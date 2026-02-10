Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
미디어 및 엔터테인먼트 분야의 제작 관리는 사전 제작 단계부터 최종 납품에 이르기까지 크리에이티브 프로젝트의 물류 및 자산을 계획, 트래킹 및 관리하는 프로세스입니다. 여기에는 일정을 작성하고 최적화하고, 자산 개발 과정 및 리소스를 트래킹하고, 작업을 할당하고, 프로젝트 예산을 관리하고, 크리에이티브 컨텐츠를 검토하고 승인하는 작업이 포함됩니다.
제작 관리 소프트웨어는 감독, 프로듀서, 슈퍼바이저, 후반 작업 아티스트 등이 초기 개발 단계부터 최종 납품까지 영화 제작 과정의 각 단계를 지원하는 데 사용됩니다. 이러한 도구는 예산, 일정 및 자원 관리의 조직적 측면을 크게 개선할 뿐만 아니라 현장 인력과 현장 외 후반 작업 편집자 및 시각 효과(VFX) 아티스트 간의 크리에이티브 검토(영문) 역량을 제공할 수 있습니다.
오토데스크의 영화 제작 관리 도구는 한 단계 더 나아가 변경 사항이 발생하면 제작 일정과 리소스 할당을 동적으로 업데이트하는 AI 기반 기능을 제공합니다. 또한 강력한 주석 도구와 간편한 원격 협업을 통해 실시간 카메라-투-클라우드(Camera-to-Cloud) 크리에이티브 검토를 지원하므로 제작 팀과 후반 작업 팀이 일관성을 유지할 수 있습니다.
Autodesk Flow Production Tracking(이전의 ShotGrid)과 같은 제작 관리 소프트웨어를 사용하면 역동적인 제작 환경에 자신 있게 발맞춰 나갈 수 있습니다. 고급 제작 관리 기능을 통해 팀은 파이프라인을 따라 진행하면서 프로젝트 데이터, 미디어 및 리소스를 하나의 중앙 집중식 클라우드 연결 환경에서 추적, 관리 및 분석하는 데 필요한 도구를 갖출 수 있습니다.
제작 팀은 Autodesk Flow Capture(이전의 Moxion)를 통해 협업을 간소화하는 강력한 클라우드 기반 디지털 데일리 및 검토 툴을 활용할 수 있습니다. 업계에서 입증된 도구는 검토 워크플로우를 가속화하여 크리에이티브 팀이 시기 적절하고 효과적인 피드백을 통해 고품질 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다. 미디어 및 엔터테인먼트 업계의 진화하는 보안 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계된 Flow Capture는 팀이 창의적 민첩성을 저해하지 않으면서도 안심하고 협업할 수 있도록 지원하는 강력한 보안 기능 제품군도 제공합니다.
영화 제작 관리 소프트웨어의 기능은 영화 제작자와 제작진이 실시간으로 영상에 접근하고, 협업 기반의 미디어 검토를 진행하며, 제작 일정과 예산의 최신 변화를 즉시 확인할 수 있도록 지원하여 서로 긴밀히 연결되고 정보를 공유할 수 있게 합니다.
Flow Capture와 같은 영화 제작 도구에서 볼 수 있는 카메라-투-클라우드 기술은 제작진이 촬영 직후 장면에 액세스하고 세트와 위치 전반에서 실시간으로 협업할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 효율적인 글로벌 협업은 신속한 창의적 의사 결정을 가능하게 하여 재촬영의 필요성을 줄입니다.
Flow Capture Rooms와 같은 실시간 검토 솔루션을 사용하면 제작 및 후반 작업 팀이 즉시 의사 결정을 위해 완전히 동기화된 라이브 검토 세션을 진행하거나 동적으로 워터마크가 표시된 편집본을 클라우드에서 안전하게 공유하여 주요 승인자가 원하는 시간에 의견을 수렴할 수 있습니다. 또한 이 솔루션은 저장, 다시 열기, 업데이트가 가능하여 제작 전 과정에서 활용할 수 있습니다.
Flow Production Tracking과 같은 영화 제작 관리 도구를 사용하면 촬영, 자산, 작업 마감일 등 프로젝트의 모든 단계를 클라우드 기반 환경 하나에서 실시간으로 트래킹할 수 있습니다.
Flow Production Tracking은 영화 제작 워크플로우의 모든 단계에 대한 포괄적인 일정 관리는 물론, 변화하는 변수를 기반으로 일정 생성을 자동화하는 AI 기반의 제너레이티브 스케줄링을 제공합니다. 이 소프트웨어의 리소스 계획 도구를 사용하면 리소스를 동적으로 할당 및 조정하여 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완수할 수 있습니다.
제작 관리 소프트웨어에는 프로듀서와 감독부터 편집자와 VFX 감독에 이르기까지 영화 제작에 관여하는 다양한 사람들이 사용하고 있습니다.
