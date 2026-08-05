Che si tratti di un edificio storico o di un impianto industriale, una delle principali sfide nella gestione dell'esistente è la disponibilità di dati affidabili, aggiornati e facilmente accessibili. Senza una base informativa solida è difficile pianificare interventi, collaborare tra discipline e sfruttare appieno il potenziale del BIM e dei Digital Twin.

In questa serie di webinar scopriremo come lo Scan to BIM rappresenti il punto di partenza per costruire un patrimonio informativo lungo l'intero ciclo di vita degli asset. Partendo da una nuvola di punti, mostreremo come creare modelli BIM affidabili, integrarli in un Common Data Environment (CDE) e trasformarli in Digital Twin a supporto della progettazione, della manutenzione e della gestione.

La campagna comprende due appuntamenti dedicati a contesti applicativi specifici: ciclo di vita del patrimonio storico e gestione degli asset nell'industria.