인디 비디오 게임 개발은 점점 더 대중화되고 있으며 창의성과 아이디어가 넘쳐나는 분야입니다. 인디(Independent의 줄임말) 게임은 일반적으로 대규모 게임 퍼블리셔의 지원과 재정 지원 없이 개인 또는 소규모 팀이 제작한 게임입니다. 이러한 자유 덕분에 인디 게임 제작사의 크리에이터는 대형 제작사가 기피할 만한 주제와 개념을 시도할 수 있지만, 동시에 소규모 제작사가 가진 고유한 어려움도 수반합니다.
Autodesk Maya LT는 강력한 모델링, 애니메이션 및 렌더링 도구를 갖춘 유연하고 저렴한 Maya 버전인 Maya Creative(영문)로 진화했습니다. Maya LT와 달리 Maya Creative는 Polycount 내보내기 감소와 같은 제약을 없애고 고품질 3D 컨텐츠 제작을 위한 더욱 완벽한 툴셋을 제공하는 새로운 기능을 추가했습니다.
이미지 제공: Gabriel Richhaud
Maya Indie는 Maya의 정식 소프트웨어 버전과 기능이 동일합니다. 합리적인 가격으로 살아 있는 듯한 캐릭터를 애니메이션으로 제작하거나 디테일한 시각 효과를 연출하는 데 사용하십시오.
Maya Indie의 자격 요건
이미지 제공: Gal Yosef
3ds Max Indie는 3ds Max의 정식 소프트웨어 버전과 기능이 동일합니다. 그래서 이를 사용하여 합리적인 비용으로 멋진 세계를 구축하고 고품질 장면을 렌더링할 수 있습니다.
3ds Max Indie의 사용 자격 요건
이미지 제공: Michael Khoo
유연성과 경제성을 고려해 설계된 간소화된 버전의 Maya입니다. 여기에는 핵심 모델링, 애니메이션 및 렌더링 도구가 포함되어 있어 소득 제한 없이 상업용으로 사용하기 적합합니다.
적격한 사용자를 위한 제품으로, 할인 가격에서 제공되는 모든 기능을 갖춘 Maya 버전입니다. 여기에는 시뮬레이션 및 플러그인 지원을 포함한 모든 도구가 포함됩니다.
'인디 게임'이라는 용어는 21세기 초반에 뿌리를 두고 있지만, 퍼블리셔의 지원 없이 개인이나 소규모 팀이 게임을 만든다는 개념은 1970년대 후반 개인용 컴퓨터 초창기로 거슬러 올라갑니다.
ZX Spectrum 같은 초기 가정용 컴퓨터는 사용자들에게 직접 게임을 처음부터 프로그래밍할 수 있는 능력을 제공했습니다. 이로 인해 ‘침실 코더’라 불리는 세대가 등장했으며, 이들이 만든 개성 있는 게임들은 때때로 상점이나 우편 주문 카탈로그를 통해 유통되기도 했습니다.
이미지 제공: MicrovOne
독립 게임 제작 추세는 PC의 부상과 함께 90년대에도 계속되었으며, 소규모 제작자는 플레이어가 게임의 일부를 무료로 사용해 본 다음 마음에 들면 정식 버전을 구매할 수 있는 '셰어웨어'로 게임을 제공했습니다.
이미지 제공: Jemastock
인터넷의 발전과 Steam과 같은 온라인 게임 배포 플랫폼의 발전으로 인디 비디오 게임 개발의 새로운 시대가 열렸고, 개발자들은 상대적으로 적은 예산으로 전 세계 사용자에게 다가갈 수 있었습니다. 최근 몇 년 동안 인기 있는 인디 게임에는 스타듀 밸리(농장 시뮬레이션 게임), 하데스(롤플레잉 '던전 탐험' 게임), 어몽 어스(사회 추리 게임)와 같은 다양한 타이틀이 포함되었습니다.
이미지 제공: CD PROJEKT Red
인디 게임을 제작하는 방법이 궁금하다면 이 여정에서 거쳐야 할 몇 가지 중요한 단계가 있습니다.
