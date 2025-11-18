ANIMACIÓN POR IA

Obtén resultados rápidos y control creativo total con el software de animación por IA.

El panorama del software de animación por IA está evolucionando a gran velocidad. Los generadores de animación por IA totalmente automatizados han sido criticados por ser "cajas negras", ya que proporcionan resultados que no se pueden editar. Sin embargo, una nueva ola de herramientas de animación 3D por IA ofrece a los artistas una extraordinaria eficiencia en el flujo de trabajo, al tiempo que les permite mantener un control creativo total.

Silueta de una mujer en una habitación rodeada de rayos de luz que indican movimiento.
Las nuevas tecnologías de animación por IA pueden ayudar a los artistas de efectos visuales y animadores a trabajar de forma más eficiente.

¿Qué es la animación por IA?

La animación por IA es la creación o mejora de animaciones mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA). Puede mejorar el proceso de la animación tradicional al automatizar partes del flujo de trabajo para agilizarlo considerablemente. Esta técnica también puede ayudar a que la animación parezca más realista mediante el análisis y la recreación de movimientos realistas o efectos visuales (VFX) como el humo, el fuego y el agua.

Al automatizar determinadas tareas repetitivas, la animación por IA aumenta la eficiencia, lo que permite a los animadores dedicar más tiempo a aspectos más creativos, como el desarrollo de los personajes y la narración visual. También puede ofrecer a los estudios de animación más pequeños un mayor nivel de complejidad en cuanto a entornos, efectos visuales, texturas, iluminación y otros aspectos de la producción que tal vez no podrían lograr manualmente. Algunos programas de animación por IA también permiten ahorrar en el equipo necesario para la animación tradicional o la producción virtual, como los dispositivos de captura de movimiento y los fondos de pantalla verde o azul.

Existe la idea errónea de que algunas herramientas de animación por IA reducen la creatividad de los animadores o incluso la sustituyen por completo. Sin embargo, la mejor tecnología de animación por IA puede contribuir a crear un escenario ideal para los animadores, en el que obtienen la gran eficiencia del software de animación por IA, pero conservan el control creativo total.

El software avanzado de animación por IA puede generar archivos de animación 3D editables basados en videos de acción real.
Una captura de pantalla del software de animación muestra el contorno y las vistas renderizadas de una plaza.

¿Cómo funciona la animación por IA?

La animación por IA funciona mediante el uso de algoritmos avanzados de aprendizaje automático, un subconjunto de la IA, para automatizar o mejorar el proceso de animación tradicional. En primer lugar, los algoritmos de IA se entrenan con grandes cantidades de datos, como el movimiento y el comportamiento de personas, animales, vehículos y otras entidades animadas. Esto entrena a la IA en las características específicas de, por ejemplo, las expresiones faciales humanas, los gestos y otras acciones.

Una IA de animación entrenada puede tomar los comandos de entrada y utilizarlos para automatizar aspectos del proceso de animación. Los modelos de IA generativa que utilizan el enfoque de "caja negra" ejecutan comandos de texto a video. Toma indicaciones de texto escritas por personas y genera una animación de video completa por IA. El proceso está totalmente automatizado y los artistas de animación no pueden editar el resultado. Sin embargo, existen alternativas que devuelven el control creativo a los artistas. Por ejemplo, Autodesk Flow Studio (anteriormente, Wonder Studio) cuenta con una innovadora tecnología de conversión de video a escena 3D que utiliza IA para generar animaciones 3D a partir de videos de acción real. Estas herramientas avanzadas de IA automatizan varios procesos de animación 3D que antes requerían mucho tiempo y eran costosos, al tiempo que preservan el control creativo total de los animadores.

Un hombre en pijama está sentado en una silla junto a la ventana mientras un robot creado con animación por IA limpia el polvo de los muebles.
Con el video de acción real como base, las herramientas de animación por IA pueden ayudar a artistas de cualquier nivel a crear películas animadas.

¿Qué puedo hacer con la animación por IA?

Los modelos de animación generativa por IA de"caja negra" pueden automatizar completamente la creación de videos animados cortos por IA a partir únicamente de indicaciones de texto. Sin embargo, no permiten a los artistas editar ni controlar totalmente el resultado y, en la actualidad, no son adecuados para producir largometrajes de animación.

