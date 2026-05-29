Civil 3D の使用量と使用期間によって異なります。Civil 3D を短期間集中的に使用する場合は、1 ヵ月サブスクリプションが適しています。1 年サブスクリプションと比べて月あたりの費用がわずかに高くなりますが、その月末にキャンセルできます。Civil 3D を 8 ヵ月以上集中的に使用する場合は、1 年サブスクリプションの方が経済的です。3 年サブスクリプションは、1 年サブスクリプションと比べて費用節約になりませんが、3 年間分の費用が固定されるため価格変更がなく、サブスクリプション コストを予測できます。お客様またはチーム メンバーがたまにしかアクセスしないことが予想される場合は、Flex プランが適しています。各トークン ユニットで、1 ユーザーが Civil 3D を 1 日（24 時間）フル アクセスで利用でき、受け取ったトークンはチーム内のユーザーで分けることができます。必要に応じてトークンを追加購入できますが、1 日に使用できるのは 9 トークンのみです。このオプションの詳細についてはこちらをご覧ください。