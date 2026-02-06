IA nel settore dell'architettura e dell'ingegneria

La tecnologia Autodesk AI è concepita appositamente per i progettisti e gli ingegneri che vogliono lavorare più rapidamente, senza scendere a compromessi sulla propria vision. Gli strumenti basati su Autodesk AI sono pensati per ridurre le tempistiche dei progetti e consentirti di avere sempre il massimo controllo: i risultati infatti restano sempre modificabili e regolabili secondo il tuo intento creativo. Autodesk AI supporta tutte le fasi di un progetto AECO, a cominciare dall'ideazione e pianificazione fino all'analisi. E dato che la fiducia è importante, comunichiamo in modo trasparente le nostre modalità di addestramento dell'intelligenza artificiale e di trattamento dei tuoi dati personali. Così puoi raggiungere gli obiettivi prefissati con la massima sicurezza.