인디 게임 개발의 첫 번째 단계는 원하는 게임의 내용을 파악하는 것입니다. 제작하려는 게임의 종류에 대해 생각해 보십시오. 실시간 전략, MOBA(멀티플레이어 온라인 배틀 아레나) 또는 RPG(롤플레잉 게임)를 제작하시나요? 게임 플랫폼도 결정해야 합니다. 모바일, 콘솔 또는 PC 게임 중 어느 것을 제작하실 건가요? 또한 캐릭터, 플롯, 컨셉, 기능 및 역학과 같은 측면도 고려해야 합니다.
비디오 게임 제작 시에는 광범위한 조사가 반드시 필요합니다. 제작하려는 게임 종류에 필요한 모든 정보를 수집하십시오. 다수의 인디 게임 개발자는 GDD(게임 디자인 문서)가 매우 유용하다고 판단합니다. 전체 프로젝트에 대한 간략한 정보와 모든 중요한 세계관 구축에 대한 세부 정보를 제공하기 때문입니다.
게임 프로토타이핑은 인디 게임 개발 프로세스의 중요한 구성요소입니다. 여기에는 사용자 경험, 게임 플레이, 역학, 아트 제작 방향을 테스트하고 개선하기 위해 게임의 원시 프로토타입을 제작하는 작업이 포함됩니다. 초기 단계에 프로토타이핑을 수행하면 게임 자체를 구축하는 데 너무나 많은 시간과 비용을 투자하기 전에 인터페이스 문제 및 역학적 문제를 파악하여 쉽게 수정할 수 있으므로 이 작업은 매우 중요합니다. 다른 사람에게 프로토타입을 함께 테스트해 달라고 요청하십시오. 내 눈에는 보이지 않는 예상치 못한 문제가 다른 사람의 눈에는 보일 수도 있습니다.
조사와 초기 프로토타이핑 단계를 완료했다면 게임 개발을 시작할 차례입니다. 즉, 인디 게임 개발 소프트웨어를 선택하고, 게임 엔진을 결정하고, 게임 코딩에 사용할 프로그래밍 언어를 선택할 때입니다(프로그래밍 언어에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조). 이 개발 단계에서 게임 코드 스크립트 작성 작업을 시작할 수도 있습니다.
프로토타입을 통해 알아보십시오. 가능한 한 프로세스 초기에 문제를 해결하고 게임이 필요한 모든 기능, 설정, 디자인, 사운드 효과 및 시각 효과를 갖추고 있는지 확인하십시오. 게임의 사용성에 각별한 주의를 기울여 게임 경험을 최대한 최적화하십시오.
게임을 테스트하고 다른 사람에게 게임 테스트를 요청하는 것은 인디 게임 개발의 핵심 단계입니다. QA(품질 보증)는 게임 성공의 열쇠이며, 게임의 용이성과 다루기 힘든 특성을 평가하는 것이 중요합니다. 가능한 모든 측면을 테스트하고 발견되는 모든 버그, 오류 또는 결함을 수정하십시오. 이 단계에서 장애가 있는 플레이어도 게임을 이용할 수 있는지 확인해야 합니다. 플레이어가 게임을 체험하지 못하게 만드는 장벽이 없는지 확인해야 합니다. 이 단계를 여러 차례 반복해 모든 것을 철저하게 테스트하십시오.
인디 게임을 개발할 때 코딩을 위해 고려해야 할 여러 프로그래밍 언어가 있습니다. 가장 인기 있고 널리 사용되는 언어로는 C++, Java, JavaScript, HTML5, C#, Python 등이 있습니다. 게임 컨셉이 복잡할수록 프로그래밍 언어에 대한 이해도가 높아야 합니다.
사용할 소프트웨어를 결정할 때는 자산을 모델링하고 환경을 구축하고 캐릭터를 애니메이션하고 FX를 만드는 데 가장 도움이 될 도구가 무엇인지 생각해 보고 몰입감 있는 레벨과 게임 플레이 구현에 어떤 게임 엔진을 사용할지 생각해 보아야 합니다.
