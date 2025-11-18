La animación por IA es la creación o mejora de animaciones mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA). Puede mejorar el proceso de la animación tradicional al automatizar partes del flujo de trabajo para agilizarlo considerablemente. Esta técnica también puede ayudar a que la animación parezca más realista mediante el análisis y la recreación de movimientos realistas o efectos visuales (VFX) como el humo, el fuego y el agua.

Al automatizar determinadas tareas repetitivas, la animación por IA aumenta la eficiencia, lo que permite a los animadores dedicar más tiempo a aspectos más creativos, como el desarrollo de los personajes y la narración visual. También puede ofrecer a los estudios de animación más pequeños un mayor nivel de complejidad en cuanto a entornos, efectos visuales, texturas, iluminación y otros aspectos de la producción que tal vez no podrían lograr manualmente. Algunos programas de animación por IA también permiten ahorrar en el equipo necesario para la animación tradicional o la producción virtual, como los dispositivos de captura de movimiento y los fondos de pantalla verde o azul.

Existe la idea errónea de que algunas herramientas de animación por IA reducen la creatividad de los animadores o incluso la sustituyen por completo. Sin embargo, la mejor tecnología de animación por IA puede contribuir a crear un escenario ideal para los animadores, en el que obtienen la gran eficiencia del software de animación por IA, pero conservan el control creativo total.