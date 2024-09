Il rilievo del terreno è importante per diversi motivi. È fondamentale dal punto di vista legale perché dimostra il possesso del terreno e può essere utilizzato in caso di controversie giuridiche in materia di proprietà. È inoltre essenziale per determinare e pianificare le posizioni di nuove costruzioni, come strade ed edifici, e consente di raccogliere informazioni dettagliate e di creare carte di aree estese per vari scopi.