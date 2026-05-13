Los Centros de capacitación autorizados de Autodesk son organizaciones o proveedores de formación que ofrecen experiencias de aprendizaje de alta calidad a clientes, profesionales de la industria, estudiantes y docentes. Potencian a los futuros innovadores con un conocimiento más profundo de los productos de Autodesk, preparan a los estudiantes para los exámenes de certificación y permiten a los estudiantes alcanzar sus objetivos profesionales en un mundo en constante evolución.

Para convertirse en un ATC, una organización debe ser un proveedor de capacitación consolidado que cuente con instructores experimentados certificados por Autodesk e instalaciones que cumplan con los estándares de la empresa. Deben comprometerse a mantener la excelencia en la capacitación, actualizar periódicamente su plan de estudios y proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a los estudiantes. Además, deben cumplir con los requisitos del Programa ATC de Autodesk. Construye tu futuro. Conviértete en un Centro de capacitación autorizado de Autodesk.