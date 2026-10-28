交通インフラ プロジェクトで生成されるデータは、かつてないほど増加しています。閉鎖的な従来のソフトウェアによって、データが分断され、管理が困難になる状況から脱却しましょう。オートデスクは、最新のインフラに対応するクラウド コラボレーションと AI を活用した機能を備えた、オープンで相互運用性に優れたプラットフォーム上で、人、データ、ワークフローをつなぎます。これにより、将来の変化に対応し、長期にわたって機能するレジリエントなインフラを設計および構築できます。

従来のソフトウェアからの移行は、大きな決断です。オートデスクは、世界中の企業や行政機関の移行を成功に導いてきました。チームの生産性を維持し、プロジェクトを軌道に乗せながら、お客様も安心して移行できるよう支援します。