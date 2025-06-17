Durante más de 30 años, Wendy Stevens ha construido una ilustre carrera y un negocio diseñando y produciendo bolsos de metal a mano. Un incendio devastador lo cambió todo cuando su taller completo y años de plantillas que había creado fueron destruidos. Stevens decidió aprender a usar AutoCAD LT y rápidamente se dio cuenta de las ventajas del diseño digital con una mayor velocidad y precisión para sus bolsos.