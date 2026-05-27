Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Una suscripción a Autodesk Revit es una forma flexible de acceder a la última versión con menores costos iniciales y la opción de pagar por mes o por año. Las personas y los equipos de menor tamaño pueden comprar una suscripción estándar en línea. Los equipos de tamaño mediano a muy grande pueden adquirir los planes Premium y Enterprise mediante Autodesk o distribuidores autorizados.
Al comprar Revit, puedes elegir un plan y una duración de suscripción que se adapten a tus necesidades. Elige la opción Flex, en la que pagas según el uso, o explora alternativas de financiamiento que ofrecen mayor flexibilidad de pago para las empresas que cumplan los requisitos. Gestiona fácilmente los detalles de tu suscripción desde tu cuenta de Autodesk Account y descubre cómo puedes ahorrar dinero al renovarla.
Una suscripción estándar a Autodesk Revit cuesta
Revit también se puede adquirir en Autodesk AEC Collection. La AEC Collection integra herramientas BIM y CAD como Revit, Civil 3D y AutoCAD con un entorno de datos basado en la nube. Facilita el trabajo a diseñadores, ingenieros y contratistas con un costo de
Los suscriptores de Revit pueden acceder a las últimas versiones y actualizaciones incrementales tan pronto como se lanzan, lo que les garantiza que siempre trabajen con herramientas y características de vanguardia. Los suscriptores de Revit reciben notificaciones sobre las actualizaciones disponibles del producto a través de la aplicación Autodesk Access o de la función Buscar actualizaciones del menú de ayuda de Revit. Los usuarios también pueden descargar las actualizaciones directamente desde el portal de su cuenta de Autodesk Account. Mantener Revit actualizado es fundamental para acceder a nuevas características, mejorar el desempeño y la estabilidad, y solucionar vulnerabilidades de seguridad, lo que garantiza una experiencia de usuario óptima.
Revit ofrece numerosas funciones avanzadas para los suscriptores que mejoran considerablemente el proceso de diseño y colaboración. Su potente función de modelado utiliza componentes paramétricos, lo que garantiza actualizaciones en tiempo real en todas las vistas del proyecto y agiliza la intención del diseño. Las extensiones de análisis integradas abarcan un amplio espectro, ya que analizan el consumo energético, la iluminación natural, las fuerzas estructurales y mucho más, lo que permite a los usuarios tomar decisiones de diseño bien fundamentadas. Las herramientas de visualización de Revit te permiten perfeccionar los detalles, probar materiales y plasmar tus ideas de la pantalla a la realidad sin problemas. La integración con Twinmotion, incluida en la suscripción, te permite crear imágenes impresionantes y experiencias de realidad virtual inmersivas. La colaboración se optimiza gracias a la función de trabajo compartido de Revit, que reúne las contribuciones del equipo en un archivo central y sincroniza las actualizaciones. Además, Revit facilita los flujos de trabajo personalizados al ofrecer automatización con Dynamo, la búsqueda de soluciones innovadoras a través del diseño generativo y el acceso a su API para desarrollar aplicaciones personalizadas, lo que brinda una experiencia de usuario completa y adaptada a tus necesidades.
La base de conocimientos de Revit (inglés) ofrece artículos sobre resolución de problemas y tutoriales para ayudarte a solucionar tus dudas. Los agentes de Autodesk están a tu disposición para ofrecerte asistencia adicional. El nivel de soporte técnico varía según los distintos planes de suscripción con opciones diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Los usuarios de Revit pueden acceder a la documentación de ayuda detallada al pulsar la tecla F1 dentro del programa. En el plan Education, puedes resolver los problemas por tu cuenta o a través de los foros de la comunidad y las bases de conocimientos. El plan Standard ofrece asistencia por web y correo electrónico por parte de especialistas de Autodesk, y los usuarios pueden enviar solicitudes de soporte para recibir respuestas prioritarias. El plan Premium ofrece asistencia a través de chats en línea con agentes y llamadas telefónicas programadas.
