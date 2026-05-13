Affina le tue competenze didattiche e distinguiti dalla concorrenza

Autodesk Certified Instructor

Gli Autodesk Certified Instructor possiedono le conoscenze sui prodotti necessarie per soddisfare gli standard del settore e tenere corsi in strutture formative. I badge ACI sono rilasciati e approvati da organizzazioni accreditate. Guadagnati la fiducia dei clienti presentando un badge certificato che attesta le tue credenziali. Per ottenere la certificazione Autodesk Certified Instructor, gli istruttori devono essere affiliati ad un partner di formazione qualificato.

Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Guadagnati la fiducia dei clienti con una credenziale globale che attesta le tue conoscenze

Gli Autodesk Certified Instructor (ACI) sono professionisti affidabili, accreditati e riconosciuti per la conoscenza dei prodotti e delle soluzioni Autodesk, l'offerta di corsi di formazione professionale e le competenze didattiche avanzate. Gli istruttori ACI vengono approvati da Autodesk e sono affiliati ai partner di formazione Autodesk. La loro missione è offrire agli studenti gli strumenti necessari per adattarsi ad un mondo in continua evoluzione.

Distinguiti dalla concorrenza grazie a competenze e credibilità

Insieme ai nostri lungimiranti partner di formazione, desideriamo contribuire a creare un mondo migliore per tutti. L'autorizzazione di Autodesk Certified Instructor è una sfida accessibile con requisiti realistici per gli istruttori. Diventando un istruttore ACI si ottengono risultati tangibili e immediati in termini di potenziamento delle competenze, garanzia di futuri ricavi e possibilità di attirare nuovi clienti e attività a lungo termine sostenibili.

Livelli del programma ACI

Per ottenere la certificazione Autodesk Certified Instructor, gli istruttori devono essere affiliati ad un partner di formazione qualificato. Per poter ottenere una certificazione ACI, gli istruttori devono soddisfare i requisiti minimi del programma.

L'immagine mostra il logo di ACI Standard

ACI Standard

Da conseguire dopo aver ottenuto il titolo di istruttore approvato da Autodesk.

 

ACI Silver

ACI Silver

È necessario rinnovare la certificazione ACI ogni anno per tre anni.

 

L'immagine presenta il logo di ACI Gold

ACI Gold

È necessario rinnovare la certificazione ACI ogni anno per sei anni.

 

L'immagine presenta il logo di ACI Platinum

ACI Platinum

È necessario rinnovare la certificazione ACI ogni anno per nove anni.

 

Classe presso il Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Requisiti per ottenere una certificazione Autodesk Certified Standard

Un distributore partner di formazione Autodesk ti fornirà ulteriori dettagli sui requisiti e sui vantaggi del programma ACI, nonché informazioni per iniziare ad ottenere le credenziali ACI. I requisiti principali includono: 

  • Essere un istruttore affiliato ad un partner di formazione Autodesk attivo
  • Ottenere un ID di istruttore Autodesk dal partner di formazione affiliato
  • Attivare il profilo nel portale di abilitazione per Autodesk Certified Instructor, quindi completare il corso di formazione per formatori
  • Utilizzare in modo attivo e continuativo il sistema TES (Training Evaluation System) di Autodesk

La partecipazione al programma ACI, l'utilizzo del badge di istruttore ACI e il diritto di identificarsi come istruttore ACI sono soggetti alle condizioni del contratto del programma Autodesk Certified Instructor, nonché alle eventuali linee guida per l'utilizzo del badge di istruttore ACI disponibili sul sito del programma o sulla piattaforma dei badge, che possono venire modificate periodicamente ad esclusiva discrezione di Autodesk. Autodesk si riserva il diritto di modificare le condizioni del programma o di cessare il programma in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione.

Workshop nel laboratorio CNC del Diablo Valley College di Pleasant Hill, California. Studenti e insegnanti che lavorano con Fusion 360.

Non attendere il progresso. Promuovilo.

Inizia il percorso per diventare un Autodesk Certified Instructor contattando il responsabile del Centro di formazione autorizzato Autodesk, del Partner accademico autorizzato Autodesk o del Membership Training Provider di riferimento.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro Autodesk Certified Instructor Program Agreement (inglese) e Global Program Guide & Explanation of Benefits (inglese).