a los estudiantes para los exámenes de certificación y permiten a los estudiantes alcanzar sus objetivos profesionales en un mundo en constante evolución.

 

Para convertirse en un ATC, una organización debe ser un proveedor de capacitación consolidado que cuente con instructores experimentados certificados por Autodesk e instalaciones que cumplan con los estándares de la empresa. Deben comprometerse a mantener la excelencia en la capacitación, actualizar periódicamente su plan de estudios y proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a los estudiantes. Además, deben cumplir con los requisitos del Programa ATC de Autodesk. Construye tu futuro. Conviértete en un Centro de capacitación autorizado de Autodesk.

Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Programa de instructor certificado por Autodesk

Los instructores certificados por Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y los productos de Autodesk, su impartición de formación profesional y sus habilidades avanzadas de capacitación. Los ACI son aprobados por Autodesk y están afiliados a socios de capacitación de Autodesk. Su misión es empoderar a los estudiantes y permitirles adaptarse a un mundo en constante cambio.

Aquí comienza la creación de un futuro mejor

Estudiantes de Fusion 360 en la Universidad Nihon Kogakuin de Hachioji, en Tokio, Japón.

Colabora con un AAP

Programa de socio académico autorizado

Los socios académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas para preparar a los docentes para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores y con los estudiantes para prepararlos para las industrias en el futuro. Los socios académicos ofrecen oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.

 

Descubre más
Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Obtener una certificación de Autodesk

Programa de certificación de Autodesk

Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu industria. Pon a prueba tus habilidades de diseño y fabricación para conseguir un empleo, avanzar en tu carrera y dar un impulso a tu negocio en las industrias de AECO, diseño de programas y manufactura, y medios y entretenimiento.

 

Descubre más (inglés)
Profesionales de BIM de Fortis Construction en la oficina de obra de Autodesk en Portland, Oregón.

Formación en aulas reales 

Programa de proveedores de capacitación de membresía

Los proveedores de capacitación de membresía (MTP) de Autodesk son organizaciones de capacitación afiliadas a sindicatos o asociaciones afiliadas a oficios que apoyan la entrega de experiencias de aprendizaje de calidad, mayores conocimientos del producto e iniciativas mejoradas de implementación para la adopción del software de Autodesk para aprendices sindicales y futuros profesionales de la industria.

 

Descubre más (.es)

Más información sobre educación

Aula en Diablo Valley College en Pleasant Hill, California. Estudiantes y profesores trabajan con Fusion 360.

Recursos de Autodesk Educación

En Autodesk, nos comprometemos a inspirar y a proporcionar a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para que adquieran las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitan para diseñar y crear un mundo mejor para todos.

Visitar página
Estudiantes de Fusion 360 en la Universidad Nihon Kogakuin de Hachioji, en Tokio, Japón.

Asistencia para Autodesk Educación

Encuentra ayuda y recursos para todas tus necesidades de educación, aprendizaje y capacitación, así como respuestas a tus preguntas sobre los productos de Autodesk.

Visitar página