Algunos planes de suscripción, como la Autodesk AEC Collection, Autodesk BIM Collaborate Pro (antes Autodesk BIM360) y Autodesk Construction Cloud, complementan las funciones de Revit con flujos de trabajo BIM mejorados por los servicios en la nube de Autodesk. Revit Cloud Worksharing, disponible para los suscriptores de Autodesk BIM Collaborate Pro y Autodesk Construction Cloud, permite publicar modelos de Revit en la nube para mejorar la colaboración, lo que garantiza que los equipos de proyecto puedan acceder a los datos más recientes del modelo en todo momento y en cualquier lugar. Los modelos compartidos en la nube mejoran la colaboración entre equipos de proyecto multidisciplinarios, lo que permite a los arquitectos, los ingenieros de instalaciones y estructurales, y todos los participantes del proyecto modelar, compartir y coordinar mejor la intención del diseño. Revit Cloud Worksharing te permite realizar un seguimiento de los cambios en el modelo en tiempo real, mejorar la detección de conflictos y entregar los resultados del proyecto de forma más eficiente, todo ello sin necesidad de rectificaciones y optimizando la comunicación dentro del entorno del proyecto alojado en la nube.
Para los suscriptores de AEC Collection, Autodesk Docs es el entorno de datos común de Autodesk para los equipos de proyectos de AEC. Autodesk Docs facilita el intercambio y la gestión de documentos y datos mediante herramientas y flujos de trabajo que mejoran la coordinación del diseño, ya que simplifican la vinculación, el intercambio, la agregación y la actualización de los datos de modelos y proyectos dentro de equipos multidisciplinarios.
Los suscriptores de Revit de cualquier nivel (excepto Revit LT) pueden usar Autodesk Insight (inglés) para diseñar edificios más eficientes energéticamente y alcanzar objetivos de sustentabilidad con análisis de carbono y energía de todo el edificio.
Planifica, diseña, construye y administra edificios con eficaces herramientas para Modelado de información para la construcción.
Autodesk se compromete a ayudar a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.
Compra productos de Autodesk a tu manera a través de nuestra tienda, el equipo de ventas y los socios autorizados. Elige entre suscripciones mensuales, anuales y de tres años. También puedes echar un vistazo a nuestro plan de pago flexible, que te ofrece acceso al software según el uso y te permite utilizar cualquier producto cuando lo necesites y pagar solo por lo que usas.
Te facilitamos la compra de una suscripción de Autodesk mediante tres opciones: comprar en línea, comprarle a nuestro equipo de ventas experto o comprar en un socio autorizado. Todas las compras son seguras y vienen con nuestra garantía de devolución del dinero.
Selecciona el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades individuales o de la empresa. Cada plan tiene un nivel diferente de características de seguridad, generación de informes, automatización y soporte.
Autodesk Flex es la solución perfecta para el uso ocasional y proyectos especiales. Compra tokens Flex para acceder a los productos que cumplan los requisitos durante un período de 24 horas y explora nuevos productos de diseño sin comprometerte a un contrato a largo plazo.
Obtén más información sobre las suscripciones a Revit con estas preguntas frecuentes de los usuarios.
No se puede comprar Revit sin una suscripción. El software de Autodesk solo está disponible como suscripción. Obtén más información sobre las ventajas de una suscripción a Autodesk Revit.
Después de que caduque la suscripción a Revit, no podrás renovarla. Para comprar una nueva suscripción a Revit en línea, visita la página del producto Revit.
Cuando caduque tu suscripción a Revit, ya no podrás acceder al software ni a los servicios en la nube. Sin embargo, aún puedes ver y compartir tus proyectos con nuestros visores gratuitos.
Puedes instalar el software con licencia de suscripción para un solo usuario en hasta tres computadoras. Sin embargo, solo puedes iniciar sesión y usar ese software en una sola computadora a la vez. Si necesitas trasladar el software Revit a una computadora nueva, primero tendrás que desactivarlo en la computadora anterior.
