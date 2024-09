Dopo la scadenza della versione di prova, non è possibile estendere il periodo di prova. Se è necessario utilizzare il software per un breve periodo di tempo, è possibile acquistare un abbonamento mensile e disattivare il rinnovo automatico (per limitare a un solo mese la durata dell'abbonamento a pagamento) oppure acquistare token Flex per un piano a consumo flessibile.