IA nel settore Media & Entertainment

La tecnologia Autodesk AI è concepita appositamente per gli artisti che vogliono lavorare più rapidamente, senza scendere a compromessi sulla propria vision. I nostri strumenti accelerano la produzione, ma i risultati restano non distruttivi e basati su parametri, possono essere guidati e regolati artisticamente e non sovrascrivono mai il tuo intento creativo. Autodesk AI è al servizio dei creator in ogni fase della produzione di contenuti multimediali e di intrattenimento, che si tratti di attività di animazione, compositing o pianificazione. E dato che la fiducia è importante, comunichiamo in modo trasparente le nostre modalità di addestramento dell'intelligenza artificiale e di trattamento dei tuoi dati personali. Così puoi creare i tuoi progetti con la massima sicurezza.