L'importanza dell'IA nel settore Media & Entertainment

La tecnologia Autodesk AI è concepita appositamente per gli artisti che vogliono lavorare più rapidamente, senza scendere a compromessi sulla propria vision. I nostri strumenti accelerano la produzione, ma i risultati restano non distruttivi e basati su parametri, possono essere guidati e regolati artisticamente e non sovrascrivono mai il tuo intento creativo. Autodesk AI è al servizio dei creator in ogni fase della produzione di contenuti multimediali e di intrattenimento, che si tratti di attività di animazione, compositing o pianificazione. E dato che la fiducia è importante, comunichiamo in modo trasparente le nostre modalità di addestramento dell'intelligenza artificiale e di trattamento dei tuoi dati personali. Così puoi creare i tuoi progetti con la massima sicurezza.

Principali risultati dei clienti

Workflow più rapidi

Velocizza le attività tecniche ripetitive per dedicare più tempo alle decisioni in ambito creativo.

Personalizzazione e controllo creativo

Mantieni la completa proprietà artistica grazie a output basati sull'intelligenza artificiale non distruttivi che si adattano al tuo stile.

Produzione scalabile per tutti i team

I nostri strumenti di intelligenza artificiale si adattano alle esigenze delle attività di produzione di qualsiasi dimensione o budget, dai creator indipendenti agli studi AAA.

Boxel Studio integra nella propria pipeline funzionalità basate su Autodesk AI, come Flow Studio
Freddy Chávez Olmos e Weverton Alves di Boxel Studio hanno integrato funzionalità di Autodesk AI, come Flow Studio, nella pipeline aziendale.

Perché scegliere Autodesk AI

Noi di Autodesk crediamo che l'IA debba essere utile agli artisti, non il contrario. Ecco perché Autodesk AI si basa su tre principi fondamentali: il controllo della creatività, l'integrazione dei workflow e una trasparenza affidabile. I nostri strumenti sono concepiti per essere perfettamente compatibili con la tua pipeline, adattarsi al tuo stile e tutelare i tuoi dati. È per questo che gli studios e i creatori di tutto il mondo si affidano ad Autodesk per dare vita alle proprie storie.

Strumenti di Autodesk AI per il settore Media & Entertainment

Autodesk Flow Studio

Autodesk Flow Studio

Flow Studio

Trasforma le riprese live action in scene CG modificabili grazie al set di strumenti 3D basato sul cloud e sull'intelligenza artificiale di Flow Studio. Non sono necessarie configurazioni complesse. Racconta le storie che hai sempre immaginato grazie a un'intelligenza artificiale veloce, accessibile e completamente sotto il tuo controllo.

 

MotionMaker in Autodesk Maya

Autodesk Maya

MotionMaker

Concentrati sulle prestazioni e sulla rifinitura della storia. Grazie alla combinazione di keyframing, motion capture e machine learning, MotionMaker genera rapidamente movimenti e offre un ottimo punto di partenza, sia per i personaggi sullo sfondo sia per il protagonista principale. 

Pianificazione generativa del flusso in Autodesk Flow Production Tracking

Flow Production Tracking di Autodesk

Pianificazione generativa del flusso

Ottimizza le tempistiche di produzione grazie all'intelligenza artificiale, che analizza le dipendenze, la disponibilità delle risorse e le priorità creative. La pianificazione generativa del flusso consente ai produttori e ai coordinatori di prendere decisioni in modo più rapido e intelligente.

Set di strumenti basati sull'intelligenza artificiale in Autodesk Flame

Autodesk Flame

Set di strumenti basati sull'intelligenza artificiale

Grazie a una decina di strumenti per la finitura e gli effetti visivi in Flame, puoi generare nuvole di punti 3D per posizionare gli oggetti in una scena, creare fotogrammi aggiuntivi per riprese al rallentatore e molto altro ancora.

 

Immagine per gentile concessione di Cosmic Monkey

Deformazione basata sull'apprendimento automatico in Autodesk Maya

Autodesk Maya

Deformazione basata sull'apprendimento automatico

Simula la deformazione di personaggi complessi con uno strumento rapido e interattivo. Riduci le attività manuali di modifica della forma in base a pesi regolabili e accelera la configurazione dei personaggi.

 

 

"Phantom Sky" è stato realizzato da Griffin Animation Studios in sei settimane utilizzando MotionMaker in Maya. (video: 1:23 min)

In che modo gli studi utilizzano attualmente Autodesk AI?