Flow Production Tracking 및 Flow Capture와 같은 도구를 사용하면 제작 단계 전반에 걸쳐 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 초기 개발 단계에서는 스크립트, 스토리보드, 컨셉 아트 및 기타 파일과 같은 자산이 클라우드에 중앙 집중식으로 저장되므로 모든 팀원이 최신 버전에 액세스하고 아이디어를 공유하며 손쉽게 협업할 수 있습니다.
영화 제작 사전 단계에서 이러한 제작 도구는 팀이 일정과 예산을 수립하고, 장소 섭외 사진, 디자인 파일 및 기타 자료와 같은 자산을 추적하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 도와줍니다. 자동화된 일정 관리 및 예산 책정 도구는 지루한 수동 작업을 줄이고 정확한 업데이트를 용이하게 합니다.
촬영 중에는 현장 스태프가 영화 제작 소프트웨어를 활용해 카메라 영상을 클라우드로 스트리밍할 수 있으며, 이를 통해 외부 팀원들이 영상을 검토할 수 있습니다. 이렇게 하면 촬영이 아직 진행 중인 동안 후반 작업 단계가 시작됩니다.
촬영 및 후반 작업 전반에 걸쳐 제작 트래킹 소프트웨어를 사용하면 변경 사항 발생 시 일정을 관리 및 업데이트하고, 예산을 관리하며, 다양한 버전 및 촬영 분량과 같은 자산이 파이프라인을 거치는 과정을 트래킹할 수 있습니다.
생산성을 높이고 협업을 강화하여 일정과 예산에 맞춰 자신 있게 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
프로젝트 자산과 워크플로우를 단일 클라우드 기반 환경에 중앙 집중화하여 프로젝트의 모든 단계를 실시간으로 신속하게 트래킹할 수 있습니다.
프로덕션 트래킹 소프트웨어 덕분에 아티스트에게 과부하가 걸리거나 아티스트 활용률이 낮은 부분을 손쉽게 파악하고 리소스를 조정해 팀 성과를 최적화하고 다운타임을 줄이고 일정과 예산에 맞춰 프로젝트를 완수할 수 있습니다.
제작에 대한 인사이트를 활용하여 하나의 중앙 집중화된 환경에서 주요 제작 데이터를 트래킹 및 시각화함으로써 보다 빠르게 중요한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
강력한 검토 툴을 사용하면 고해상도로 맥락 속에서 에셋을 간편하게 검토하고, 주석을 달고, 반복하여 최상의 결과물을 얻을 수 있습니다.
업계 최고의 콘텐츠 제작 툴과 원활하게 통합되므로 창의성을 마음껏 발휘할 수 있습니다.
AMAZON STUDIOS
Amazon은 절대 반지(The Rings of Power)의 실사 영상과 함께 약 10,000개의 VFX 샷을 결합하기 위해 Autodesk Flow Production Tracking 및 Flow Capture를 기반으로 하는 맞춤형 파이프라인을 구축했습니다.
이미지 제공: Amazon Studios
SHADOWMACHINE
오스카상을 수상한 기예르모 델 토로의 피노키오(Guillermo del Toro’s Pinocchio)를 제작한 Shadow Machine은 전 세계적인 팬데믹 속에서 Flow Production Tracking을 사용하여 원격 팀을 연결하고 프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있었습니다.
이미지 제공: Netflix
GEARBOX SOFTWARE
게임 스튜디오 Gearbox는 뉴 테일즈 프롬 더 보더랜드(New Tales from the Borderlands)를 개발하는 과정에서 Flow Production Tracking을 Autodesk Maya와 통합하여 크리에이티브 워크플로우를 간소화하고 상당한 수준의 생산성 향상 효과를 얻었습니다.
이미지 제공: Gearbox Software/2K Games
더 스마트하게 작업: Flow Production Tracking을 통해 프로젝트 데이터 및 인사이트 사용
제작에서 Flow Production Tracking의 클라우드 기반 데이터 관리를 사용하는 방법을 알아보십시오. 여러 팀과 지역에 걸쳐 데이터에 대한 접근성을 높이는 방법과 의사결정을 안내하고 프로젝트 요구사항 및 진행 상황에 대한 유용한 통찰력을 얻을 수 있도록 페이지를 디자인하는 방법을 알아보십시오.
Flow Production Tracking을 통한 강력한 협업 기능
다양한 업계에서 Flow Production Tracking을 사용하여 제작 파이프라인을 관리하는 방법을 알아보십시오. 이 동영상에서는 많은 아티스트가 원격으로 작업하는 환경에서 제작을 관리하는 방법, 검토 프로세스에서 시간을 절약하는 방법, ROI를 계산하는 방법에 대해서도 알아봅니다.
Flow Production Tracking 사용의 기본 사항에 대해 알아봅니다. 이 강좌에서는 계정을 설정하고, Flow Production Tracking 내에서 데이터가 구성되는 방식을 파악하고, 화면 데이터를 탐색하고 사용자 지정하는 방법 등을 알아봅니다.