Por el contrario, la solución de animación por IA de Autodesk Flow Studio ofrece a los artistas un control total gracias a su tecnología de video a escena 3D, lo que permite a creadores con cualquier nivel de habilidad o presupuesto acercarse a su sueño de producir películas totalmente animadas. Los creadores pueden grabar videos con cualquier cámara e importarlos a Autodesk Flow Studio, que convierte el video en escenas 3D totalmente editables. Los usuarios pueden colaborar en la edición de una secuencia de video y Autodesk Flow Studio la recrea en un espacio 3D, ajustando la relación entre cámara, actores y entorno en cada toma mediante tecnología de nube de puntos (inglés) para lograr una alineación y un movimiento realistas.

Los elementos 3D que crea Autodesk Flujo Studio (animación, manipulación de personajes, tomas limpias, seguimiento de cámara e iluminación) coinciden con el video cargado, pero con resultados totalmente editables. Los personajes 3D creados utilizan la captura de movimiento automatizada basada en video y están equipados para recrear los movimientos corporales, manuales y faciales de los actores con total capacidad de edición. Los usuarios pueden exportar elementos individualmente a formatos de archivo interoperables como descripción universal de escena (inglés) (ahora conocido como OpenUSD) o FBX (inglés). Los artistas también pueden exportar toda la escena 3D para importarla y trabajar en ella en un software de animación 3D popular, como Autodesk Maya o Unreal Engine.

Software de animación de Autodesk AI

Maya

Software de renderización, simulación, modelado y animación 3D para cine, juegos y televisión.

Detalles del producto
Flame

Herramientas para efectos visuales 3D, acabado y composición 3D, disponibles como Flame, Flame Assist, Flare, Lustre

Detalles del producto
Autodesk Flow Studio

Crea efectos visuales impresionantes con IA. Convierte tus grabaciones en escenas generadas por computadora. Podrás dirigir, editar y exportar con las herramientas de captura de movimiento, seguimiento de cámara, animación y composición.

Detalles del producto

Obtén más información sobre la animación basada en IA con Autodesk Flow Studio.

Una escena animada generada con la tecnología de video a escena 3D muestra a una persona y un robot sentados en el banco de un parque frente a unos edificios de ladrillo rojo, junto a una excavadora.
La tecnología de video a escena 3D ofrece a los artistas una forma eficaz de crear animaciones editables.

De video a escena 3D por IA con Flow Studio

La nueva tecnología de video a escena 3D abre nuevos caminos en la animación generada por IA. Otras herramientas de animación utilizan IA generativa de texto a video para automatizar videos animados terminados a partir de indicaciones de texto, lo que significa que los artistas tienen un control limitado sobre el resultado.

Sin embargo, la tecnología de video a escena 3D de Flow Studio de Wonder Dynamics convierte los videos 2D estándar en escenas 3D totalmente editables. Obtiene datos de captura de movimiento de los actores del video y crea personajes 3D editables y manipulables, así como entornos, iluminación y seguimiento de cámara, que pueden importarse y editarse en software 3D compatible, como Autodesk Maya, Unreal Engine y Blender.

Con la función de video a escena 3D de Flow Studio, los artistas 3D tienen total libertad creativa para modificar y mejorar las animaciones generadas por IA. El software de video a escena 3D reduce las barreras para crear animaciones 3D de calidad profesional y ahorra tiempo en el trabajo repetitivo de crear y manipular modelos de personajes y otros elementos 3D desde cero.

Ahorra tiempo en la animación mediante MotionMaker con la tecnología de Autodesk AI

Es realmente satisfactorio crear cada uno de los sutiles movimientos del personaje, sobre todo, en las actuaciones de los héroes. Ahí es donde ocurre la magia. Sin embargo, animar cada elemento de una escena desde cero añade tiempo y costo. MotionMaker de Maya con la tecnología de Autodesk AI combina fotogramas clave, captura de movimiento y aprendizaje automático para generar rápidamente movimiento y ofrecerte un punto de partida sólido, ya sea para personajes secundarios o para una toma del héroe. Olvídate de las partes tediosas y enfoca tu trabajo donde más importa.

