よくある質問（FAQ） 

Civil 3D サブスクリプションに関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D サブスクリプションに関するよくある質問と回答を紹介しています。 

よりスマートな土木インフラ設計が可能に

建設プロジェクトを捉えたチャオプラヤー川とその周辺の街の航空写真。

土木インフラ向けの精密な設計ツールとドキュメント ツール

橋梁、トンネルから道路、鉄道、水道システムに至るまで、土木インフラは現代社会の基盤であり、人々の移動や交流、そして暮らしに不可欠な公共サービスを支えています。現在の新しいツールとテクノロジーは土木工学の専門家たちの可能性を広げ、建設アセットそのものだけでなく、その計画、設計、実施方法も変革しています。  

Autodesk Civil 3D はコラボレーション、生産性、設計意思決定プロセスを向上させる計画、設計、開発の実行に対応したツールを提供し、土木エンジニアリングの最新のワークフローをサポートしながら、チームが現在および未来のより良いインフラを建設できるよう支援します。 

街を背景にして橋を渡るライト レールの列車。

Autodesk Civil 3D の購入方法  

Autodesk Civil 3D には 1 ヵ月、1 年、複数年のサブスクリプションがあり、従量課金制の Autodesk Flex でご利用いただくこともできます。サブスクリプションは、Autodesk ストア、オートデスクの担当営業、または認定販売パートナーからご購入いただけます。ブラウザ ウィンドウの右下隅にあるアイコンをクリックして、Autodesk Assistant から購入のサポートを受けることもできます。 

Civil 3D 製品に関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D と AutoCAD Civil 3D の違いを教えてください。

Autodesk Civil 3D は、2005 年にリリースされて以来、スタンドアロンのソフトウェア製品ですが、AutoCAD プラットフォーム上に構築されているため業界の利用者に「AutoCAD Civil 3D」と呼ばれることもあります。Civil 3D には、AutoCAD にはない土木インフラ設計および地理空間解析に特化したツールセットが含まれています。一方、AutoCAD には、Civil 3D に含まれていない他の業種別ツールセットが含まれています。Architecture, Engineering & Construction Collection のサブスクリプションを購入すると、Civil 3D も、AutoCAD の業種別ツールセットもすべてご利用いただけます。詳細を確認して、各サブスクリプションを比較できます（英語）。

Autodesk Civil 3D の使い方を習得する効果的な方法を教えてください。

Civil 3D の使い方を習得するにはさまざまな手段があり、自習方式を希望するか、専門のインストラクターの指導を希望するかによって異なります。  

  • Civil 3D for Infrastructure Design の認定プロフェッショナルの資格取得に向けて準備できます。「Civil 3D for Infrastructure Design のオートデスク認定プロフェッショナル」（英語）はオンデマンドで実施され、認定準備コースには講義、演習、知識確認の課題、評価テストが含まれます。
  • Autodesk Learning では、Civil 3D 認定試験に備えるためのプログラムなど、オンデマンドのオンライン トレーニング プログラム （英語）を提供しています。
  • その他にもセルフガイド学習に利用できるオンデマンド学習リソースがオンラインで提供されています。詳細は、以下をご覧ください。

Autodesk Civil 3D の使い方を自習方式で習得することはできますか?

はい。手始めとして、このソフトウェアにはスキルを高め、さまざまな機能やツールセットの使用方法を学ぶために役立つ学習モジュールとリソースがあります。 

Civil 3D の価格、体験版、割引に関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D の価格を教えてください。

1 ヵ月契約の Civil 3D サブスクリプションの価格は /月です。1 年契約の Civil 3D サブスクリプションの価格は /年です。3 年契約の Civil 3D サブスクリプションの価格は です。一時的な製品利用など、使用頻度が高くない場合には、従量課金制の Autodesk Flex もご利用いただけます。詳細については、Autodesk Flex をご覧ください。 

オートデスクは Autodesk Civil 3D ソフトウェアの無償体験版を提供していますか?

はい。新規ユーザーは、Civil 3D ソフトウェアの 30 日間無償体験版をご利用いただけます。無償体験版をキャンセルするには、体験期間が終了する前に自動更新設定をオフに切り替えてください。体験版の開始時に支払方法を入力していない場合は、自動的に有効期限が切れます。詳細はこちら

学生、教職員、非営利団体向けの割引はありますか?

