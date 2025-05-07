Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por día
|
3ds Max
|6
|US$18 por día
|
Advance Steel
|8
|US$24 por día
|
Alias Concept
|18
|US$54 por día
|
Alias Surface
|33
|US$99 por día
|
AutoCAD
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Architecture
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Electrical
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD for Mac
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Map 3D
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Mechanical
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD MEP
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Plant 3D
|7
|US$21 por día
|
AutoCAD Raster Design
|4
|US$12 por día
|
CFD Ultimate (includes CFD Design Study Env.)
|51
|US$153 por día
|
Civil 3D
|9
|US$27 por día
|
Fabrication CADmep
|4
|US$12 por día
|
FeatureCAM - Ultimate
|30
|US$90 por día
|
Flame
|18
|US$54 por día
|
FlexSim
|33
|US$99 por día
|
Forma Building Design
|7
|US$21 por día
|
Forma Site Design
|6
|US$18 por día
|
FormIt Pro
|1
|US$3 por día
|
Fusion
|3
|US$9 por día
|
Fusion Contributor
|1
|US$3 por día
|
Fusion Design Extension
|4
|US$12 por día
|
Fusion Manage - Enterprise
|8
|US$24 por día
|
Fusion Manage - Professional
|4
|US$12 por día
|
Fusion Manufacturing Extension
|10
|US$30 por día
|
Helius PFA
|63
|US$189 por día
|
HSMWorks - Ultimate
|16
|US$48 por día
|
InfoDrainage
|13
|US$39 por día
|
InfoWater Pro
|42
|US$126 por día
|
InfoWorks ICM - Ultimate
|75
|US$225 por día
|
InfoWorks ICM Flood
|31
|US$93 por día
|
InfoWorks ICM Sewer
|24
|US$72 por día
|
InfoWorks WS Pro
|42
|US$126 por día
|
InfraWorks
|7
|US$21 por día
|
Inventor CAM - Ultimate
|16
|US$48 por día
|
Inventor Nastran
|10
|US$30 por día
|
Inventor Professional
|8
|US$24 por día
|
Maya
|6
|US$18 por día
|
Maya Creative
|1
|US$3 por día
|
Moldflow Adviser Ultimate
|59
|US$177 por día
|
Moldflow Insight Ultimate
|189
|US$567 por día
|
Moldflow Synergy
|13
|US$39 por día
|
MotionBuilder
|6
|US$18 por día
|
Navisworks Manage
|9
|US$27 por día
|
Navisworks Simulate
|4
|US$12 por día
|
Netfabb
|18
|US$54 por día
|
Netfabb Local Simulation
|205
|US$615 por día
|
OptQuest
|7
|US$21 por día
|
PartMaker
|30
|US$90 por día
|
PowerInspect - Ultimate
|26
|US$78 por día
|
PowerMill - Standard
|26
|US$78 por día
|
PowerMill - Ultimate
|47
|US$141 por día
|
PowerShape - Ultimate
|17
|US$51 por día
|
ReCap Pro
|1
|US$3 por día
|
Revit
|10
|US$30 por día
|
Robot Structural Analysis Professional
|11
|US$33 por día
|
Structural Bridge Design
|7
|US$21 por día
|
Vault Office
|1
|US$3 por día
|
Vault Professional
|3
|US$9 por día
|
Vehicle Tracking
|4
|US$12 por día
|
VRED Design
|12
|US$36 por día
|
VRED Presenter
|3
|US$9 por día
|
VRED Professional
|44
|US$132 por día
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por resultado
|
Autodesk Platform Services
|Varía
|Más información
|
CFD - cloud service entitlement
|Varía
|Más información
|
Flow Wedging
|Varía
|Más información
|
Fusion - AI - Media Generations
|Varía
|Más información
|
Fusion Simulation Extension
|Varía
|Más información
|
InfoWorks Cloud Simulation Hours
|Varía
|Más información
|
Insight - Lighting Analysis for Revit
|Varía
|Más información
|
Moldflow – Compute Service
|Varía
|Más información
|
Monthly Flex Tokens (Beta)
|Varía
|Más información
|
ReCap Photo
|Varía
|Más información
|
Rendering
|Varía
|Más información
|
Scan-to-Mesh
|Varía
|Más información
|
Studio Wind Tunnel for Alias
|Varía
|Más información
|
Validation Tool
|Varía
|Más información
|Producto o servicio
|Tokens
|Costo estimado por día
|
Burn
|-
|-
|
Character Generator
|-
|-
|
Civil 3D - Grading Optimization
|-
|-
|
Civil 3D - Project Explorer
|-
|-
|
Cloud Models for Revit
|-
|-
|
Desktop Connector
|-
|-
|
Drive
|-
|-
|
Factory Design Utilities
|-
|-
|
Info360 - Cloud Model Service
|-
|-
|
Informed Design
|-
|-
|
InfraWorks Profile Optimization
|-
|-
|
Insight - Energy Analysis
|-
|-
|
Insight - Green Building Studio
|-
|-
|
Inventor Nesting
|-
|-
|
Inventor Tolerance Analysis
|-
|-
|
MEP Fabrication Data Manager
|-
|-
|
Revit - Generative Design
|-
|-
|
Shared Views
|-
|-
|
Twinmotion for Revit
|-
|-
|
Vault Basic - Client
|-
|-
|
Vault Basic -Server
|-
|-
|
Vault Mobile
|-
|-
*No todos los productos, características, servicios o beneficios están disponibles con Flex. Todas las tarifas de tokens indicadas anteriormente son por usuario. Los tokens vencen trescientos sesenta y cinco (365) días después de la fecha de compra, y Autodesk no proporcionará ningún crédito, reembolso ni otro tipo de solución en relación con el vencimiento de los tokens. En este momento, los tokens de un paquete no se pueden dividir entre varios equipos. Autodesk puede, en cualquier momento, modificar las tarifas de tokens, y estas modificaciones se aplican de forma prospectiva.
Todos los precios son solo para fines de estimación. Los precios se muestran en moneda local y se basan en un PSVP global de $3 por token al 7 de septiembre de 2021. El PSVP no incluye costos adicionales ni disposiciones para la instalación, y es posible que los precios no reflejen los impuestos o los precios de compra por volumen. Comunícate con tu representante o socio de Autodesk para conocer los precios exactos en tu región.