Autodesk ICMLive è una soluzione di modellazione live che si integra con InfoWorks ICM per creare un gemello digitale operativo dei sistemi di gestione delle acque reflue, piovane e alluvionali. Consente in particolare di prevedere le prestazioni della rete in tempo reale, ricevere anticipatamente avvisi relativi alle inondazioni e attuare azioni per evitare allagamenti e trabocchi di acque fognarie.