Workshop di presentazione sulle operazioni digitali

Concentratevi sulle vostre sfide operative. Scoprite quali sono i fattori che contribuiscono a causare costosi tempi di inattività, duplicazione del lavoro e un rallentamento del processo decisionale.

Due persone che osservano un grande modello architettonico trasparente con intricati dettagli strutturali.

Osservate la vostra attività da una prospettiva condivisa

La vostra struttura funziona come un unico sistema integrato, mentre i dati che la sostengono spesso non lo sono. Le informazioni relative alla produzione, alle risorse, alle strutture e ai processi possono essere distribuite tra diversi sistemi, modelli e team, rendendo difficile individuare le sfide interconnesse e complicandone la risoluzione.

Autodesk mette in contatto le persone che conoscono meglio la vostra attività, dai responsabili delle operazioni e della produzione agli esperti di produzione, manutenzione, strutture e dati. Riunendo assieme queste diverse prospettive per oltre due ore, individueremo i punti in cui le sfide si sovrappongono, in modo da poter costruire una visione condivisa di ciò che realmente ostacola le prestazioni.

Insieme, individueremo e daremo priorità alle opportunità con il maggiore impatto potenziale e vedremo in che modo una migliore interconnessione tra dati, sistemi e team possa favorire decisioni più informate, una maggiore efficienza e operazioni più agili. 

In quali ambiti la vostra attività potrebbe migliorare?

Quando le informazioni sono sparse tra team e sistemi diversi, ciò può tradursi in tempi di inattività, duplicazione del lavoro e rallentamento del processo decisionale. Nel corso del workshop ci concentreremo sugli aspetti che creano maggiore attrito e che offrono le maggiori opportunità di miglioramento. Ogni operazione è diversa. Organizzeremo il workshop in base alle vostre priorità.

Icona gialla a forma di cronometro con linee di movimento su uno sfondo scuro, con linee e punti collegati.

Riduzione dei tempi di inattività

Scopri in quali casi informazioni mancanti o scollegate rendono più difficile individuare tempestivamente i problemi, comprendere cosa accade e reagire rapidamente.

 

Frecce circolari gialle che indicano la rotazione o l'alternanza tra due figure geometriche trasparenti.

Eliminate il lavoro ripetitivo

Individuate i casi in cui la frammentazione delle informazioni costringe le persone a dedicare tempo alla ricerca, alla ricostruzione o al trasferimento manuale delle informazioni tra i sistemi.

 

Diagramma schematico in giallo di un collegamento elettrico a tre vie con due rami paralleli.

Prendete decisioni più rapide e consapevoli

Scoprite in quali casi l'integrazione delle informazioni relative alle operazioni, alle risorse e ai modelli può fornire il contesto necessario per agire più rapidamente e prendere decisioni più consapevoli.

 

Uomo sorridente con giacca scura, camicia azzurra e canottiera bianca.

"Il futuro delle operazioni risiede nella connessione. Grazie all'integrazione di dati operativi, workflow e prestazioni effettive delle risorse, le organizzazioni ottengono la visibilità necessaria per reagire più rapidamente, ridurre i tempi di inattività e migliorare l'efficienza".

- Stephen Hooper, Vicepresidente Senior, Autodesk Operations Solutions

Ambienti di lavoro Autodesk collegati in rete, con team interconnessi che collaborano alla progettazione di contenuti digitali e progetti industriali.

Trasformate una priorità in un prossimo passo ben definito

Il workshop della durata di oltre 2 ore aiuta a trasformare le sfide operative in un piano chiaro e attuabile. Insieme individueremo quali sono i fattori che ostacolano le prestazioni, ci concentreremo sugli aspetti in cui un miglioramento avrebbe il maggiore impatto e scopriremo come Autodesk possa essere d'aiuto.

Alla fine del workshop avrete una visione più chiara delle sfide operative da affrontare e una proposta concreta su come procedere.

Parlate con gli specialisti giusti

Autodesk riunisce competenze nei settori della produzione, delle infrastrutture, dell'ottimizzazione di processo, della simulazione, dell'analisi, dell'acquisizione di dati e in molti altri ambiti. In base alle vostre priorità, coinvolgeremo nella discussione gli specialisti e le competenze trasversali di settore più pertinenti.

 

Al momento stiamo pianificando i prossimi workshop di presentazione e coordinando la disponibilità degli esperti. Diteci cosa desiderate migliorare e organizzeremo il workshop in base alle vostre esigenze operative.