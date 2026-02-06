IA nel settore dell'architettura e dell'ingegneria

Lo scopo dell'intelligenza artificiale deve essere quello di dare la possibilità a progettisti, architetti e ingegneri di dedicarsi al lavoro che li appassiona di più. Ed è per questo che la nostra intelligenza artificiale accelera i workflow per ampliare la capacità progettuale, offre informazioni predittive approfondite analizzando i dati dei progetti e rende automatiche le attività ripetitive a favore della sperimentazione creativa. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di Autodesk sono trasparenti e prendono forma in base al contributo dei professionisti che li utilizzano.
Il nostro impegno è rendere affidabile l'intelligenza artificiale, perché da questo dipende il futuro del settore edilizio.