Puedes ver archivos de Revit de forma gratuita mediante Autodesk Viewer. Autodesk Viewer es un visor basado en navegador para visualizar y compartir archivos de Revit (.rvt).
El acceso educativo a Revit y al diseño generativo de Revit está disponible de forma gratuita para los estudiantes y los docentes que confirmen que cumplen los requisitos.
El precio de la suscripción anual a Revit es de
Sí. Todos los planes de mantenimiento y suscripciones (incluidas las licencias educativas y comerciales) tienen derecho a las versiones anteriores siempre y cuando figuren en la lista correspondiente de la suscripción o del plan de mantenimiento. Obtén más información sobre derechos de versiones anteriores.
Desde enero de 2016, Autodesk ya no vende nuevas licencias perpetuas. En mayo de 2017, dejamos de vender planes de mantenimiento. Todo el software de Autodesk se puede comprar como una suscripción de un plan.
Obtén más información sobre nuestras opciones de licencias de software.
Puedes comprar una licencia personal de Revit para usarla como usuario único en línea a través del chat con el equipo de ventas o a través de un distribuidor autorizado.
Autodesk ya no vende nuevas suscripciones a Revit con acceso multiusuario. Consulta sobre nuestras ofertas de canje para suscriptores multiusuario, así como sobre el mantenimiento independiente y de red.
Para administrar usuarios y permisos en Autodesk Account para Revit:
Para asignar acceso al producto a los usuarios:
Para eliminar usuarios:
Estos pasos optimizan la administración de usuarios y el proceso de control de acceso para Autodesk Revit.
Si cancelas tu suscripción a Revit, seguirás teniendo acceso para ver los archivos de proyectos en el dispositivo mediante un visor gratuito de Autodesk. Sin embargo, es posible que pierdas el acceso a cualquier espacio de almacenamiento en la nube que te haya proporcionado la suscripción después de 30 días.
Hay cuatro tipos diferentes de suscripciones de Revit disponibles: Standard, Premium, Enterprise y Education. El plan Standard viene incluido en todas las suscripciones a Revit y se puede comprar por mes, año o tres años. El plan Premium es de prepago y está disponible con una duración de uno o tres años. El plan Enterprise se ha diseñado para organizaciones de mayor tamaño y ofrece funciones como el inicio de sesión único (SSO) e informes de uso del producto con detalles de nivel de usuario. El plan Education está disponible para estudiantes, docentes e instituciones académicas y ofrece acceso a las mismas funciones que el plan Standard.
Autodesk Flex ofrece una opción de pago por uso que permite a los usuarios comprar por adelantado créditos en diferentes cantidades para tener acceso diario a cualquier producto compatible, por lo que es la opción ideal para personas o miembros de equipos que buscan acceso ocasional o de prueba.
Revit LT es una solución BIM más económica que se centra en el diseño arquitectónico y la documentación. Ofrece muchas de las mismas funciones que Revit, pero no incluye el trabajo colaborativo, las funciones de análisis energético, la renderización integrada, el modelado MEP y estructural ni opciones de personalización avanzadas.
Para acceder al soporte técnico de Revit incluido en la suscripción, puedes iniciar sesión en tu cuenta de Autodesk Account y explorar las opciones de autoservicio para la suscripción del producto, la versión educativa o el software de prueba. También puedes ponerte en contacto con el soporte de Autodesk en https://www.autodesk.com/mx/support.
Los servicios basados en la nube o el software de Autodesk gratuitos están sujetos a la aceptación y al cumplimiento de los términos y condiciones (inglés) de las condiciones de uso u otros términos incluidos con el software o los servicios basados en la nube. Los servicios basados en la nube o el software sujetos a una licencia o una suscripción educativa solo los pueden utilizar los usuarios que cumplen los requisitos para fines educativos, y no para fines comerciales, profesionales ni ningún otro propósito con fines de lucro.