Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
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y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Durante más de 30 años, Wendy Stevens ha construido una ilustre carrera y un negocio diseñando y produciendo bolsos de metal a mano. Un incendio devastador lo cambió todo cuando su taller completo y años de plantillas que había creado fueron destruidos. Stevens decidió aprender a usar AutoCAD LT y rápidamente se dio cuenta de las ventajas del diseño digital con una mayor velocidad y precisión para sus bolsos.
- Wendy Stevens, Fundadora y Diseñadora