はい。学生や教員の皆さまは、1 年間無償でオートデスクの製品とサービスにアクセスできる教育機関限定ライセンスをご利用いただけます。このライセンスは、利用資格を満たしている間は更新してご利用を継続できます。詳細については、オートデスク教育機関限定ライセンスをご覧ください。 

 

オートデスクは、環境・社会活動に貢献する設計を手がける非営利団体、スタートアップの皆さまにソフトウェアを寄付しています。詳細については、テクノロジー支援プログラム (英語) をご覧ください。

Civil 3D のサブスクリプション プランと購入に関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D の 1 ヵ月サブスクリプション、1 年サブスクリプション、複数年サブスクリプション、または Autodesk Flex のどれを選ぶべきですか?

Civil 3D の使用量と使用期間によって異なります。Civil 3D を短期間集中的に使用する場合は、1 ヵ月サブスクリプションが適しています。1 年サブスクリプションと比べて月あたりの費用がわずかに高くなりますが、その月末にキャンセルできます。Civil 3D を 8 ヵ月以上集中的に使用する場合は、1 年サブスクリプションの方が経済的です。3 年サブスクリプションは、1 年サブスクリプションと比べて費用節約になりませんが、3 年間分の費用が固定されるため価格変更がなく、サブスクリプション コストを予測できます。お客様またはチーム メンバーがたまにしかアクセスしないことが予想される場合は、Flex プランが適しています。各トークン ユニットで、1 ユーザーが Civil 3D を 1 日（24 時間）フル アクセスで利用でき、受け取ったトークンはチーム内のユーザーで分けることができます。必要に応じてトークンを追加購入できますが、1 日に使用できるのは 9 トークンのみです。このオプションの詳細についてはこちらをご覧ください。 

Autodesk Civil 3D のサブスクリプションと Autodesk Flex の違いを教えてください。

サブスクリプションでは、選択したサブスクリプションに応じて、1 登録ユーザーが 1 ヵ月または 1 年間、Civil 3D を継続的に使用できます。Autodesk Flex では、最小 100 トークンを受け取り、それぞれ Civil 3D に 24 時間アクセスできます。異なる登録ユーザーが 1 日に最大 9 トークンを使用でき、必要に応じて月ごとにトークンを追加購入できます。詳細については、www.autodesk.com/jp/flex をご覧ください。 

Autodesk Civil 3D のサブスクリプション プランや期間は変更できますか?

はい。ほとんどの地域では、サブスクリプションの期間を 1 ヵ月から 1 年間、または 3 年に変更できます。ご利用の地域で期間変更のオプションが提供されていない場合は、元のサブスクリプションの有効期限が切れてから、別の期間の新規サブスクリプションをご購入ください。  

 

期間変更のプロセスは、サブスクリプションをどのように購入したかによって異なります。

  • オンラインでサブスクリプションを購入した場合：Autodesk Account にサインインして Civil 3Dのサブスクリプションの詳細を開きます。［契約更新の詳細］で［期間］を探し、［変更］をクリックします。新しい契約期間を選択して［確認］をクリックします。詳細はこちら
  • オートデスク認定販売パートナーからサブスクリプションを購入した場合：購入した認定販売パートナーに連絡して変更を依頼します。連絡先情報を確認するには、Autodesk Account にサインインし、［請求と注文］に移動して［サブスクリプションと契約］を探します。該当する契約を見つけて［更新］をクリックすると、認定販売パートナーの名前と電子メール アドレスが表示されます。  

サブスクリプションを代理で購入することはできますか?

はい。別のユーザーの代わりに Civil 3D を購入できます。ソフトウェアのサブスクリプションに使用した Autodesk Account にサインインし、ユーザー アイコンをクリックします。次に、ソフトウェア アクセスを割り当てるユーザーの電子メール アドレスを入力すると、Civil 3D をダウンロードしてインストールするための招待状を送信できます。詳しくは、ユーザーとアクセス権の管理に関するページを参照してください。

複数のユーザーが 1 つのサブスクリプションを共有できますか?