팀과 함께 작업하는 경우 제작 관리 도구(영문) 에 투자하는 것도 고려해 보십시오. 이는 프로젝트 마일스톤을 추적하고 게임의 반복을 검토하는 데 도움이 됩니다. 아래에서 볼 수 있듯이 오토데스크는 목표를 달성하는 데 도움이 되는 다양한 인디 게임 개발 소프트웨어도 제공합니다.
게임 개발 분야에서 경력을 쌓고 싶다면, 자신만의 게임을 만들어보는 것이 좋은 시작점이 될 수 있습니다. 이를 통해 개발 과정의 어떤 부분이 자신에게 가장 잘 맞는지 발견할 수 있습니다. 오토데스크의 유연한 인디 게임 개발 도구를 사용하면 손쉽게 시험해 볼 수 있습니다. 게임 개발에서 주요 역할은 다음과 같습니다.
Friday Sundae는 Maya를 활용해 모바일 친화적인 첫 게임 노 고스트 앳 더 그랜드(There Are No Ghosts at the Grand)를 제작하고 애니메이션을 구현했으며, 환경 블록아웃부터 캐릭터 리깅과 모션 캡처까지 모든 과정을 효율적으로 진행했습니다. Maya의 유연성과 스크립팅 기능 덕분에 소규모 팀은 Unity로의 내보내기를 자동화하고 다양한 디바이스에서 빠르게 반복 작업을 진행할 수 있었으며, 이를 통해 그들의 음악적 미스터리 게임을 현실로 구현할 수 있었습니다.
YouTube 크리에이터이자 Proxima Studio의 설립자인 Harvey Newman이 개발 과정에 대해 배운 점들을 공유합니다.
이미지 제공: Proxima Studio
퀘벡에 위치한 인디 게임 스튜디오인 Unreliable Narrators가 어떻게 Maya와 MotionBuilder를 사용해 창의력을 발휘하고 기술적 장벽을 극복했는지 알아보십시오.
이미지 제공: Unreliable Narrators
인디 게임 개발사인 Artifice는 다채로운 RPG 타이틀인 원탁의 전설(Legends of the Round Table)의 아트워크를 제작하는 데 Maya Creative를 광범위하게 사용했습니다. 유연한 종량제 모델이 이 프로세스에 가장 적합했던 이유를 알아보십시오.
이미지 제공: Artifice Studio
"인디 게임"은 주요 비디오 게임 퍼블리셔의 기술 또는 재정 지원 없이 개인 또는 소규모 개발 팀이 제작하는 게임입니다.
인디 비디오 게임을 디자인하고 개발하려면 기술적인 측면의 컴퓨터 공학에 대한 지식과 예술적인 측면의 창의성이 필요합니다. 게임 개발자는 프로그래밍 언어의 숙달, 기술적 역량, 강력한 게임 개발 소프트웨어의 사용 능력 등 게임 개발 분야에 대한 폭넓은 이해를 갖춰야 합니다.
인디 게임 제작 비용은 일반적으로 메이저 스튜디오에서 출시하는 AAA급 게임보다 훨씬 저렴합니다. 비용은 매우 다양할 수 있으며, 대략 10,000달러 정도에서 시작해 규모가 큰 인디 개발 팀의 경우 최대 1,000,000달러까지 이를 수 있습니다.
인디 게임 제작사들은 다양한 장르에서 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 몇 년 동안 특히 롤플레잉 게임(RPG), 1인칭 슈팅(FPS), 2D 플랫폼 게임, 3D 오픈 월드 게임, 전략 게임, 그리고 시뮬레이션 게임에서 인기 있는 작품들이 등장했습니다.
비디오 게임이 성공하려면 다양한 요소가 결합되어야 합니다. 인디 게임을 제작할 때는 즐거운 게임 메커니즘, 만족스러운 게임 진행 루프, 적절한 그래픽, 매력적인 스토리텔링, 어렵지만 노력하면 마스터할 수 있는 게임 플레이와 같은 사항이 있어야 합니다. 이 모든 것들은 만족스러운 게임 플레이 경험을 형성하기 위해 일관된 방식으로 함께 맞아야 합니다.