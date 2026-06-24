AI의 속도로 구현하는 통합 CAD, CAM, CAE, PCB 및 PDM

Claude를 Fusion에 연결하여 AI 기반 설계 시작

Autodesk Fusion용 Claude Connector로 자연어 프롬프트를 고정밀 형상으로 변환하십시오. 반복적인 업무를 줄이고 설계에 더 많은 시간을 투자하십시오.

현대 엔지니어를 위한 설계

AI를 워크플로우에 직접 통합하여 컨셉 아이디어를 제조 가능한 설계로 매끄럽게 전환하십시오. 새로운 MCP(Model Context Protocol)를 통해, Anthropic의 Claude와 같은 타사 AI 시스템이 이제 Fusion 환경 내에서 설계 데이터에 안전하게 액세스하고 작업을 수행할 수 있습니다.

단순한 프롬프트를 넘어, AI 생성 제안을 체계적이고 편집 가능한 엔지니어링 작업으로 바꿔 보십시오.
 

설계-제조 워크플로우의 재구상

Autodesk Fusion 설계 워크플로우

실시간 설계 워크플로우

Claude의 능력은 단순한 분석이나 제안을 넘어섭니다. Fusion MCP를 통해 Fusion 내에서 설계 형상과 피쳐를 생성하고 수정하며 쿼리하는 것까지 도와줄 수 있습니다.

 

Autodesk Fusion 제조 워크플로우

다단계 제조 워크플로우 자동화

Fusion을 도구 및 워크플로우에 연결하고, 자연어로 제조 루틴을 자동화하십시오.

 

Autodesk Fusion 에이전트 워크플로우

맞춤형 에이전트 워크플로우

Fusion MCP를 통해 사용자와 개발자, 팀 모두가 Claude를 활용하여 맞춤형 Fusion 워크플로우를 만들 수 있습니다.

 

Autodesk Fusion COSMER

"MCP를 통해 Claude를 Fusion에 직접 임베드하면 엔지니어들이 도구를 벗어나지 않고도 AI 기능을 활용할 수 있습니다. 워크플로우가 여러 서비스를 넘나들 수 있으므로, 여러 도구를 아우르는 프로세스를 관리하는 팀에 특히 유용합니다."

— COSMER

프롬프트에서 생산 인식 설계까지

제품 디자이너용

형태와 기능을 더 빠르게 탐구

Claude를 활용하여 아이디어를 구상한 다음, 체계적인 설계 작업으로 Fusion에 가져와서 다듬을 수 있습니다.

 

기계 엔지니어용

반복적인 모델링 단계 자동화

수동 설정과 반복 편집을 줄여 설계 검증에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

 

제작자 및 기술 크리에이터용

컨셉에서 실제 구축까지

완전히 편집 가능하고 제조 가능하며, 협업 준비까지 마친 모델로 아이디어 구상에서 생산 단계로 더 빠르게 나아가십시오.

 

AUTODESK FUSION 플랜 및 가격

소규모 R&D 그룹이든, 아니면 수백 명의 엔지니어와 운영자가 있는 다중 현장 제조 비즈니스든, Fusion은 사용자의 규모에 맞춰 함께 확장할 수 있습니다.

Autodesk Fusion

현대적인 제품 개발의 기초

Autodesk Fusion

Fusion을 30일 동안 무료로 체험하세요

 

설계 및 공동 작업을 위한 CAD, CAM, CAE, PCB 및 PDM 필수 기능을 하나의 통합 작업공간에서 제공합니다.

 

포함된 기능:

  • 진정한 통합 CAD/CAM
  • 실시간 팀 협업
  • PCB 설계 + 전기기계 통합
  • 도면 자동화 및 설계 구성

적합한 대상: 초기 단계의 팀 및 메이커

 

 /년

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Autodesk Fusion for Manufacturing

통합 MFG. 전문 공장 및 생산 팀을 위한 솔루션

Autodesk Fusion for Manufacturing

독립형 CAM 도구에서 벗어나려는 팀에 적합합니다. 고급 CAM 자동화, 고정밀 기계가공 및 강력한 CAD 도구를 하나의 환경에 통합하십시오.

 

팀이 기존 CAD/CAM 스택에서 전환해야 하는 이유:

  • CAD → CAM 핸드오프 중 기능 손실, 모델 깨짐이 없으며 재작업도 필요하지 않음
  • 하나의 워크플로우를 달성하기 위해 값비싼 여러 라이센스 비용을 지불할 필요가 없음
  • 클라우드 협업은 전체 공장이 단일 정보 저장소에서 운영된다는 것을 의미함

 

모든 Fusion 기능과 더불어, 다음과 같은 고급 제조 기능이 포함되어 있습니다.

  • 생산 등급의 정확도를 위한 2D부터 전체 5축 기계 가공 제공
  • 밀링, 터닝 및 턴-밀을 위한 지능형 가공 경로
  • 설정 및 사이클 시간을 단축하는 자동화된 CAM 프로그래밍
  • 진행 중 부품 검사 + 프로빙
  • 자유롭게 완전히 편집 가능한 후처리기
  • 재작업 및 데이터 변환을 제거하는 통합 CAD + CAM
  • 프로토타이핑부터 생산까지 확장 가능한 워크플로우

 

 /년

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Autodesk Fusion for Design

현대화 준비를 마친 엔지니어링 팀을 위한 완벽한 설계 + 데이터 플랫폼

Autodesk Fusion for Design

기존 시스템의 복잡성 없이 엔터프라이즈급 정확성, 데이터 엄격성, 설계에서 제조까지의 연속성이 필요한 팀에 적합합니다.

 

팀이 기존 도구 및 애드온에서 전환해야 하는 이유:

  • 실시간 협업 및 클라우드 데이터로 의사 결정 속도 향상
  • 버전 충돌, 깨진 참조 또는 파일 동기화 문제가 없음
  • 하나의 플랫폼에서 설계, 데이터 관리 및 제조에 드는 총 비용 절감

 

모든 Fusion 기능과 더불어, 다음과 같은 고급 설계 기능이 포함되어 있습니다.

  • 초기에 자주 검증할 수 있는 11가지 고급 시뮬레이션 학습
  • 경량, 고성능 혁신을 위한 제너레이티브 디자인
  • 복잡한 형상을 위한 고급 표면 처리 및 메쉬 도구
  • 제조 가능성을 고려한 설계용 플라스틱, 판금 및 DFM 도구
  • 기업의 엄격한 요구 사항과 공급망을 지원하는 통합 데이터 관리 및 PLM

 

 

 /년

 

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미디어 속의 Autodesk Fusion

Anthropic, Blender와 Adobe 등 크리에이티브 도구를 위한 Claude 커넥터 9종 출시
Claude, 크리에이티브 도구를 위한 신규 커넥터 9종 추가
Blender, Autodesk, Adobe와 손잡고 Claude를 애니메이션 파이프라인으로 확장하는 Anthropic
Anthropic, 'Claude for Creative Work'를 공개하여 AI를 전문 크리에이티브 도구로 확장
Anthropic, Adobe 등과 손잡고 Claude로 창작 활동 지원
Anthropic, OpenAI 및 Gemini가 이미지 기능에 주력하는 가운데 Claude를 크리에이티브 도구 9종에 통합

제품 개발 프로세스를 현대화할 준비가 되셨나요?

Autodesk Fusion은 설계, 제조, 데이터 및 운영을 단일 플랫폼에 통합하여 전체 제품 개발 프로세스를 연결합니다.

이 양식을 작성해 주시면 오토데스크 영업 팀이 귀사의 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다.