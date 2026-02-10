사용할 소프트웨어를 결정할 때는 자산을 모델링하고 환경을 구축하고 캐릭터를 애니메이션하고 FX를 만드는 데 가장 도움이 될 도구가 무엇인지 생각해 보고 몰입감 있는 레벨과 게임 플레이 구현에 어떤 게임 엔진을 사용할지 생각해 보아야 합니다.

팀과 함께 작업하는 경우 제작 관리 도구(영문) 에 투자하는 것도 고려해 보십시오. 이는 프로젝트 마일스톤을 추적하고 게임의 반복을 검토하는 데 도움이 됩니다. 아래에서 볼 수 있듯이 오토데스크는 목표를 달성하는 데 도움이 되는 다양한 인디 게임 개발 소프트웨어도 제공합니다.