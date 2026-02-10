제작 관리 소프트웨어에는 프로듀서와 감독부터 편집자와 VFX 감독에 이르기까지 영화 제작에 관여하는 다양한 사람들이 사용하고 있습니다.

Flow Production Tracking 및 Flow Capture와 같은 도구를 사용하면 제작 단계 전반에 걸쳐 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 초기 개발 단계에서는 스크립트, 스토리보드, 컨셉 아트 및 기타 파일과 같은 자산이 클라우드에 중앙 집중식으로 저장되므로 모든 팀원이 최신 버전에 액세스하고 아이디어를 공유하며 손쉽게 협업할 수 있습니다.

영화 제작 사전 단계에서 이러한 제작 도구는 팀이 일정과 예산을 수립하고, 장소 섭외 사진, 디자인 파일 및 기타 자료와 같은 자산을 추적하여 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있도록 도와줍니다. 자동화된 일정 관리 및 예산 책정 도구는 지루한 수동 작업을 줄이고 정확한 업데이트를 용이하게 합니다.

촬영 중에는 현장 스태프가 영화 제작 소프트웨어를 활용해 카메라 영상을 클라우드로 스트리밍할 수 있으며, 이를 통해 외부 팀원들이 영상을 검토할 수 있습니다. 이렇게 하면 촬영이 아직 진행 중인 동안 후반 작업 단계가 시작됩니다.

촬영 및 후반 작업 전반에 걸쳐 제작 트래킹 소프트웨어를 사용하면 변경 사항 발생 시 일정을 관리 및 업데이트하고, 예산을 관리하며, 다양한 버전 및 촬영 분량과 같은 자산이 파이프라인을 거치는 과정을 트래킹할 수 있습니다.