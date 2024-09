La cartografia 3D utilizza la visione artificiale per acquisire il profilo in tre dimensioni degli oggetti e rappresentarli più facilmente nel mondo reale con metodi di visualizzazione e acquisizione all'avanguardia. La cartografia 3D acquisisce il profilo degli oggetti in tre dimensioni per rappresentarli nel mondo reale. Potete anche creare effetti 3D rilevando il campo luminoso tramite tecniche di imaging 3D attivo e altri metodi plenottici.