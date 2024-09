Uno de los beneficios de los planes de suscripción es el acceso a versiones anteriores del software. El soporte* está disponible para todas las versiones actuales del software de Autodesk y para algunas versiones anteriores. Para poder recibir soporte, el software de Autodesk se debe ejecutar en sistemas operativos compatibles con los proveedores. Si un proveedor deja de ofrecer soporte para un sistema operativo, también se discontinuará el soporte para los productos de Autodesk que se ejecuten en ese sistema, incluso si se encuentran entre las versiones anteriores admitidas.

Si una versión anterior no aparece en la lista, no ofrece soporte. Para evitar el tiempo de inactividad, actualiza a una versión compatible antes de que una versión anterior ya no ofrezca soporte. Un plan de suscripción activo sin caducidad indica que puedes seguir utilizando una versión previamente instalada y activada, incluso si ya no ofrece soporte. Si tienes una licencia perpetua para una versión que ya no ofrece soporte, seguirás teniendo derechos para utilizar la licencia el tiempo que desees.

Sin embargo, en el caso de las versiones no admitidas, no se puede obtener un código de activación nuevo para volver a activar esa versión en ningún dispositivo. Tampoco se publican actualizaciones de software ni revisiones para las versiones que ya no ofrecen soporte*.

* El soporte incluye soporte técnico, actualizaciones de software y revisiones.