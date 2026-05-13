Un distributore partner di formazione Autodesk ti fornirà ulteriori dettagli sui requisiti e sui vantaggi del programma ACI, nonché informazioni per iniziare ad ottenere le credenziali ACI. I requisiti principali includono:
- Essere un istruttore affiliato ad un partner di formazione Autodesk attivo
- Ottenere un ID di istruttore Autodesk dal partner di formazione affiliato
- Attivare il profilo nel portale di abilitazione per Autodesk Certified Instructor, quindi completare il corso di formazione per formatori
- Utilizzare in modo attivo e continuativo il sistema TES (Training Evaluation System) di Autodesk
La partecipazione al programma ACI, l'utilizzo del badge di istruttore ACI e il diritto di identificarsi come istruttore ACI sono soggetti alle condizioni del contratto del programma Autodesk Certified Instructor, nonché alle eventuali linee guida per l'utilizzo del badge di istruttore ACI disponibili sul sito del programma o sulla piattaforma dei badge, che possono venire modificate periodicamente ad esclusiva discrezione di Autodesk. Autodesk si riserva il diritto di modificare le condizioni del programma o di cessare il programma in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione.