La trasformazione digitale inizia con Autodesk Fusion

Promuovi il percorso di trasformazione digitale con Fusion, collegando progettazione, ingegnerizzazione, operazioni e PLM per semplificare le operazioni di produzione e migliorare la collaborazione.

Accelera il successo della tua organizzazione con la trasformazione digitale

72%

Miglioramento della reputazione aziendale

68%

Ampliamento della gamma di prodotti e servizi

67%

Miglioramento dello scambio di dati

Automazione basata sull'IA con Autodesk Fusion.

Trasforma la tua azienda grazie a processi di produzione moderni

L'adozione di processi di trasformazione digitale è fondamentale per ottimizzare le operazioni della tua azienda, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i tempi di inattività. Grazie al monitoraggio in tempo reale e alla manutenzione predittiva, la tua azienda può rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato, ridurre i costi e mantenere un vantaggio competitivo.

La modernizzazione delle pratiche produttive facilita la collaborazione e lo scambio di dati tra reparti e catene di approvvigionamento, migliorando il processo decisionale e semplificando le attività.

È il momento di puntare all'eccellenza operativa e preparare la tua azienda a prosperare in un ambiente sempre più digitale e interconnesso. 

Alimentare il successo: l'impatto duraturo della trasformazione digitale

Maggiore efficienza e produttività dell'organizzazione

Automatizza le attività di routine, semplifica i processi e riduci il lavoro manuale in modo che gli esperti del settore possano concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto.

 

Controllo qualità ed esperienza del cliente completamente ridefiniti

Identifica e correggi rapidamente i problemi con l'analisi avanzata e il monitoraggio in tempo reale per migliorare la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti.

 

Eccellenza comprovata e leadership di mercato

Adotta le tecnologie digitali per innovare rapidamente, creare nuovi prodotti e servizi, adattarti ai cambiamenti del mercato e cogliere nuove opportunità di business.

 

Cloud di settore Autodesk Fusion per la produzione

Il cloud di settore Autodesk Fusion per la produzione mette la trasformazione digitale al primo posto

Il cloud di settore Autodesk Fusion per la produzione collega funzionalità, dati, persone e processi lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

L'integrazione di CAD, CAM, CAE, PCB, gestione dei dati (PDM, PLM) e MES promuove l'automazione avanzata, l'utilizzo delle funzionalità di IA e l'adozione di workflow semplificati.

Il cloud di settore Fusion offre inoltre un'unica fonte di dati di progetto a livello dell'organizzazione e della catena di approvvigionamento mediante il modello di dati Autodesk. Tutti i membri dell'organizzazione possono accedere agli stessi dati, nonché acquisire in tempo reale informazioni approfondite importanti sullo sviluppo del prodotto e le operazioni.

Strumenti di trasformazione digitale per rivoluzionare la tua azienda
I disegni automatici in Autodesk Fusion rappresentano una funzionalità rivoluzionaria che fa esattamente ciò che promette. Consente di risparmiare tempo prezioso automatizzando le noiose fasi di creazione del disegno.

CAD, CAM, CAE e PCB basati sul cloud e gestione integrata dei dati

Semplifica i processi di sviluppo del prodotto e passa più rapidamente dalla progettazione alla produzione grazie a software completamente integrati basati sul cloud per la progettazione, l'ingegneria, la produzione, l'elettronica e la gestione dei dati.

La distinta componenti in Autodesk Fusion offre strumenti aggiuntivi per la collaborazione e la condivisione delle informazioni sui prodotti tra ingegneri e chi utilizza dati tecnici, a monte e a valle.

Gestione del ciclo di vita del prodotto basata sul cloud

Migliora i workflow e promuovi la collaborazione in tutta l'organizzazione con la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) basata sul cloud.

Le configurazioni di Autodesk Fusion consentono di prendere decisioni basate sui dati, riducendo i tempi di prototipazione e produzione e accelerando la commercializzazione.

Informazioni approfondite su produzione e fabbricazione

Riduci sprechi, costi, tempi di consegna e manutenzione in officina con un software per la gestione della produzione e il monitoraggio del reparto di produzione.