1 ヵ月および年契約のサブスクリプションでは、シングルユーザーのアクセス権が提供されます。1 人のユーザーのみがアクセスでき、それぞれのサブスクリプション シートをアクティベートして利用します。ユーザーはライセンスを共有することはできませんが、追加のスタンドアロン ライセンスを購入して別のユーザーに割り当てることができます。Flex の場合、Civil 3D への 24 時間アクセスを提供するトークンを複数のユーザーに分けることができます。任意の日に最大 9 人の異なるユーザーがトークンを使用できます。 

サブスクリプションでは Civil 3D のどのバージョンを使用できますか?

Civil 3D サブスクリプションでは、3 つ前までのバージョンをインストールして使用できます。ダウンロード可能なバージョンは、サブスクリプションのご購入後に Autodesk Account（英語）に一覧表示されます。「サブスクリプション メンバーが使用可能な前バージョン」も参照してください。 

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Civil 3D のキャンセル、契約更新、払い戻しに関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D のサブスクリプションをキャンセルするにはどうすればよいですか?

最近購入したサブスクリプションはキャンセルでき、返金可能期間内に手続きすれば、払い戻しの対象となる場合があります。 

  • 1 ヵ月サブスクリプションの場合：購入または契約更新から 15 日以内に返品。
  • 1 年サブスクリプションまたは 3 年サブスクリプションの場合：購入または契約更新から 30 日以内に返品。 
  • Flex トークン注文の場合：購入から 30 日以内に返品。  

Autodesk Assistant（オートデスク Web サイト ページの右下にあるアイコン）を使用するか、オートデスクに問い合わせて払い戻しを依頼してください。 

Autodesk AppStore から購入し、PayPal で支払ったサブスクリプションをキャンセルまたは返品する必要がある場合は、PayPal アカウントを介してサブスクリプションをキャンセルする必要があります。 

自動更新を停止するにはどうすればよいですか?

サブスクリプションを返品せずに次の契約更新を行わないようにするには、Autodesk Account で自動更新をオフにします。サブスクリプションは、契約終了期日までアクティブなままになります。

Autodesk Civil 3D のサブスクリプションを早期にキャンセルした場合、払い戻しを受けられますか?

はい。返金可能期間内に手続きを行えば、払い戻しを受けることができます。 

  • 1 ヵ月サブスクリプションの場合：購入または契約更新から 15 日以内に返品。
  • 1 年サブスクリプションまたは 3 年サブスクリプションの場合：購入または契約更新から 30 日以内に返品。 
  • Flex トークン注文の場合：購入から 30 日以内に返品。  

Civil 3D の動作環境と使用方法に関するよくある質問（FAQ）

Autodesk Civil 3D の推奨コンピューター要件を教えてください。

Civil 3D は、Microsoft® Windows® 11 または Windows 10 バージョン 1809 以降で動作します。ハードウェアの推奨条件は次のとおりです。  

  • 3 GHz 以上のプロセッサ（ベース）または 4 GHz 以上（ターボ）
  • 32 GB のメモリ
  • 8 GB の GPU ビデオ カード 
  • 20 GB のストレージ  

Civil 3D の動作環境のすべてを参照してください。

Autodesk Civil 3D を複数のコンピューターにインストールできますか?

Civil 3D のサブスクリプションでは、最大 3 台のコンピューターまたは他のデバイスにインストールできます。ただし、指名ユーザーがソフトウェアにサインインして使用できるのは、一度に 1 台のコンピューターのみです。詳細については、「ソフトウェア使用許諾契約 」を参照してください。

Autodesk Civil 3D を使用するには、インターネットに接続する必要がありますか?

Civil 3D をコンピューターで使用するためにインターネットに接続する必要はありません。ただし、サブスクリプションが有効であることを確認するために、30 日ごとにインターネットに接続する必要があります。また、Civil 3D を最初にデスクトップにインストールしてアクティベーションする際には、インターネット接続が必要になります。

法的使用条件

オートデスクの無償ソフトウェアやクラウドサービスをご利用の際には、ソフトウェアまたはクラウド サービスに付随する利用規約の使用条件 (英語) およびその他の規約の条件に同意し、遵守していただく必要があります。  教育機関限定ライセンスまたはサブスクリプションで提供されるソフトウェアおよびクラウドベースのサービスは、利用資格を持つユーザーに限り、教育目的でのみご利用いただけます。商用、業務用またはその他の営利目的で利用することはできません。