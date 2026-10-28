従来のソフトウェアから脱却

オートデスクを選ぶ理由

未来のレジリエントな交通インフラの計画、設計、建設、維持管理を支える最新のプラットフォームをご紹介します。

大河に架かる橋の上を列車が走っています。背景には、山々と美しい緑の風景が見えます。

レジリエントなインフラの未来を支えるのは、相互運用性です

交通インフラ プロジェクトで生成されるデータは、かつてないほど増加しています。閉鎖的な従来のソフトウェアによって、データが分断され、管理が困難になる状況から脱却しましょう。オートデスクは、最新のインフラに対応するクラウド コラボレーションと AI を活用した機能を備えた、オープンで相互運用性に優れたプラットフォーム上で、人、データ、ワークフローをつなぎます。これにより、将来の変化に対応し、長期にわたって機能するレジリエントなインフラを設計および構築できます。

従来のソフトウェアからの移行は、大きな決断です。オートデスクは、世界中の企業や行政機関の移行を成功に導いてきました。チームの生産性を維持し、プロジェクトを軌道に乗せながら、お客様も安心して移行できるよう支援します。

交通インフラ業界のリーダーたちは、レジリエントなインフラにとって、相互運用性が不可欠であるという認識で一致しています

85%

が、プロジェクト管理には BIM と GIS の融合が不可欠だと回答

83%

が、相互運用性によってコラボレーションが向上すると回答

84%

が、データの品質の低さがプロジェクト デリバリーに影響すると回答

*データ ソースを表示
*データ ソースを非表示にする

交通インフラ分野の大手企業がオートデスクを選ぶ理由とは

交通インフラ分野の組織の 60% が、相互運用性の実現に向けたデジタル トランスフォーメーションの取り組みで、 大きな進展があったと報告しています。この流れに乗り遅れないようにしましょう。

『交通インフラ資産のオーナーがオートデスクを選ぶ理由』ガイド

『交通インフラ資産のオーナーがオートデスクを選ぶ理由』

交通インフラ資産のオーナーがチームとデータをつなぎ、プロジェクトの予測可能性を高め、資産ライフサイクル全体を通じてより的確な意思決定を行う方法をご覧ください。

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『エンジニアリング コンサルタントがオートデスクを選ぶ理由』

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エンジニアリング コンサルタントが連携を強化し、手戻りを減らし、意思決定を迅速化し、プロジェクト デリバリーの規模をより効果的に拡大する方法をご覧ください。

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オートデスクが支える、チームによるより良い建設

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