Autodesk AI

IA nel settore dell'architettura e dell'ingegneria

Workflow basati sull'intelligenza artificiale per soluzioni end-to-end.

L'importanza dell'IA nel settore dell'architettura e dell'ingegneria

La tecnologia Autodesk AI è concepita appositamente per i progettisti e gli ingegneri che vogliono lavorare più rapidamente, senza scendere a compromessi sulla propria vision. Gli strumenti basati su Autodesk AI sono pensati per ridurre le tempistiche dei progetti e consentirti di avere sempre il massimo controllo: i risultati infatti restano sempre modificabili e regolabili secondo il tuo intento creativo. Autodesk AI supporta tutte le fasi di un progetto AECO, a cominciare dall'ideazione e pianificazione fino all'analisi. E dato che la fiducia è importante, comunichiamo in modo trasparente le nostre modalità di addestramento dell'intelligenza artificiale e di trattamento dei tuoi dati personali. Così puoi raggiungere gli obiettivi prefissati con la massima sicurezza.

Principali risultati dei clienti

Automazione dei workflow

Velocizza le attività ripetitive ma necessarie per dedicare più tempo alle decisioni in ambito creativo.

Potenziamento dei progetti in tempo reale

Prendi decisioni consapevoli in ogni fase del processo di progettazione, grazie alle simulazioni e alle analisi basate sull'IA che consentono di raggiungere gli obiettivi progettuali prefissati. 

Decisioni supportate dall'intelligenza artificiale

Per supportare gli utenti, Autodesk AI trasforma una quantità incredibile di dati in informazioni approfondite e fruibili, che mettono in evidenza gli aspetti più importanti per creare le soluzioni più intelligenti possibili.

Perché scegliere Autodesk AI

Perché crediamo che l'IA debba essere utile a te, non il contrario. Autodesk AI si basa su tre principi fondamentali: il controllo della creatività, l'integrazione dei workflow e una trasparenza affidabile. I nostri strumenti sono concepiti per essere compatibili con i tuoi workflow, adattarsi ai tuoi progetti e tutelare i tuoi dati. È per questo che gli studi di architettura e le aziende di ingegneria di tutto il mondo si affidano ad Autodesk per dare vita alle idee più ambiziose.

Strumenti di Autodesk AI per il settore dell'architettura e dell'ingegneria

Analisi in tempo reale in Forma

Autodesk Forma

Analisi in tempo reale

Esegui analisi predittive in tempo reale, relative al vento e al rumore, per prendere decisioni di progettazione più efficaci e migliorare i risultati finali.

 

Analisi del carbonio incorporato in Forma

Autodesk Forma

Analisi del carbonio incorporato

Questa funzionalità fornisce risultati quasi immediati, con dettagli sui dati del ciclo di vita del carbonio incorporato, nonché visualizzazioni e informazioni approfondite di facile consultazione.

 

Site Automation in Forma

Autodesk Forma

Site Automation

Questa funzionalità accelera notevolmente il processo di progettazione del layout dei cantieri e degli edifici, in modo che gli utenti possano esaminare e valutare una gamma più ampia di opzioni.

 

Strumento per le alluvioni basato sull'apprendimento automatico in Autodesk Infodrainage

Autodesk InfoDrainage

Strumento di apprendimento automatico per le alluvioni

Elabora preventivamente le mappe delle inondazioni in modo rapido e preciso, applicando acqua sulla superficie del sito, e individua i punti migliori dove posizionare le strutture di stoccaggio e i sistemi di controllo dell'acqua piovana, come bacini e depressioni.

 

Autodesk Assistant in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Autodesk Assistant

Grazie all'intelligenza artificiale conversazionale, puoi accedere comodamente a strumenti di supporto e soluzioni utili generati dall'IA per AutoCAD.

 

Importazione e assistenza revisioni in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Importazione e assistenza revisioni

La funzionalità Importazione e assistenza revisioni consente di inserire le revisioni direttamente nell'ambiente AutoCAD e assiste gli utenti che vogliono incorporarle automaticamente nella progettazione.

