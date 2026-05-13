Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Información (inglés) y estudios (inglés) de directivos de la industria sobre cómo la transformación digital impulsa la resiliencia, la sustentabilidad y la gestión de talentos en las empresas.
Los Centros de capacitación autorizados brindan experiencias de aprendizaje de calidad a estudiantes y docentes. Sus cursos de capacitación integrales ayudan a incrementar el conocimiento sobre el producto, prepararse para los exámenes de certificaciones y alcanzar las metas profesionales. Estos centros de capacitación autorizados por Autodesk mantienen un personal profesional de instructores certificados por Autodesk, reconocidos por la comunidad de socios de capacitación de Autodesk.
Los Centros de capacitación autorizados de Autodesk son organizaciones o proveedores de formación que ofrecen experiencias de aprendizaje de alta calidad a clientes, profesionales de la industria, estudiantes y docentes. Potencian a los futuros innovadores con un conocimiento más profundo de los productos de Autodesk, preparan a los estudiantes para los exámenes de certificación y permiten a los estudiantes alcanzar sus objetivos profesionales en un mundo en constante evolución.
Para convertirse en un ATC, una organización debe ser un proveedor de capacitación consolidado que cuente con instructores experimentados certificados por Autodesk e instalaciones que cumplan con los estándares de la empresa. Deben comprometerse a mantener la excelencia en la capacitación, actualizar periódicamente su plan de estudios y proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a los estudiantes. Además, deben cumplir con los requisitos del Programa ATC de Autodesk. Construye tu futuro. Conviértete en un Centro de capacitación autorizado de Autodesk.
Los instructores certificados por Autodesk (ACI) son profesionales acreditados y de confianza, reconocidos por su dominio de las soluciones y los productos de Autodesk, su impartición de formación profesional y sus habilidades avanzadas de capacitación. Los ACI son aprobados por Autodesk y están afiliados a socios de capacitación de Autodesk. Su misión es empoderar a los estudiantes y permitirles adaptarse a un mundo en constante cambio.
Colabora con un AAP
Los socios académicos autorizados (AAP) de Autodesk trabajan con instituciones académicas para preparar a los docentes para inspirar y capacitar a la nueva generación de innovadores y con los estudiantes para prepararlos para las industrias en el futuro. Los socios académicos ofrecen oportunidades de colaboración, conversaciones especializadas y preparación de exámenes de certificación.
Obtener una certificación de Autodesk
Las certificaciones de Autodesk destacan las habilidades avanzadas de tu industria. Pon a prueba tus habilidades de diseño y fabricación para conseguir un empleo, avanzar en tu carrera y dar un impulso a tu negocio en las industrias de AECO, diseño de programas y manufactura, y medios y entretenimiento.
Formación en aulas reales
Los proveedores de capacitación de membresía (MTP) de Autodesk son organizaciones de capacitación afiliadas a sindicatos o asociaciones afiliadas a oficios que apoyan la entrega de experiencias de aprendizaje de calidad, mayores conocimientos del producto e iniciativas mejoradas de implementación para la adopción del software de Autodesk para aprendices sindicales y futuros profesionales de la industria.
En Autodesk, nos comprometemos a inspirar y a proporcionar a estudiantes y docentes las herramientas necesarias para que adquieran las habilidades, la experiencia práctica y las credenciales que necesitan para diseñar y crear un mundo mejor para todos.
Encuentra ayuda y recursos para todas tus necesidades de educación, aprendizaje y capacitación, así como respuestas a tus preguntas sobre los productos de Autodesk.