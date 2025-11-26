Autodesk Fusion Contributor è un livello di accesso che consente ai soggetti interessati di condividere, esaminare e gestire i progetti da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino, per collaborare in sicurezza allo sviluppo del prodotto in Autodesk Fusion. I team interni e i partner esterni possono prendere parte ai workflow e restare sempre al corrente di tutto, senza la necessità di autorizzazioni alla modifica.

Gli utenti di Autodesk Fusion Contributor che utilizzano Autodesk Fusion Manage possono visualizzare i dati relativi alla gestione del ciclo di vita del prodotto, creare report e dare il proprio contributo ai workflow.

Autodesk Fusion Contributor semplifica la collaborazione e assicura un accesso protetto in tempo reale ai dati più importanti dei progetti, per consentire ai team di prendere decisioni più rapide e consapevoli e promuovere l'innovazione.