Per completare progetti come Phantom Sky, un cortometraggio di 90 secondi, un team di artisti impiegherebbe in genere alcuni mesi. Con MotionMaker in Maya, Eddie Chew (fondatore di Griffin Animation Studios) ha dato vita a tantissimi personaggi in sole sei settimane. In questo modo ha avuto più tempo per concentrarsi sugli aspetti più importanti: prestazioni, rifinitura e narrazione. Creando un nuovo equilibrio tra efficienza e creatività, MotionMaker consente di prendere in carico un maggior numero di progetti ambiziosi senza scendere a compromessi sui dettagli.

Scheda di trasparenza dell'IA per la deformazione basata sull'apprendimento automatico in Autodesk Maya

IA responsabile che promuove l'espressione della creatività

Collaboriamo a stretto contatto con studi, artisti ed esperti di tecnologia per garantire che i nostri strumenti di intelligenza artificiale siano trasparenti, sicuri e plasmati dai clienti che li utilizzano.

2025 State of Design & Make: Spotlight on AI in Media and entertainment

Cosa pensano davvero i leader del settore Media & Entertainment dell'IA?

Scopri come l'intelligenza artificiale dà agli artisti gli strumenti giusti, semplifica la produzione e ridefinisce il futuro dei lavori creativi. I leader del settore spiegano perché l'uso dell'IA non è più una scelta facoltativa: è indispensabile per promuovere l'innovazione, automatizzare le attività noiose e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Scarica il report per scoprire diversi approfondimenti esclusivi, le tendenze nell'assunzione di personale e in che modo le aziende più importanti si stanno preparando per il prossimo capitolo dello storytelling con l'intelligenza artificiale.

Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto

Domande frequenti

Quali sono le funzionalità di Autodesk AI al momento disponibili in Flow Studio?

Flow Studio offre un'ampia gamma di strumenti basati sull'intelligenza artificiale pensati per velocizzare il processo creativo. Le caratteristiche principali includono: motion capture senza marcatori, tecnologia Video-to-3D Scene e generazione automatica di elementi essenziali come il tracking della telecamera, gli sfondi puliti, le maschere alfa e la mappatura dei personaggi. Tutti gli elementi sono disponibili per l'esportazione nei tuoi strumenti 3D preferiti, come Maya, Blender o Unreal, così potrai perfezionare e sviluppare facilmente il tuo lavoro con il massimo controllo creativo. Per saperne di più, visita questa pagina

Quali sono le funzionalità di Autodesk AI al momento disponibili in Maya?

In Maya sono disponibili funzionalità di Autodesk AI come MotionMaker e Machine Learning (ML) Deformer. La funzionalità MotionMaker genera animazioni di personaggi a partire da pochi fotogrammi chiave o da un percorso di movimento, accelerando notevolmente i workflow di animazione. ML Deformer simula la deformazione di caratteri complessi in modo rapido e interattivo. Entrambi gli strumenti automatizzano le attività ripetitive e consentono agli artisti di rimanere concentrati sul processo creativo. Per saperne di più, visita questa pagina.

Quali sono le funzionalità di Autodesk AI al momento disponibili in Flame?

Autodesk Flame include un insieme sempre più ampio di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, che consentono di ridurre l'impegno manuale e aumentare l'efficienza complessiva degli effetti visivi e delle rifiniture. Al momento sono incluse le seguenti funzionalità: 

  • Camera Analysis: ricava nuvole di punti 3D da sequenze di fotocamere 2D per consentire all'utente di collocare oggetti in una scena e applicare maschere e gradazioni di colore.
  • Human Body Semantic Keyer: isola il corpo umano in un video in movimento ed estrae una maschera in bianco/nero o in scala di grigi per il compositing.
  • Human Face Semantic Keyer: consente di rilevare e isolare automaticamente varie parti del volto umano, isolare la testa di una persona in un video in riproduzione ed estrarre una maschera in bianco/nero o in scala di grigi per il compositing.
  • ML Depth: analizza un'immagine e calcola una mappa dei dati di profondità da utilizzare per semplificare i workflow, come l'isolamento tramite maschera per la gradazione del colore in base alla profondità della fotocamera.
  • ML Morph: corregge i jump cut più complessi attraverso il morphing dei fotogrammi o la combinazione di effetti visivi.
  • ML Timewarp: crea automaticamente dei frame supplementari per le riprese al rallentatore.
  • ML Upscale: potenzia la risoluzione e la qualità delle sequenze video per il ripristino degli archivi, le attività di panoramica e scansione e la distribuzione di contenuti.
  • Salient Keyer: individua un oggetto presente all'interno di una casella di delimitazione in un video in riproduzione ed estrae una maschera in bianco/nero o in scala di grigi per il compositing.
  • Sky Extraction Keyer: individua e isola automaticamente i cieli in un video in riproduzione ed estrae una maschera in bianco/nero o in scala di grigi per il compositing.

Per saperne di più, visita questa pagina.