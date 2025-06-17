HISTORIAS DE ÉXITO

AutoCAD LT ayuda a que el negocio de bolsos resurja de sus cenizas

Historia de éxito de AutoCAD LT

Durante más de 30 años, Wendy Stevens ha construido una ilustre carrera y un negocio diseñando y produciendo bolsos de metal a mano. Un incendio devastador lo cambió todo cuando su taller completo y años de plantillas que había creado fueron destruidos. Stevens decidió aprender a usar AutoCAD LT y rápidamente se dio cuenta de las ventajas del diseño digital con una mayor velocidad y precisión para sus bolsos.

"Es increíble el nivel de detalle que se puede conseguir con AutoCAD LT. Tengo una plantilla para todas las capas que van en cada dibujo. Es como un ritmo que he establecido. No puedo imaginar cómo podría diseñar y hacer mis bolsos sin él".

- Wendy Stevens, Fundadora y Diseñadora