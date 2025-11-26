AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Autodesk Fusion Contributor semplifica la comunicazione e la condivisione tra collaboratori

Lavora in modo più intelligente e migliora la collaborazione semplificando la partecipazione dei team interni ed esterni.

Che cos'è Autodesk Fusion Contributor?

Autodesk Fusion Contributor è un livello di accesso che consente ai soggetti interessati di condividere, esaminare e gestire i progetti da qualsiasi dispositivo, ovunque si trovino, per collaborare in sicurezza allo sviluppo del prodotto in Autodesk Fusion. I team interni e i partner esterni possono prendere parte ai workflow e restare sempre al corrente di tutto, senza la necessità di autorizzazioni alla modifica.

Gli utenti di Autodesk Fusion Contributor che utilizzano Autodesk Fusion Manage possono visualizzare i dati relativi alla gestione del ciclo di vita del prodotto, creare report e dare il proprio contributo ai workflow.

Autodesk Fusion Contributor semplifica la collaborazione e assicura un accesso protetto in tempo reale ai dati più importanti dei progetti, per consentire ai team di prendere decisioni più rapide e consapevoli e promuovere l'innovazione.

Vantaggi di Autodesk Fusion Contributor

Mettiti in contatto con i team interni e i fornitori esterni

Gestisci l'accesso ai file e condividili in modo sicuro con i soggetti interessati all'interno e all'esterno dell'azienda. Visualizza ed esamina i progetti all'istante.

 

Comunica l'avanzamento del progetto

Riunisci in un'unica posizione tutti i commenti, le modifiche di progetto e le revisioni dei diversi team, in modo che si possa capire facilmente come sta procedendo il progetto.

Collabora senza limiti, ovunque ti trovi

Accedi ai dettagli del progetto e collabora ovunque ti trovi, in qualsiasi momento, da un browser Web o da un dispositivo mobile, per restare sempre al corrente di tutto.

 

Funzionalità offerte da Fusion Contributor per Autodesk Fusion

Riunisci in un'unica posizione i contributi dei collaboratori e l'accesso ai dati

Memorizza e gestisci le versioni di tutti i dati del progetto, come fogli di calcolo, progettazioni e documenti.

 

Collabora alle distinte componenti

Collabora con i soggetti interessati, sia a monte che a valle, utilizzando e modificando le informazioni della distinta componenti per il prodotto.

 

Sfrutta i commenti e le revisioni

Tieni traccia dei feedback sui progetti riesaminati grazie alle annotazioni, alle revisioni e ai commenti da qualsiasi dispositivo.

 

Cerca e trova ciò che ti serve

Seleziona e visualizza le informazioni di cui hai bisogno, quando ti servono, cercando i dati richiesti e ottenendo risultati immediati.

 

Funzionalità offerte da Fusion Contributor per Autodesk Fusion Manage

Visualizza i dati pertinenti

Accedi ai dati, agli articoli, ai processi aziendali, alle distinte componenti, ai file di progetto, ai documenti e ai record pertinenti per restare sempre al corrente di tutto.

 

Prendi parte ai workflow e ottieni informazioni approfondite

Prendi parte ai workflow dei processi aziendali in qualità di responsabile dell'approvazione o di revisore, monitora attentamente le scadenze e le attività assegnate ed estrai informazioni essenziali da report e grafici.

 

Collabora e apporta revisioni

Esamina gli allegati, fornisci feedback tramite le note di revisione e comunica con i soggetti interessati all'interno di Autodesk Fusion Manage, riducendo al minimo l'utilizzo delle e-mail e il rischio di errori dovuti alle diverse versioni dei documenti.

 

Accedi alle notifiche

Ricevi notifiche in tempo reale per le nuove attività, le azioni in sospeso o le modifiche apportate ai dati di prodotto, per restare sempre al corrente degli sviluppi del progetto.

 

"Dato che Autodesk Fusion si basa sul cloud, possiamo lavorare in un'area di lavoro condivisa e semplificare la collaborazione anche tra i team distribuiti, promuovendo un processo iterativo continuo."

- Michael DiTullo, fondatore e Creative Chief, Michael DiTullo, LLC

