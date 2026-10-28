Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
交通インフラ プロジェクトで生成されるデータは、かつてないほど増加しています。閉鎖的な従来のソフトウェアによって、データが分断され、管理が困難になる状況から脱却しましょう。オートデスクは、最新のインフラに対応するクラウド コラボレーションと AI を活用した機能を備えた、オープンで相互運用性に優れたプラットフォーム上で、人、データ、ワークフローをつなぎます。これにより、将来の変化に対応し、長期にわたって機能するレジリエントなインフラを設計および構築できます。
従来のソフトウェアからの移行は、大きな決断です。オートデスクは、世界中の企業や行政機関の移行を成功に導いてきました。チームの生産性を維持し、プロジェクトを軌道に乗せながら、お客様も安心して移行できるよう支援します。
が、プロジェクト管理には BIM と GIS の融合が不可欠だと回答
が、相互運用性によってコラボレーションが向上すると回答
が、データの品質の低さがプロジェクト デリバリーに影響すると回答
交通インフラ分野の組織の 60% が、相互運用性の実現に向けたデジタル トランスフォーメーションの取り組みで、 大きな進展があったと報告しています。この流れに乗り遅れないようにしましょう。
— Russel Vine 氏、Cross River Rail Delivery Authority、戦略的コミュニケーション & エンゲージメント部門
ゼネラル マネージャー
— Kelly M. Barber 氏、ペンシルベニア州運輸局、道路管理部門チーフ エンジニア
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