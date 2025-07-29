Il cloud di settore Autodesk Fusion per la produzione collega funzionalità, dati, persone e processi lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.
L'integrazione di CAD, CAM, CAE, PCB, gestione dei dati (PDM, PLM) e MES promuove l'automazione avanzata, l'utilizzo delle funzionalità di IA e l'adozione di workflow semplificati.
Il cloud di settore Fusion offre inoltre un'unica fonte di dati di progetto a livello dell'organizzazione e della catena di approvvigionamento mediante il modello di dati Autodesk. Tutti i membri dell'organizzazione possono accedere agli stessi dati, nonché acquisire in tempo reale informazioni approfondite importanti sullo sviluppo del prodotto e le operazioni.