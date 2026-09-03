Workshop di presentazione sulle operazioni digitali

La vostra struttura funziona come un unico sistema integrato, mentre i dati che la sostengono spesso non lo sono. Le informazioni relative alla produzione, alle risorse, alle strutture e ai processi possono essere distribuite tra diversi sistemi, modelli e team, rendendo difficile individuare le sfide interconnesse e complicandone la risoluzione.

Autodesk mette in contatto le persone che conoscono meglio la vostra attività, dai responsabili delle operazioni e della produzione agli esperti di produzione, manutenzione, strutture e dati. Riunendo assieme queste diverse prospettive per oltre due ore, individueremo i punti in cui le sfide si sovrappongono, in modo da poter costruire una visione condivisa di ciò che realmente ostacola le prestazioni.

Insieme, individueremo e daremo priorità alle opportunità con il maggiore impatto potenziale e vedremo in che modo una migliore interconnessione tra dati, sistemi e team possa favorire decisioni più informate, una maggiore efficienza e operazioni più agili.