ShadowMachine의 아트 프로덕션 슈퍼바이저인 Whitney Schmerber와 함께 Flow Production Tracking 및 Flow Capture를 활용하여 커뮤니케이션을 간소화하고, 데이터 구성을 극대화하며, 워크플로우 및 회사 역량에 대한 잠재적 차질을 예측하는 방법을 자세히 알아보십시오.
최초의 완전한 클라우드 기반 시각 효과 스튜디오에서 Flow Production Tracking을 사용하여 제작 워크플로우를 최적화하고 영화, TV 및 광고 전반에서 다양한 상을 수상한 프로젝트를 완수한 비결을 들어보십시오.
WeFX 제작 개발 관리자 Leanna Kruse와 제작 관리자 Lynn Sibley가 Autodesk Flow Production Tracking을 통해 크리에이티브 프로세스를 혁신한 방법을 공유합니다.
Autodesk University에서 진행된 영화 제작 관련 세 가지 프레젠테이션을 통해 연결된 데이터, AI, 그리고 개방형 표준이 미디어 및 엔터테인먼트 업계를 어떻게 변화시키고 있는지 살펴보십시오. 이러한 기술은 촉박한 일정과 높은 요구 사항을 충족하는 동시에 크리에이티브 혁신을 가능하게 합니다.
Flow Capture Rooms는 제작 팀 구성원에게 실시간으로 협업할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 온보딩 동영상 시리즈에서는 그 사용과 기능을 살펴봅니다.
AI를 영화 제작 워크플로우에 도입함으로써 얻을 수 있는 흥미로운 이점들을 자세히 알아보십시오. 기존 영상의 재활용 또는 리믹스, 영화 복원 기술의 혁신 등 다양한 가능성을 살펴보고, AI가 영화 업계에 미칠 궁극적인 영향에 대한 새로운 관점을 제시합니다.
제작 관리 소프트웨어는 복잡한 제작 워크플로우를 간소화하는 프로젝트 트래킹 및 검토 툴을 제공하여 미디어 프로젝트의 효율성을 개선합니다. 제작 관리 소프트웨어는 대량의 프로젝트 자산, 데이터 및 물류를 중앙 집중화하여 시간과 예산에 맞게 크리에이티브 프로젝트를 더 쉽게 트래킹하고 관리하며 제공할 수 있게 해줍니다.
폭넓게 도입된 제작 관리 소프트웨어가 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다.
Flow Production Tracking(이전의 ShotGrid)과 같은 제작 트래킹 소프트웨어는 쉽게 확장할 수 있으므로 다양한 규모와 복잡성의 모든 크리에이티브 프로젝트에 사용할 수 있습니다. 월별, 연간, 다년, 사용한 만큼 지불 등 유연한 가격 옵션을 제공하는 Flow Production Tracking은 모든 프로젝트 예산 규모에 적용 가능합니다.
클라우드에 기반하는 제작 관리 소프트웨어는 제작 파이프라인의 모든 사람을 모든 프로젝트 데이터 및 미디어를 포괄하는 단일 정보 저장소에 연결하여 위치의 제약 없이 모든 관계자가 실시간으로 업데이트하고 사용할 수 있도록 함으로써 다양한 부서, 위치 및 스튜디오 간의 협업을 촉진합니다.
영화 제작 관리 소프트웨어에는 프로젝트 미디어와 데이터를 보호하는 다양한 보안 기능이 있습니다. Flow Production Tracking(이전의 ShotGrid)은 SSO(단일 로그온), 2단계 인증 및 IP 허용 목록과 같은 기능을 제공합니다. Flow Capture의 보안 기능에는 포렌식 및 영상 삽입 워터마킹, 접근 제어, 다단계 인증, SSO(단일 로그온), DRM(디지털 권한 관리) 등이 포함되어 시청, 공유 및 편집 보호 기능을 강화합니다.
예, 제작 관리 소프트웨어를 서드파티 컨텐츠 작성 및 제작 도구와 통합하여 크리에이티브 워크플로우와 협업을 개선할 수 있습니다. Autodesk Flow Production Tracking은 Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Autodesk Flame, Houdini, Unreal Engine, Nuke, Adobe Photoshop 등과 같은 컨텐츠 제작 소프트웨어와 통합됩니다. Autodesk Flow Capture는 Autodesk Flame 및 AVID Media Composer와 통합됩니다.
예. 많은 전문 영화 제작 관리 소프트웨어 도구에서 무료 체험판 또는 데모 버전을 사용할 수 있습니다. 오토데스크는 Flow Production Tracking 및Flow Capture의 무료 체험판을 제공합니다.
제작 관리자는 영화 또는 TV 제작의 일상적인 운영을 담당합니다. 라인 프로듀서와 협력하여 스태프 모집, 관련 서류 작업 감독, 일정 관리, 스태프와의 소통, 그리고 전반적으로 촬영이 원활하게 진행되도록 하는 책임을 맡습니다. 또한 중요한 재정적 결정을 내리고 제작 예산을 감독합니다.