Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Family
- Revit
- Civil 3D
- Forma Design Collaboration
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
AI를 워크플로우에 직접 통합하여 컨셉 아이디어를 제조 가능한 설계로 매끄럽게 전환하십시오. 새로운 MCP(Model Context Protocol)를 통해, Anthropic의 Claude와 같은 타사 AI 시스템이 이제 Fusion 환경 내에서 설계 데이터에 안전하게 액세스하고 작업을 수행할 수 있습니다.
단순한 프롬프트를 넘어, AI 생성 제안을 체계적이고 편집 가능한 엔지니어링 작업으로 바꿔 보십시오.
Claude의 능력은 단순한 분석이나 제안을 넘어섭니다. Fusion MCP를 통해 Fusion 내에서 설계 형상과 피쳐를 생성하고 수정하며 쿼리하는 것까지 도와줄 수 있습니다.
Fusion을 도구 및 워크플로우에 연결하고, 자연어로 제조 루틴을 자동화하십시오.
Fusion MCP를 통해 사용자와 개발자, 팀 모두가 Claude를 활용하여 맞춤형 Fusion 워크플로우를 만들 수 있습니다.
— COSMER
제품 디자이너용
Claude를 활용하여 아이디어를 구상한 다음, 체계적인 설계 작업으로 Fusion에 가져와서 다듬을 수 있습니다.
기계 엔지니어용
수동 설정과 반복 편집을 줄여 설계 검증에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
제작자 및 기술 크리에이터용
완전히 편집 가능하고 제조 가능하며, 협업 준비까지 마친 모델로 아이디어 구상에서 생산 단계로 더 빠르게 나아가십시오.
소규모 R&D 그룹이든, 아니면 수백 명의 엔지니어와 운영자가 있는 다중 현장 제조 비즈니스든, Fusion은 사용자의 규모에 맞춰 함께 확장할 수 있습니다.
현대적인 제품 개발의 기초
설계 및 공동 작업을 위한 CAD, CAM, CAE, PCB 및 PDM 필수 기능을 하나의 통합 작업공간에서 제공합니다.
포함된 기능:
적합한 대상: 초기 단계의 팀 및 메이커
통합 MFG. 전문 공장 및 생산 팀을 위한 솔루션
독립형 CAM 도구에서 벗어나려는 팀에 적합합니다. 고급 CAM 자동화, 고정밀 기계가공 및 강력한 CAD 도구를 하나의 환경에 통합하십시오.
팀이 기존 CAD/CAM 스택에서 전환해야 하는 이유:
모든 Fusion 기능과 더불어, 다음과 같은 고급 제조 기능이 포함되어 있습니다.
현대화 준비를 마친 엔지니어링 팀을 위한 완벽한 설계 + 데이터 플랫폼
기존 시스템의 복잡성 없이 엔터프라이즈급 정확성, 데이터 엄격성, 설계에서 제조까지의 연속성이 필요한 팀에 적합합니다.
팀이 기존 도구 및 애드온에서 전환해야 하는 이유:
모든 Fusion 기능과 더불어, 다음과 같은 고급 설계 기능이 포함되어 있습니다.
Autodesk Fusion은 설계, 제조, 데이터 및 운영을 단일 플랫폼에 통합하여 전체 제품 개발 프로세스를 연결합니다.
이 양식을 작성해 주시면 오토데스크 영업 팀이 귀사의 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다.