Ventajas del uso de la IA para la animación

El uso de la IA para la animación puede ahorrar tiempo y dinero, lo que permite a los artistas centrarse en lo que mejor saben hacer. Ofrece ventajas prácticas y artísticas, entre ellas:

Velocidad y eficiencia

La IA para animación puede ahorrar tiempo y optimizar los flujos de trabajo de diversas formas. Por ejemplo, el deformador de ML de Maya agiliza la animación de personajes al optimizar los modelos 3D para que puedan posicionarse y reproducirse en tiempo real. Otras características de IA para la animación automatizan tareas que requieren mucho tiempo, como la manipulación de personajes 3D y la iluminación de escenas basadas en videos importados.

Rentabilidad

El uso de la IA para automatizar tareas de animación tediosas y repetitivas ahorra tiempo y también permite reducir los costos de producción. Por ejemplo, la herramienta prototipo de controlador de movimiento neuronal (inglés) permite a los animadores dirigir las acciones de un personaje mediante un pequeño número de fotogramas clave y una red neuronal.

 

Mejora creativa

Al automatizar tareas con herramientas de animación por IA, los artistas 3D pueden aligerar su carga de trabajo y centrarse más en los aspectos creativos y gratificantes de la animación, como el desarrollo iterativo de la historia y los personajes.

 

Accesibilidad

El software de animación por IA como Flow Studio permite a cualquier persona que pueda grabar videos convertirlos en escenas animadas 3D editables. Esto reduce enormemente las barreras para producir animaciones de alta calidad, lo que abre las puertas a proyectos con presupuestos más reducidos y equipos con menos habilidades y experiencia.

Aplicaciones de la IA en la animación
En una imagen compuesta, se muestra a un actor humano a la izquierda haciendo una expresión facial y gestos con las manos, que son imitados por un personaje animado a la derecha.

Animación 3D por IA

Las herramientas de IA para la animación 3D ayudan a los estudios de todos los tamaños a gestionar proyectos complejos y plazos ajustados. Al automatizar tareas que requieren mucho tiempo, como la captura de movimiento, la manipulación de personajes y la renderización, el software de animación 3D por IA hace que esta sea más rápida y eficiente. La rentabilidad de técnicas como el aprendizaje profundo para la captura de movimiento sin marcadores hace que la animación 3D de alto nivel sea más accesible para proyectos con presupuestos más reducidos y ayuda a los grandes estudios a producir proyectos complejos sin sacrificar la calidad. Las plataformas de animación 3D por IA suelen incluir también características de colaboración en la nube, lo que facilita la colaboración remota eficiente para equipos de cualquier tamaño.

Explora la animación 3D
En una imagen compuesta, se muestra una escena nocturna en una calle con efectos de iluminación a la izquierda que se replican en una animación creada por IA a la derecha.

Animación por IA para efectos visuales

Las herramientas de animación por IA ayudan a los artistas de efectos visuales al facilitar considerablemente la producción virtual (inglés). Gracias a la IA, es posible extraer escenas y elementos tridimensionales, así como datos de captura de movimiento, de videos 2D, lo que simplifica la integración de elementos y personajes generados por computadora en tomas de acción real.

 

La IA integrada en los algoritmos de aprendizaje profundo analiza la física del mundo real para que los efectos visuales basados en la dinámica de fluidos computacional (CFD), como llamas, humo, agua y otros, parezcan más realistas. También puede dar un toque más artístico a los efectos y las animaciones aplicándoles diferentes estilos visuales. Por último, la IA mejora el rendimiento de la renderización en tiempo real, por lo que los artistas de efectos visuales pueden ver los resultados de sus cambios de forma más rápida y clara.

Explora los efectos visuales (.es)
En una imagen compuesta, se muestra a un actor con una iluminación dramática a la izquierda, recreado como un personaje animado de videojuego a la derecha.

Animación por IA para el desarrollo de juegos

Los desarrolladores de videojuegos se benefician del software de animación por IA de manera similar a los animadores 3D. Se obtiene una mayor eficiencia en el flujo de trabajo y un ahorro en los costos gracias a la automatización de tareas como la captura de movimiento, la manipulación de modelos de personajes y la creación de escenas 3D. Este tipo de automatización también reduce las barreras de entrada para que los desarrolladores de videojuegos independientes más pequeños puedan crear animaciones y secuencias cinemáticas de alta calidad.

