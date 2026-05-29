Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
橋梁、トンネルから道路、鉄道、水道システムに至るまで、土木インフラは現代社会の基盤であり、人々の移動や交流、そして暮らしに不可欠な公共サービスを支えています。現在の新しいツールとテクノロジーは土木工学の専門家たちの可能性を広げ、建設アセットそのものだけでなく、その計画、設計、実施方法も変革しています。
Autodesk Civil 3D はコラボレーション、生産性、設計意思決定プロセスを向上させる計画、設計、開発の実行に対応したツールを提供し、土木エンジニアリングの最新のワークフローをサポートしながら、チームが現在および未来のより良いインフラを建設できるよう支援します。
Autodesk Civil 3D には 1 ヵ月、1 年、複数年のサブスクリプションがあり、従量課金制の Autodesk Flex でご利用いただくこともできます。サブスクリプションは、Autodesk ストア、オートデスクの担当営業、または認定販売パートナーからご購入いただけます。ブラウザ ウィンドウの右下隅にあるアイコンをクリックして、Autodesk Assistant から購入のサポートを受けることもできます。
Autodesk Civil 3D は、2005 年にリリースされて以来、スタンドアロンのソフトウェア製品ですが、AutoCAD プラットフォーム上に構築されているため業界の利用者に「AutoCAD Civil 3D」と呼ばれることもあります。Civil 3D には、AutoCAD にはない土木インフラ設計および地理空間解析に特化したツールセットが含まれています。一方、AutoCAD には、Civil 3D に含まれていない他の業種別ツールセットが含まれています。Architecture, Engineering & Construction Collection のサブスクリプションを購入すると、Civil 3D も、AutoCAD の業種別ツールセットもすべてご利用いただけます。詳細を確認して、各サブスクリプションを比較できます（英語）。
Civil 3D の使い方を習得するにはさまざまな手段があり、自習方式を希望するか、専門のインストラクターの指導を希望するかによって異なります。
はい。手始めとして、このソフトウェアにはスキルを高め、さまざまな機能やツールセットの使用方法を学ぶために役立つ学習モジュールとリソースがあります。
1 ヵ月契約の Civil 3D サブスクリプションの価格は
はい。新規ユーザーは、Civil 3D ソフトウェアの 30 日間無償体験版をご利用いただけます。無償体験版をキャンセルするには、体験期間が終了する前に自動更新設定をオフに切り替えてください。体験版の開始時に支払方法を入力していない場合は、自動的に有効期限が切れます。詳細はこちら。
はい。学生や教員の皆さまは、1 年間無償でオートデスクの製品とサービスにアクセスできる教育機関限定ライセンスをご利用いただけます。このライセンスは、利用資格を満たしている間は更新してご利用を継続できます。詳細については、オートデスク教育機関限定ライセンスをご覧ください。
オートデスクは、環境・社会活動に貢献する設計を手がける非営利団体、スタートアップの皆さまにソフトウェアを寄付しています。詳細については、テクノロジー支援プログラム (英語) をご覧ください。
Civil 3D の使用量と使用期間によって異なります。Civil 3D を短期間集中的に使用する場合は、1 ヵ月サブスクリプションが適しています。1 年サブスクリプションと比べて月あたりの費用がわずかに高くなりますが、その月末にキャンセルできます。Civil 3D を 8 ヵ月以上集中的に使用する場合は、1 年サブスクリプションの方が経済的です。3 年サブスクリプションは、1 年サブスクリプションと比べて費用節約になりませんが、3 年間分の費用が固定されるため価格変更がなく、サブスクリプション コストを予測できます。お客様またはチーム メンバーがたまにしかアクセスしないことが予想される場合は、Flex プランが適しています。各トークン ユニットで、1 ユーザーが Civil 3D を 1 日（24 時間）フル アクセスで利用でき、受け取ったトークンはチーム内のユーザーで分けることができます。必要に応じてトークンを追加購入できますが、1 日に使用できるのは 9 トークンのみです。このオプションの詳細についてはこちらをご覧ください。
サブスクリプションでは、選択したサブスクリプションに応じて、1 登録ユーザーが 1 ヵ月または 1 年間、Civil 3D を継続的に使用できます。Autodesk Flex では、最小 100 トークンを受け取り、それぞれ Civil 3D に 24 時間アクセスできます。異なる登録ユーザーが 1 日に最大 9 トークンを使用でき、必要に応じて月ごとにトークンを追加購入できます。詳細については、www.autodesk.com/jp/flex をご覧ください。
はい。ほとんどの地域では、サブスクリプションの期間を 1 ヵ月から 1 年間、または 3 年に変更できます。ご利用の地域で期間変更のオプションが提供されていない場合は、元のサブスクリプションの有効期限が切れてから、別の期間の新規サブスクリプションをご購入ください。
期間変更のプロセスは、サブスクリプションをどのように購入したかによって異なります。
はい。別のユーザーの代わりに Civil 3D を購入できます。ソフトウェアのサブスクリプションに使用した Autodesk Account にサインインし、ユーザー アイコンをクリックします。次に、ソフトウェア アクセスを割り当てるユーザーの電子メール アドレスを入力すると、Civil 3D をダウンロードしてインストールするための招待状を送信できます。詳しくは、ユーザーとアクセス権の管理に関するページを参照してください。
1 ヵ月および年契約のサブスクリプションでは、シングルユーザーのアクセス権が提供されます。1 人のユーザーのみがアクセスでき、それぞれのサブスクリプション シートをアクティベートして利用します。ユーザーはライセンスを共有することはできませんが、追加のスタンドアロン ライセンスを購入して別のユーザーに割り当てることができます。Flex の場合、Civil 3D への 24 時間アクセスを提供するトークンを複数のユーザーに分けることができます。任意の日に最大 9 人の異なるユーザーがトークンを使用できます。
Civil 3D サブスクリプションでは、3 つ前までのバージョンをインストールして使用できます。ダウンロード可能なバージョンは、サブスクリプションのご購入後に Autodesk Account（英語）に一覧表示されます。「サブスクリプション メンバーが使用可能な前バージョン」も参照してください。
最近購入したサブスクリプションはキャンセルでき、返金可能期間内に手続きすれば、払い戻しの対象となる場合があります。
Autodesk Assistant（オートデスク Web サイト ページの右下にあるアイコン）を使用するか、オートデスクに問い合わせて払い戻しを依頼してください。
Autodesk AppStore から購入し、PayPal で支払ったサブスクリプションをキャンセルまたは返品する必要がある場合は、PayPal アカウントを介してサブスクリプションをキャンセルする必要があります。
サブスクリプションを返品せずに次の契約更新を行わないようにするには、Autodesk Account で自動更新をオフにします。サブスクリプションは、契約終了期日までアクティブなままになります。
はい。返金可能期間内に手続きを行えば、払い戻しを受けることができます。
Civil 3D は、Microsoft® Windows® 11 または Windows 10 バージョン 1809 以降で動作します。ハードウェアの推奨条件は次のとおりです。
Civil 3D の動作環境のすべてを参照してください。
Civil 3D のサブスクリプションでは、最大 3 台のコンピューターまたは他のデバイスにインストールできます。ただし、指名ユーザーがソフトウェアにサインインして使用できるのは、一度に 1 台のコンピューターのみです。詳細については、「ソフトウェア使用許諾契約 」を参照してください。
Civil 3D をコンピューターで使用するためにインターネットに接続する必要はありません。ただし、サブスクリプションが有効であることを確認するために、30 日ごとにインターネットに接続する必要があります。また、Civil 3D を最初にデスクトップにインストールしてアクティベーションする際には、インターネット接続が必要になります。