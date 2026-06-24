AI를 워크플로우에 직접 통합하여 컨셉 아이디어를 제조 가능한 설계로 매끄럽게 전환하십시오. 새로운 MCP(Model Context Protocol)를 통해, Anthropic의 Claude와 같은 타사 AI 시스템이 이제 Fusion 환경 내에서 설계 데이터에 안전하게 액세스하고 작업을 수행할 수 있습니다.

단순한 프롬프트를 넘어, AI 생성 제안을 체계적이고 편집 가능한 엔지니어링 작업으로 바꿔 보십시오.