 

La renderización en tiempo real de alto rendimiento del software de animación por IA permite a los desarrolladores de videojuegos observar e iterar rápidamente los cambios en los diseños y las animaciones. El software también suele ofrecer colaboración en tiempo real, lo que fomenta un trabajo en equipo eficaz independientemente de la ubicación. Los bots de IA también pueden ayudar a los desarrolladores de videojuegos con pruebas avanzadas de jugabilidad, ya que pueden simular los patrones y los hábitos de los jugadores humanos.

Explora el desarrollo de juegos (inglés)
Una escena animada creada con IA muestra a un hombre trabajando en una computadora en una oficina mientras un robot mira por encima del hombro.

Animación por IA para la creación de contenidos digitales, el marketing y la publicidad

Los creadores que hacen videos para redes sociales, marketing y publicidad siempre buscan mejores formas de atraer y deleitar rápidamente a los espectadores. La animación de video basada en IA ofrece muchas ventajas para ese fin. Las herramientas de IA pueden generar rápidamente videos animados basados en indicaciones de texto que hacen referencia a archivos de imagen y audio. En función de la herramienta de animación de IA específica, los creadores pueden tener acceso a imágenes, música y videos de stock para sus producciones. También pueden obtener plantillas de video para diferentes fines y editar videos de forma sencilla mediante la función de arrastrar y soltar a fin de realizar cambios de forma rápida y fácil, así como añadir fácilmente elementos importantes para el marketing, como botones de llamada a la acción y vínculos incrustados.

 

La tecnología de video a animación 3D por IA más sofisticada, como la que se encuentra en Wonder Studio, ofrece un control creativo aún mayor gracias a la capacidad de transformar el video existente en animación totalmente editable. Esto permite a los especialistas en marketing de redes sociales crear videos animados a una escala más profesional sin los altos costos asociados con la captura de movimiento y la animación 3D tradicionales. Independientemente de los medios de producción, el uso de la IA para analizar los datos de los espectadores de videos puede proporcionar información valiosa sobre cómo personalizar los videos animados por IA según los intereses y las necesidades de la audiencia.

Explora la creación de contenidos digitales (inglés)

Recursos de animación por IA

Wonder Dynamics, una empresa de Autodesk, presentó su revolucionaria tecnología de video a escena 3D de Flow Studio, una herramienta de animación de video basada en IA que convierte cualquier video en una escena de animación 3D con personajes, entornos, seguimiento de cámara y muchos más elementos totalmente editables.

 

Descubre cómo las funciones de IA de Autodesk ayudan a los artistas y a los equipos creativos a tomar mejores decisiones, reducir los errores y agilizar la resolución de problemas.

 

Descubre cómo Autodesk AI para la animación está cambiando la forma de trabajar de los animadores, al reducir los procesos tediosos y permitir que los artistas se centren en tareas más creativas.

 

Esta clase de Autodesk University explora diferentes usos de la IA generativa para la previsualización de animaciones en el diseño de videojuegos, la producción multimedia y otras industrias. Ve más allá de las simples indicaciones de texto y descubre flujos de trabajo colaborativos con IA para crear renderizaciones conceptuales.

 

Visualiza este video para ver cómo el deformador de ML de Maya aproxima la compleja deformación de los personajes para agilizar la manipulación y la animación de esos personajes.

 

Entra en Autodesk Flow Studio, un eficaz software de animación por IA que agiliza la producción de animación 3D y efectos visuales con funciones que ahorran tiempo y dinero.

 

Preguntas frecuentes sobre la animación por IA

¿Cómo mejora el software de IA las técnicas de animación tradicionales?

El software de IA puede mejorar las técnicas de animación tradicionales, como la animación dibujada a mano y fotograma a fotograma (inglés), al automatizar determinados procesos y mostrar a los animadores comentarios en tiempo real sobre los cambios, lo que permite que las iteraciones avancen más rápido. La IA también puede ayudar a generar o mejorar (inglés) entornos y fondos animados. Estas mejoras facilitan una producción más rápida de los estilos de animación tradicionales y permiten a los artistas centrarse en lo que hace únicos y especiales a estos estilos.

¿Se puede utilizar el software de animación por IA en proyectos 3D y 2D?

