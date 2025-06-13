SIMICO è la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA, società pubblica interamente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalle Regioni coinvolte nei Giochi (Lombardia e Veneto) e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Obiettivo della società, previsto per legge, è realizzare le opere pubbliche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2023 e successive modifiche intervenute. Il documento individua le 98 opere - di cui 51 infrastrutturali e 47 sportive - per un valore complessivo di circa 3,4 miliardi di euro.

Ad oggi, le 31 opere funzionali ai Giochi saranno consegnate tutte in tempo per l’evento. Ciò è stato possibile seguendo il triplice vincolo del rispetto dei tempi, costi e qualità nella massima trasparenza e rispetto della legalità. La società, nata nel 2021, ha visto un cambio di Governance a febbraio 2024 con l’arrivo dell’attuale Amministratore Delegato e Commissario di Governo, l’Architetto Fabio Massimo Saldini.

Uno dei traguardi più significativi è stato superare la pre-omologazione della pista da bob, skeleton e slittino considerata l’opera simbolo di questi Giochi. Definita da molti un “miracolo”, SIMICO preferisce dire che si tratta del frutto di un lavoro rigoroso, di una progettazione attenta, e di tanti sacrifici che non hanno risparmiato nessuno per realizzare le più belle Olimpiadi e Paralimpiadi di sempre.