 

Verifica macro in AutoCAD

Autodesk AutoCAD

Informazioni approfondite personali: Verifica macro

Aumenta la produttività fornendo suggerimenti selezionati e informazioni preziose, al momento giusto e nel contesto giusto. 

 

Progettazione generativa di Autodesk Revit

Autodesk Revit

Progettazione generativa

Genera rapidamente alternative di progettazione in base a obiettivi, vincoli e input specifici e prendi decisioni consapevoli basate sui dati per ottenere le opzioni che offrono le prestazioni più elevate.

Scheda di trasparenza dell'IA per Importazione e assistenza revisioni in AutoCAD

IA responsabile che promuove la creatività

Lo scopo dell'intelligenza artificiale deve essere quello di dare la possibilità a progettisti, architetti e ingegneri di dedicarsi al lavoro che li appassiona di più. Ed è per questo che la nostra intelligenza artificiale accelera i workflow per ampliare la capacità progettuale, offre informazioni predittive approfondite analizzando i dati dei progetti e rende automatiche le attività ripetitive a favore della sperimentazione creativa. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di Autodesk sono trasparenti e prendono forma in base al contributo dei professionisti che li utilizzano.

Il nostro impegno è rendere affidabile l'intelligenza artificiale, perché da questo dipende il futuro del settore edilizio.

Report State of Design & Make 2025

Cosa pensano davvero dell'intelligenza artificiale i leader nel settore dell'architettura e dell'ingegneria?

Come rileva la nostra ricerca globale 2025 State of Design & Make, il sentiment generale nei confronti dell'IA è in calo. Si tratta di un fenomeno tipico di tutte le innovazioni tecnologiche, che suscitano entusiasmo fino al momento in cui i leader non si trovano a gestirne concretamente l'implementazione, a riscontrare costanti lacune nelle competenze tecniche e a scoprire i limiti della tecnologia attuale. Nonostante queste complessità, la maggior parte dei leader afferma che nei prossimi anni aumenterà gli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Prodotti in evidenza

Autodesk Forma

Ottimizza i risultati dei progetti grazie a strumenti di progettazione e modellazione concettuale e all'analisi dell'ambiente e della sostenibilità in tempo reale.

AutoCAD

Strumenti CAD 2D e 3D con informazioni più approfondite, automazioni AI e funzionalità di collaborazione. L'abbonamento include AutoCAD su desktop, Web, dispositivi mobili e sette set di strumenti specializzati.

Revit

Pianifica, progetta, costruisci e gestisci gli edifici con potenti strumenti per il BIM (Building Information Modeling).

Domande frequenti

Quali sono gli utilizzi più comuni dell'intelligenza artificiale nel settore dell'architettura e dell'ingegneria?

Grazie alle funzionalità basate sull'IA incluse nelle soluzioni dei prodotti AECO di Autodesk, oggi i professionisti nel settore dell'architettura e dell'ingegneria possono rendere automatici i processi, aumentare l'efficienza e dare impulso alla creatività e all'innovazione. Autodesk AI consente ai clienti non soltanto di lavorare meglio e con maggiore efficienza, ma anche di realizzare i progetti in modo sostenibile, grazie alle analisi ambientali in tempo reale in Forma, alla modellazione generativa per i sistemi di drenaggio in Civil 3D, alle iterazioni più rapide in AutoCAD o ai workflow più intelligenti Scan-to-BIM con Recap Pro e tanto altro.

Quali sono le funzionalità di Autodesk AI al momento disponibili in AutoCAD?

Autodesk AI consente agli utenti di AutoCAD di accelerare attività altrimenti noiose e ripetitive e di avere più tempo disponibile per la creazione e l'esplorazione. Funzionalità come Informazioni approfondite personali, Verifica macro, Importazione revisioni e Assistenza revisione, Blocchi intelligenti, e molte altre, sono tutte disponibili in AutoCAD. Per saperne di più, visita questa pagina.

Quali sono le funzionalità di Autodesk AI al momento disponibili in Forma?

Forma comprende una serie sempre più ampia di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come l'analisi rapida del rumore e del vento, la valutazione di più opzioni planimetriche e il calcolo del carbonio incorporato. Per saperne di più, visita questa pagina.