Sí, el software de animación por IA se puede utilizar tanto para proyectos 3D como 2D con el fin de agilizar los procesos mediante la automatización de determinadas tareas repetitivas y la generación de algunos elementos, como fondos y texturas.

 

En el caso de la animación 2D, la IA puede ser útil, por ejemplo, para ayudar a que el movimiento de los personajes 2D sea más fluido y natural y para automatizar aspectos del rotoscopiado y el "interpolado", es decir, la creación de fotogramas de animación intermedios.

 

Los casos de uso de la IA en la animación 3D incluyen la captura de movimiento sin marcadores a partir de material de video, la manipulación automatizada de personajes (.es) y la optimización de la renderización 3D para que requiera menos tiempo.

¿Cómo mejoran las herramientas de animación por IA la eficiencia del flujo de trabajo?

Por lo general, las herramientas de animación por IA mejoran la eficiencia del flujo de trabajo mediante la automatización o la ampliación.

 

La automatización reduce los pasos repetitivos. Por ejemplo, las herramientas de animación por IA de Autodesk Flow Studio automatizan la conversión de video en escenas de animación 3D con personajes editables, entornos, seguimiento de cámara y mucho más.

 

La ampliación ayuda a los animadores al mejorar la velocidad, la calidad o las funciones de su trabajo. Por ejemplo, el deformador de ML de Autodesk Maya incrementa la velocidad de trabajo con personajes complejos en el software de animación. Mediante el aprendizaje automático, el deformador de ML aproxima los deformadores en personajes 3D para que requieran menos recursos del procesador.

¿Cómo puede integrarse el software de animación por IA con los flujos de trabajo de animación tradicionales?

El software de animación por IA se integra perfectamente en los flujos de trabajo de animación digital tradicionales, ya sea mediante la incorporación de características de animación por IA directamente en el software de animación estándar o mediante la creación de archivos compatibles que pueden importarse a ese software.

 

Autodesk Maya, uno de los programas de software estándar de la industria, ha añadido eficaces herramientas de animación por IA a su interfaz, incluido el deformador de ML, que agiliza considerablemente la animación de personajes 3D complejos. Flow Studio convierte video en escenas 3D con su software de IA. A continuación, los artistas pueden importar esas escenas a programas de software 3D como Maya, Blender y Unreal Engine para seguir editándolas.

¿Se puede utilizar el software de animación por IA para crear animaciones de calidad profesional?

Sí, el software de animación por IA permite crear animaciones de calidad profesional. En concreto, la tecnología de animación de video a escena 3D por IA de Flow Studio genera escenas totalmente editables que los artistas pueden importar a software profesional. Otras herramientas de animación por IA están integradas directamente en software 3D profesional estándar de la industria, como Autodesk Maya.

¿Qué características debo buscar en el software de animación por IA?

Las características que debes buscar en un software de animación por IA son aquellas que mejor se adapten a tus necesidades técnicas y creativas. Por ejemplo, si la facilidad de uso es importante para ti o eres principiante, busca soluciones que tengan la curva de aprendizaje más rápida. Ten en cuenta también las características de colaboración, el costo, el soporte técnico disponible y si necesitas que el software de animación por IA se integre con otros programas.

 

Lo más importante es que consideres qué características específicas de animación por IA deseas: ¿quieres una solución de texto a video totalmente automatizada o un software de animación por IA que automatice la captura de movimiento, la manipulación de personajes y las simulaciones físicas, entre otras características, como Autodesk Flow Studio? Si necesitas personalizar y editar los resultados de la automatización animada por IA, un software como Autodesk Flow Studio también te permite hacerlo.

¿Cómo ayuda el software de animación por IA con la producción de videos?

El software de animación por IA puede ayudar en la producción de videos de varias formas, tanto en tareas creativas como administrativas. En la preproducción de videos, la IA puede ayudar a crear storyboards, guiones, locuciones y música para esbozar una representación aproximada de una película u otra producción.

 

Para la parte administrativa de la producción de videos y animación, Flow Production Tracking ofrece una planificación generativa basada en IA. Esto optimiza automáticamente los programas de producción en función de los recursos y el personal disponibles, además de actualizar en cascada toda la planificación a medida que se producen cambios.

Ver más preguntas frecuentes