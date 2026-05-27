Algunos planes de suscripción, como la Autodesk AEC Collection, Autodesk BIM Collaborate Pro (antes Autodesk BIM360) y Autodesk Construction Cloud, complementan las funciones de Revit con flujos de trabajo BIM mejorados por los servicios en la nube de Autodesk. Revit Cloud Worksharing, disponible para los suscriptores de Autodesk BIM Collaborate Pro y Autodesk Construction Cloud, permite publicar modelos de Revit en la nube para mejorar la colaboración, lo que garantiza que los equipos de proyecto puedan acceder a los datos más recientes del modelo en todo momento y en cualquier lugar. Los modelos compartidos en la nube mejoran la colaboración entre equipos de proyecto multidisciplinarios, lo que permite a los arquitectos, los ingenieros de instalaciones y estructurales, y todos los participantes del proyecto modelar, compartir y coordinar mejor la intención del diseño. Revit Cloud Worksharing te permite realizar un seguimiento de los cambios en el modelo en tiempo real, mejorar la detección de conflictos y entregar los resultados del proyecto de forma más eficiente, todo ello sin necesidad de rectificaciones y optimizando la comunicación dentro del entorno del proyecto alojado en la nube.

Para los suscriptores de AEC Collection, Autodesk Docs es el entorno de datos común de Autodesk para los equipos de proyectos de AEC. Autodesk Docs facilita el intercambio y la gestión de documentos y datos mediante herramientas y flujos de trabajo que mejoran la coordinación del diseño, ya que simplifican la vinculación, el intercambio, la agregación y la actualización de los datos de modelos y proyectos dentro de equipos multidisciplinarios.

Los suscriptores de Revit de cualquier nivel (excepto Revit LT) pueden usar Autodesk Insight (inglés) para diseñar edificios más eficientes energéticamente y alcanzar objetivos de sustentabilidad con análisis de carbono y energía de todo el edificio.